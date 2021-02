Si hay mujeres en Durango

El amor romántico causa violencia





Los mitos: “La media naranja”, “los celos son amor”, “el amor todo lo puede”, “el amor es eterno”.

Está próximo el 14 de febrero, se conmemora el “Día del amor y la amistad”; para esta fecha los establecimientos comerciales fomentan el amor romántico, en sí indican “cómo debe ser el amor”

¿Pero qué es el amor romántico? Es un ideal de amor que crea expectativas irreales, mitos que han sido socializados sobre todo en la población joven. Es aquel amor que refuerza el papel pasivo y de subordinación de las mujeres y el papel activo y dominante del hombre. Hay que identificar los mitos creados en torno a este amor para prevenir las relaciones basadas en la desigualdad.

Algunos de los mitos son los siguientes:

Los celos son amor: El pensar que te cela porque te quiere, es una manera errónea de definir el amor; la celotipia es una patología dañina para una relación de pareja; el respeto a la libertad del otro o de la otra, genera la confianza necesaria en una relación de verdadero amor. Los celos buscan control sobre otra persona.

La media naranja: No existen mitades, las personas son seres completos, este mito hace pensar que se necesita de alguien para complementarse y la búsqueda hace tomar decisiones que provocan violencia. Abnegación femenina a cambio de protección masculina.

La exclusividad: Este es otro mito que nace de la inseguridad que se siente ante la pareja; hay que estar conscientes que las personas no son exclusivas de nadie, cualquiera de los que integran la pareja puede relacionarse con otras personas y cambiar de opinión; por eso existe el divorcio

El amor todo lo puede: No es verdad, el amor no lo puede todo, a veces no puede con la distancia, con la violencia, con la infidelidad; por amor no va a cambiar la pareja violenta. Esto provoca que identifiques el amor con el maltrato.

Los polos opuestos se atraen: Esto también es un mito, se necesita compartir actividades y gustos para poder formar una relación armoniosa.

El amor es eterno: No, según la sexóloga Daysi Guzmán, hay varios estudios, incluido uno de la UNAM que afirman que el amor dura entre 2 y 4 años; lo que sigue a este enamoramiento es el amor sano, si perdura.

El amor sano se basa en la confianza y la libertad entre las personas integrantes de la pareja; el amor sano no duele, no maltrata, no cela y está consciente de la realidad.