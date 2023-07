Bien por la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el camino para demandar a los congresos locales que no han despenalizado el aborto.

El pasado 21 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sólo con la calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para, mediante amparo, reclamar la inconstitucionalidad de los artículos del código penal que penalicen el aborto.

Esto nace de una contradicción de tesis que promovimos ante la SCJN, abortistasMx, aborto seguro y marea verde Chihuahua, Sí hay mujeres en Durango, A.C. y UNASSE, de Yucatán.

La razón es que estas organizaciones habíamos promovido desde 2020 amparos colectivos para que mujeres y personas con la capacidad de gestar pudieran acceder al derecho al aborto; los juzgados decidieron de diferente manera para Chihuahua lo aceptaron y para Yucatán y Durango dijeron que no; por ello se promovió la contradicción de tesis que dio como resultado que sí pueden promover amparos mujeres o personas con la capacidad de gestar aunque no estén embarazadas o no estén en medio de un proceso de criminalización.

Esta decisión de la Corte, junto con la de 2021 donde dijo que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, nos facilita el camino para interponer amparo contra el Congreso local por no haber reformado los artículos que penalizan el aborto y representa un avance en el movimiento de aborto en el país.

Las colectivas y organizaciones que impulsamos la estrategia celebramos la decisión de la Corte que se refrenda como aliada de los derechos sexuales y reproductivos e iniciamos la preparación de amparos contra los congresos estatales que no han despenalizado el aborto.