Sí hay mujeres en Durango

Por la salud de la mujer





El 28 de mayo se conmemorará el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que fue instaurado en 1987 con el objetivo de llamar la atención sobre las enfermedades que padecen las mujeres en el mundo y desde luego buscar evitarlas para que vivan más saludables.

Dentro de la salud de las mujeres y las niñas tenemos la salud sexual y reproductiva; dentro de ella los programas de control de la natalidad a través del acceso universal a los métodos anticonceptivos y el aborto.

Aunque se ha avanzado en algunos temas sigue presente la falta de conocimiento del gobierno sobre los problemas de salud de las mujeres desde la infancia, la adolescencia, la adultez y la menopausia, esta última en particular quizá sea la menos atendida en los programas gubernamentales.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU contemplan la salud, pero omiten los derechos sexuales y reproductivos.

Las mujeres no sólo somos madres, también somos mujeres, niñas, adolescentes y mujeres mayores, tenemos o no hijas e hijos; tenemos pareja o no y diariamente tomamos decisiones respecto a salud y sexualidad, sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso a los servicios que les permitan llevar a cabo sus decisiones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres somos más longevas que los hombres; sin embargo, la morbilidad es más elevada en ellas y las enfermedades que ocasionan mayor número de defunciones son las cardiovasculares, cáncer de mama y de cuello uterino.

La idea es que las mujeres nos ocupemos más de nuestra salud. ya que no lo hacen en muchas ocasiones por cuidad a los vulnerables del hogar como niñas, niños y ancianas y ancianos.