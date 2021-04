Sí hay mujeres en Durango

Regala juguetes sin género. El 30 de abril se conmemoran a las niñas y niños de México; ese día es importante llamar la atención sobre la problemática que las y los aqueja.

Hoy en este día quiero platicarles de los juguetes sin género que son los que podemos darles por igual a las niñas y niños, o sea todos; el juguete que prefieran ellas y ellos este 30 de abril.

Pero si de juguetes se trata sería bueno que los fabricantes de juguetes en su construcción no reprodujeran roles de género y a la contra fomentan el desarrollo de capacidades en igual medida en niños y niñas, además inculcaran valores de igualdad.

Lo ideal sería que las niñas y los niños pudieran elegir libremente si quieren una muñeca, un carro o un equipo médico.

Desde el nacimiento todavía en algunas familias se compra a los recién nacidos ropa de color azul y a las recién nacidas de rosa; más tarde se regalan a las niñas juguetes que tienen que ver con la belleza, cuidado, tareas del hogar, cocinitas, muñecas, maquillaje y a los niños los relacionados con el deporte, construcción y violencia, en los juguetes también hay colores de niñas y niños.

Así como se fomenta que no se vendan armas para regalar a los niños para evitar la violencia así tenemos que considerar no enfocar, con juguetes, a niñas y niños a que les guste determinada actividad, sino que se les pueda educar en la no violencia y la equidad.

Los juguetes sexistas promueven la discriminación al replicar la desigualdad, alejan a niñas y niños de sus verdaderos intereses y se limitan oportunidades de desarrollo.

Es importante mencionar que algunas empresas fabricantes de juguetes han comenzado a hacer propuestas en las que el género no importa. Tiendeo.com.co, Mattel con Creatable World, colección de figuras de género inclusivo que ofrecen la posibilidad de combinarlos a gusto de los niños y niñas.

Hasbro y Lego, están enviando mensajes de igualdad de género y promoviendo a las mujeres; lego con “Mujeres de la NASA”, figuras que representan a la astrónoma y educadora Nancy Grace Roman; la científica informática y emprendedora Margaret Hamilton; la astronauta y médica Sally Ride, y la astronauta, médica e ingeniera Mae Jemison.

Que los juguetes sin género sean los que lleguen a manos de niñas y niños este 30 de abril.

Todo lo anterior tiene que ver con la formación de niñas y niños crezcan en igualdad y sean adultos que reconozcan la igualdad de todos los seres humanos.