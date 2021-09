Sí hay mujeres en Durango

SCJN despenalizó el aborto en todo el país





La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto y en todo el país tanto juezas como jueces locales y federales tendrán que aplicar este criterio ya que fue una votación unánime de los 10 ministros que asistieron, esto por la reforma al artículo 94 constitucional.

Es importante mencionar que es la primera corte de Latinoamérica que se pronuncia en ese sentido y es un gran logro de la lucha feminista de México: nunca más una mujer ira a la cárcel por abortar.

Cabe mencionar que no obliga al Congreso del Estado a legislar, pero le da un criterio para cumplir con el deber que impone los artículos 40 y 41 constitucional que dice que los estados no podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

También la SCJN declaró inconstitucionales los artículos que en las constituciones locales contemplen la protección de la vida desde la fecundación/ concepción.

Por otra parte las feministas de Durango logramos reunir más de 7000 firmas que son el 0.5% de la lista nominal de la última elección y que son suficientes para meter una iniciativa popular al Congreso del Estado para que quite del código penal de Durango los artículos 148, 149 y 150 que tipifican el aborto como un delito, pero además que lo legalicen para que se reformen otras leyes, dentro de ellas la ley de salud y las mujeres que deseen practicarse un aborto no sólo no vayan a la cárcel sino que sea la Secretaría de Salud a través de sus hospitales, quien le dé la atención adecuada.

En la reunión de las firmas es para reconocerse la participación de las jóvenes activistas que estuvieron en la Plaza de Armas, en las brigadas nocturnas y en las instalaciones de la Feria, durante la vacunación de la población de 18 a 29 años y nuestro agradecimiento a las y los jóvenes que fueron a vacunarse que aportaron una buena cantidad de firmas.

Otra buena noticia, el día de ayer y con base en la resolución de la Corte la diputada Marisol Carrillo presentó iniciativa para la despenalización del aborto en Durango. La iniciativa fue pasada a las comisiones de Derechos Humanos, Salud y Justicia.

Y como ya lo dijo la Corte: “No es constitucional meter a la cárcel a quien interrumpa su embarazo”.