Si hay mujeres en Durango

El Covid-19 causa violencia contra las mujeres

La Red Nacional de Refugios atiende las 24 horas en el 800-822-44-60. En Durango en caso de violencia familiar marque el 911. Las mujeres son las más afectadas por el Covid-19 aumenta la posibilidad de vivir violencia física psicológica y sexual, por las siguientes razones:

1.- Permanecen en el mismo espacio con sus agresores.

2.- El confinamiento y la situación económica, incrementa las tensiones.

3.- Favorece el control sobre las víctimas y obstaculiza el contacto con redes de apoyo.

4.- Dificulta la denuncia.

5.- Restringe la circulación e impide que acudan a sitios más seguros.

6.- Como se les asigna la labor de cuidados, si están en la casa son las que van a atender a las personas mayores y a niñas y niños y

7.- Las repercusiones económicas de la pandemia pueden contribuir a la dependencia que muchas mujeres tienen de sus agresores; entre otras.

Las recomendaciones para quien vive con un agresor son las siguientes:

A quienes vivan con un agresor no minimicen la violencia que están viviendo cualquier situación, puede detonar un evento violento contra ella o sus hijos e hijas.

Una idea que se está promoviendo es crear una “red de amigas solidarias”: a través de WhatsApp hacer un chat con personas de confianza para avisarles y establecer con ellas palabras clave, para que en caso necesario, a la mujer en riesgo se las pueda enviar ayudas.

La Red Nacional de Refugios pone a tu disposición las 24 horas su línea telefónica para pedir ayuda el 800-822-44-60 en todo el país. En todo el país también puedes marcar al 911 y en Durango pide que te comuniquen a Esmeralda.

ONU mujeres nos está llamando a hombres y mujeres a mostrarnos corresponsables, en particular con una mejor repartición de las tareas de cuidado, el cuidado de niñas y niños y personas adultas así las labores del hogar.

Sobre lo anterior inmujeres advirtió que el confinamiento por Covid-19 también aumenta riesgo de que las mujeres sean violentadas, ya que esto además, provoca estrés, miedo , ansiedad por las preocupaciones de la pandemia y de la falta de ingresos que puede provocar no salir a trabajar.

Estos dos factores combinados pueden aumentar el riesgo para las mujeres al estar en contacto todo el día con su pareja, muchas están viviendo con ansiedad e incertidumbre la situación, que en sus trabajos no se estén tomando medidas para protegerlas de contagios, medidas para apoyarlas en el cuidado de sus hijos, que ahora están sin ir a la escuela, o que son trabajadoras informales y no saben qué va a pasar si no tienen clientes e ingresos.

Además de lo anterior dicen los especialistas que el cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres: Éstas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado, carga que se incrementa con el cierre de escuelas y guarderías, así como con la permanencia de los adultos mayores en sus casas.

Según un análisis de ONU Mujeres México, dentro del hogar las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación, así como de las actividades de limpieza, coordinación logística de la vivienda, ocio y entretenimiento entre los integrantes de la familia.

Además, en una situación de emergencia en la que se pueden generar inquietudes en las personas dependientes, la contención emocional ocupa también tiempo de las mujeres.

La situación se agrava, como ya se lo mencione, en aquellas mujeres que son jefas de familia y laboran en el mercado informal pues continúan saliendo a las calles para obtener recursos, pese al llamado a estar en casa para evitar el contagio del Covid-19. Añadió que la carga es mayor para las mujeres que se encuentran en el mercado informal, “esto implica que no van a recibir un sueldo por quedarse en casa, van a tener que salir a arriesgar su salud e incrementar el trabajo de cuidado”, porque sus hijos no tendrán clases.

También Valentina Zendejas, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simone de Beuvoir (ILSB), expuso que, con el llamado a permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, las mujeres realizarán en sus hogares una doble jornada laboral, pues mientras cumplen con el teletrabajo, estarán al pendiente del cuidado de sus hijos y, en muchos de los casos, continuarán con un tercer turno relacionado con la educación de los menores.

Por otra parte, cerca de 50 por ciento de las mujeres tienen un trabajo fuera de casa, tienen que cuidar de sus niños y no sólo eso, sino que en muchos casos están supliendo la educación que se da en las escuelas”.

Destacó que ante la epidemia del Covid-19 es necesario mantenerse al tanto de la información y no difundir material con pretensiones humorísticas que reproducen estereotipos de género y denigran a las mujeres y las niñas.

Cabe resaltar que la Secretaría de Gobernación ofreció implementar un plan de atención hacia las mujeres que han sido violentadas o agredidas al quedarse en casa por las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, pues se prevé que dentro de las familias puede detonarse la violencia por la situación precaria de hacinamiento en que viven “a veces hasta en un solo cuarto” y por el impacto económico.

Una de las medidas es implementar campañas para proteger a las niñas, niños y mujeres porque puede detonarse la violencia intrafamiliar.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación, indicó, que respecto a este tema se está reuniendo con el equipo de Conavim, Inmujeres, y Conapo, con todos los organismos desconcentrados, para que las medidas que se tomen sean eficaces. Seguimos esperando esas medidas ahora que en el país está declarada la emergencia sanitaria y se extiende el confinamiento hasta el 30 de abril.