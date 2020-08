Sí hay mujeres en Durango

Mujeres embarazadas, grupo vulnerable ante la pandemia





En Durango 5 muertes maternas en lo que va del año. Se clasifica como muerte materna, cuando una mujer muere antes, durante o después del parto, por causas relacionadas con el embarazo.

Casi todas las muertes maternas podrían evitarse con una debida atención a la salud materna, lo cual no ocurre en nuestro país ni en nuestra entidad federativa; la mayoría de las muertes maternas se dan en los países pobres como el nuestro y desde luego hay mayor mortalidad materna en los Estados de la República que están más rezagados económicamente y por ello hay más deficiencias en cuanto a la atención de la salud materna.

También influye si las mujeres viven en zona rural o urbana; las zonas rurales son las más afectadas, incluyendo éstas la población indígena.

Dentro de la pandemia se considera uno de los grupos vulnerables, las mujeres embarazadas, sin embargo según la información de la Secretaria de Salud en el Estado, en Durango aunque van hasta esta fecha 5 muertes maternas, ninguna es atribuible al Covid-19.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) diariamente mueren en el mundo 1,500 mujeres a causa de complicaciones del embarazo y el parto. La mayoría en los países en desarrollo y, como ya lo dije, son muertes que podían haberse evitado.

La incidencia de muertes maternas tiene una distribución mundial desigual que refleja las diferencias entre ricos y pobres. Obviamente los países pobres no cumplen con el acceso completo a la salud en general y desde luego menos con la salud materna.

Las muertes maternas son evitables, pues existen soluciones terapéuticas o profilácticas para sus principales causas; si las mujeres son atendidas por especialistas, podríamos hablar de la diferencia entre la vida o la muerte.

Una de las causas de la mortalidad materna son las hemorragias intensas no atendidas en la fase de expulsión de la placenta hasta a una mujer totalmente sana, en dos horas. Hay medicamentos que, administrados a tiempo, pueden reducir el riesgo de hemorragias

Otra causa frecuente de muerte materna, es la septicemia, la cual se puede reducirse si se utilizan técnicas asépticas.

La tercera, la preclamsia, es un trastorno hipertensivo del embarazo bastante frecuente, pero que se puede vigilar; aunque no se puede curar totalmente antes del parto, la administración de medicamentos puede reducir el riesgo de convulsiones que son potencialmente mortales.

Otra causa frecuente de muerte materna, es el parto obstruido, puede ser evitada o tratada por asistentes de partería cualificados.

Este se produce cuando el feto tiene una posición distinta a la usual o su cabeza es demasiado grande para el tamaño de la pelvis materna.

Existen instrumentos simples para identificar a tiempo los problemas del parto un seguimiento a través de imágenes durante los meses del embarazo puede dar a conocer a las y los médicos el estado del feto y de la madre para tomar las medidas necesarias como puede ser la cesárea.

Otra causa es el aborto clandestino; estas muertes se podrían evitar con la despenalización del aborto. Las complicaciones del aborto clandestino son la causa de un 13% de las muertes maternas.

Otras causas que se consideran indirectas son las enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las enfermedades cardiovasculares y el Covid-19.

Además de las diferencias entre países pobres y ricos, también hay grandes disparidades dentro de los estados de un mismo país; es importante saber que hay diferencias entre poblaciones urbanas, rurales e indígenas, estas últimas reciben muy poca atención a la salud materna; tanto en indígenas como en mujeres de las zonas rurales, se presentan casos en que las mujeres mueren en el trayecto de su lugar de origen al hospital más cercano, ya que como nunca vigilaron su embarazo y cuando inicia el parto se dan cuenta de las complicaciones y en muchos casos ya es demasiado tarde.

Son muchas las causas de que las mujeres no reciban la asistencia que necesitan antes, durante y después del parto.

En algunos lugares lejanos no hay profesionales de la medicina y si los hay, puede que no den una buena atención; en otros casos las mujeres no acceden a los centros de salud porque no disponen de medios de transporte o porque no pueden pagar el costo del transporte o de los servicios de salud.

También puede evitar que las mujeres embarazadas obtengan la atención médica que necesitan las creencias religiosas culturales y el estatus social de la mujer, al sufrir discriminación por parte del personal médico.

Para terminar con la mortalidad materna hay que darse cuenta y solucionar las deficiencias de capacidad y calidad de los sistemas de salud y los obstáculos al acceso a los servicios de salud.

Asimismo dar orientación a las mujeres sobre el seguimiento médico de su embarazo y fomenta un entorno social, político y económico en la atención a la salud materno-infantil.

Por eso la mortalidad materna podría evitarse ya que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la salud, con la vigilancia del embarazo y desde luego la correcta atención en el momento de parto y postparto.