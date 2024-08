Si hay mujeres en Durango

“Presidenta con A”: Claudia Sheinbaum

Para las y los puristas del lenguaje la presidenta de México dejo muy claro que lo que no se menciona no existe y que ella es presidenta con A

Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada presidenta electa de México y su discurso fue dirigido a las mujeres a las que forman parte de la historia, pero también a las que hacen historia actualmente y que han sido invisibilizadas y en todas ellas reconoció la lucha para lograr que después de 200 años de república y 65 presidentes hombres una mujer dirigiera nuestro país.

Me gusto el discurso porque lo dirigió a las mujeres que históricamente han sido anuladas

Mencionó a algunas de las que han sobresalido a lo largo de la historia como son Leona Vicario, Josefa Ortiz -sin el de Domínguez-, que participaron en la independencia de México ; de la Revolución Mexicana Dolores Jiménez, Hermila Galindo Acosta , feminista del constitucionalismo Juana Belén Gutiérrez Chávez , estas 2 ultimas son un orgullo para nuestro estado ya que son originarias de Durango.

A las sufragistas Refugio García, Consuelo Uranga, Esther Chapay Elvia Carrillo Puerto.También a poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, la pintora Frida Kahlo y Rosario Castellanos, escritora y diplomática pero su reconocimiento fue más allá, fue visibilizar a esas mujeres que han sido invisibilizadas.

Desde luego que esta es solo una parte de las mujeres que aportaron a la lucha feminista mexicana que nos llevo a distintos logros y que hoy se coronan con una mujer en la presidencia de la republica

En este discurso nos llena de esperanza en un mundo mejor para las mexicanas.

“(Hoy) dijo hago aparecer a quienes quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron; las que lucharon y no lo lograron; llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron; llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas; llegan las más marginadas; llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron leer y escribir porque la escuela no era para niñas; llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes; llegan nuestra madres que nos dieron la vida y después, volvieron a dárnoslo todo”, dijo la presidenta electa “Gracias por abrir brecha, y en algunos casos incluso, sacrificar su propia vida para que pudiera suceder este momento. A ustedes, a todas ustedes, predecesoras y contemporáneas, les digo: Sin ustedes, sin su lucha pública o privada, silenciosa o en voz alta; simplemente este momento no hubiera sido posible”.