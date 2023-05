Sí hay mujeres en Durango

La maternidad será deseada o no será





Hoy miércoles 10 de mayo es el Día de la Madre creado en 1922 por el gobierno, en particular un promotor fue el secretario de Educación de aquellos tiempos, José Vasconcelos Calderón y el periódico Excélsior y tuvo como objetivo frenar los avances de las mujeres en la búsqueda de su derecho al control natal y a poder lograr objetivos distintos a la procreación.

La idea, recordarles a las mujeres la actividad principal que le otorga la sociedad.

Para seguir recordándole a la mujer la maternidad el 10 de mayo de 1949 en el Jardín del Arte de la Ciudad de México, fue inaugurado el monumento a la madre, destruido durante un terremoto en 2017 y reinaugurado en 2018.

A este monumento el gobierno le puso un letrero:

“A la que nos amó antes de conocernos” pero en 1998 las feministas agregaron otra placa que dice “porque su maternidad fue voluntaria”, para recordar que las mujeres no somos incubadoras sino humanas que podemos tener un proyecto distinto de vida y no la maternidad.

Todavía en la actualidad la presión social se manifiesta a través de frases como: No te realizas como mujer si no eres madre; luego quién te va a cuidar en tu vejez; sin embargo, ya hay un movimiento mundial denominado NOMO (No Mother) mujeres que han decidido no tener hijas o hijos.

La maternidad debe ser compartida con los hombres; en Durango un 32% de hogares son dirigidos por mujeres que no cuentan con apoyo económico del padre de sus hijas e hijos.

Muchos varones hacen todo lo posible por evadir el pago de pensión alimenticia

El día de las madres debe denominarse el “Día de la maternidad responsable”. La maternidad debe ser un acto de amor.

La maternidad será deseada o no será.