Si hay mujeres en Durango

“A la que nos amó antes de conocernos”, “porque su maternidad fue voluntaria”. “Día de la madre” y monumento a la madre reacción de los conservadores ante el avance del feminismo.

El domingo pasado se conmemoro el “Día de la madre” y aunque la mayoría de “los días” son para llamar la atención sobre los problemas que se viven, el 10 de mayo es distinto, el mensaje es sublimar a la mujer que es madre y detener al feminismo que busca la igualdad entre todos los seres humanos.

Este día hombres y mujeres se vuelcan para adorar a sus madres, tanto así que, a pesar de las prohibiciones hubo serenatas, flores y pasteles y hasta personas que se brincaron la barda del Panteón de Oriente para ir a llevar flores a las tumbas frías.

Un día donde la hipocresía se hace presente, porque en el confinamiento, en los hogares, las madres reciben violencia de todo tipo por parte de esposos o parejas y en algunos casos de sus propios hijos o hijas.

El 10 de mayo las autoridades y los empresarios y empresarias ayudan a construir una mujer sublime por un día, ya que el resto del año sufre violencia de parte del mismo gobierno y empresas ya muchas no tienen acceso a la salud, a salarios dignos, a guarderías; otras al parir sufren violencia obstétrica y recuerde Durango ocupó el onceavo lugar en 2019, en cuanto a muertes maternas y en lo que va del año ya van 3 fallecimientos, recuerde que casi todas las muertes maternas se podrían evitar.

Entonces esa debería de ser la preocupación del estado y del sector empresarial a favor de las madres y no los discursos bonitos; sino ver que las mujeres primero decidan si quieren ser madres y si así lo quieren tengan el acceso a la salud reproductiva, a la no violencia, a un trabajo que proteja su maternidad y también a un fácil acceso a las pensiones alimenticias y al reconocimiento de la paternidad.

Otro dato sobre las madres es que Durango tiene un alto número de embarazos adolescentes, en 2019 ocupó el tercer lugar a nivel nacional y la peor cifra son los 529 casos que fueron de niñas entre 10 y 14 años, que, según el código penal de Durango, son producto de una violación. Considera usted que estas niñas deban de ser felicitadas este 10 de mayo.

Para acallar el movimiento feminista que se gestaba en México en 1922 fue instituido el 10 de mayo como “Día de la madre”, a iniciativa de Rafael Alducín, director del periódico Excélsior, apoyado por José Vasconcelos, secretario de Educación, la Cruz Roja Mexicana y el Episcopado Mexicano.

27 años después en 1949, se inaugura el monumento a la madre para recordarle a las mujeres, nuevamente “su sublime misión en el mundo”.

Encontré en las redes sociales un extracto del editorial del Excélsior cuando se instituyó el “Día de la madre”.

“Hoy, que en el extremo meridional del sureste se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal contra la maternidad, cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, denigrando la más alta función de la mujer, que no sólo consiste en dar a luz, sino en educar a los hijos que forma su carne, es preciso que la sociedad entera manifieste, de una forma banal si se quiere, pero profundamente significativa que no hemos llegado a esa aberración que predican los racionalistas exaltados, sino que lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que nos dio la vida. Por ello, este 10 de mayo, oponemos el Día de las Madres. Excélsior 13 de abril de 1922 promoviendo el “Día de la Madre”

El mismo texto menciona la causa principal de esta celebración fue contrarrestar el creciente movimiento feminista mexicano, el cual se gestaba en Yucatán desde 1916. Donde muchas mexicanas pugnaban por el control de la natalidad, el divorcio y el voto femenino.

Dentro de la colección “Memoria y olvido: imágenes de México de la SEP”, la especialista en estudios de género, Marta Acevedo, publicó una investigación titulada “El diez de mayo”; ahí explica el origen histórico de esta celebración. Donde comentó que en 1916 se celebró el primer congreso feminista en Yucatán, en este se discutió por primera vez en nuestro país la maternidad elegida y se aconsejó a las mujeres evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo, creado por Margaret Sanger.

Seis años después, el gobernador Felipe Carrillo Puerto, apoyó la formación de una liga que hablaba, en todo el país, sobre la emancipación de la mujer y sus derechos civiles, lo que provocó la reacción de algunos medios conservadores e iniciaron una campaña contra estas propuestas ‘inmorales’ de controlar la procreación. El movimiento feminista que ganaba terreno en México fue aplastado por la propaganda a favor de la procreación.

Entonces tanto el “Día de la Madre” como la instalación del monumento a la madre son una forma de recordar a las mujeres que “su divina misión” es reproducirse; cuando es precisamente el control de la natalidad, sin dejar de lado el placer sexual, permitió a las mujeres la emancipación y a través de ella la participación en política, en la función pública e incluso en el sector empresarial.