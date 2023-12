Sí hay mujeres en Durango

Regala juguetes no sexistas





Durante las fiestas de invierno es costumbre el 25 y 6 de enero regalar juguetes a las niñas y los niños y hazlo pero que no sean sexistas.

Los juguetes no sexistas son aquellos que pueden ser utilizados por ambos sexos ya que no está condicionado por roles de género ni por estereotipos sexistas, no reproducen el que las mujeres deben de ser madres y dedicarse a las labores del hogar y los hombres deben ser fuertes y violentos.

Las niñas juegan con casitas, cocinitas, muñecas, maquillajes, disfraces de princesas y los niños con coches, superhéroes, balones de fútbol, disfraces de policía, cajas de herramientas y pistolas. El rosa para ellas y el azul para ellos.

En este tema es habitual la publicidad dirigida de forma específica a niñas y niños y no se trata tanto del juguete sino la elección estereotipada de quien lo recibe. Los juguetes en sí no son sexistas, generalmente lo que provoca la idea sexista es hacer creer a pequeñas y pequeños que solo pueden jugar con unos u otros según su sexo.

El cambio de la percepción del mundo a través de los juguetes está en el hogar y en la escuela, donde se debe educar a los niños y niñas para que entiendan que pueden jugar con el que quieran y ser lo que quieran de adultas y adultos.

Por ello padres y madres deben saber la influencia que tiene en el desarrollo de las hijas e hijos regalarles determinados juguetes y juegos violentos o sexistas.

Para llegar una igualdad de género es importante ofrecerles a niñas y niños una gran variedad de juguetes entre los que elegir y mostrarles que hay niñas que pueden jugar con herramientas y niños que pueden jugar con muñecas.