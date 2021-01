Sí hay mujeres en Durango

No a la violencia política contra las mujeres





No a candidatos que hayan violentado a las mujeres. Tendremos elecciones para renovar los congresos federal y local y en la lucha por el poder las mujeres sufren violencia política.

El año pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por unanimidad, lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dentro de ellos se establecen las siguientes obligaciones para los partidos políticos:

1) Dar atención a las víctimas de violencia política, atendiendo el debido proceso, la dignidad de las personas, la debida diligencia, la máxima protección, imparcialidad, igualdad y no discriminación y profesionalismo;

2) promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus documentos básicos;

3) Implementar acciones específicas como son: Campañas con enfoque de género y capacitación a la estructura partidista en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia política; Y

4) Garantizar que las mujeres cuenten con al menos el 40 por ciento del financiamiento público de las campañas e igual acceso a los tiempos de radio y televisión.

Con lo anterior se garantizará una mejor protección de todas las mujeres que participan en los partidos políticos a través de diferentes modalidades. El último capítulo «Del 3 de 3 contra la violencia», fue resultado de la acción conjunta de legisladores, autoridades electorales y sociedad civil y nos dice que para ser candidato:

No deben contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y; no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.

Es importante mencionar que muchas organizaciones de la sociedad civil estamos promoviendo «Del 3 de 3 contra la violencia» y estaremos pendientes de los candidatos que registren los diferentes partidos políticos, agrupaciones políticas y desde luego también con los candidatos independientes.