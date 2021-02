Si hay mujeres en Durango

Demanda contra el PRD y su dirigente





Ya se encuentra en manos del Supremo Tribunal de Justicia la demanda por daño moral contra el PRD y su dirigente. Le platico:

Retomamos el tema de la violencia política contra las mujeres ya que el pasado 5 de febrero las organizaciones “Sí hay mujeres en Durango A.C.” , La colectiva feminista “Las que no arden” y las A. C. de la laguna “Fortaleza y equidad para las mujeres” y “Mujeres en lucha solidaria Leona Vicario” publicamos un desplegado donde rechazamos que Gamaliel “N” sea candidato del PRD a diputado por encontrarse en uno de los supuestos de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres que fue acordada por el consejo nacional del INE, ya que fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en la causa penal 55/2020 y eligió una salida alterna denominada suspensión condicional del proceso, que como su nombre lo indica suspende, no concluye el proceso que se sigue en su contra.

Es importante mencionar que esta salida alterna le condiciona a que, en un lapso de 6 meses, tiene que residir en el domicilio que proporcionó, dejar de frecuentar a la víctima, continuar con el tratamiento médico o psicológico y continuar bajo la vigilancia que consiste en firmar mensualmente ante la Dirección General de Ejecución de Penas Sanciones y Medidas de Seguridad. El imputado aceptó estas medidas.

En respuesta a lo anterior las feministas recibimos un daño moral a nuestra reputación por parte de Miguel Lazalde, presidente estatal del PRD, al mencionar en diferentes medios de comunicación, que las feministas éramos usadas por un político de la localidad; en este tema además de una demanda que ya presentamos el lunes 15 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia, manifestamos nuestra inconformidad por estas expresiones que tienen la intención de desacreditar nuestro movimiento, ya que las organizaciones firmantes somos libres; ratificamos por este medio que el movimiento feminista nadie lo maneja y exigimos una disculpa pública por parte del presidente de ese partido político.

Reiteramos nuestra solicitud de forma urgente, para que rectifique y retire esa aberrante y vergonzosa propuesta para una representación federal, que no nos representa y hacemos un llamado su partido político, al comité nacional que, así como son activos y críticos en el Estado de Guerrero en contra de la candidatura al Gobierno del Estado de Félix Salgado Macedonio, lo sean en el Estado de Durango.