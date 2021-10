Si hay mujeres en Durango

La autoexploración te puede salvar la vida





Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir sus efectos negativos.

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres, aunque también suelen padecerlo los hombres, es la primera causa de muerte en México entre las mujeres mayores de 25 años de edad, por lo cual se recomienda que a partir de los 20 años se realicen autoexploración de los senos cada mes.

En este tema, se distribuye mucha información para realizar la autoexploración y también en los centros de salud el personal médico y de enfermería están preparadas y preparados para decirte como auto explorarte y para indicar cuáles son los síntomas de alarma por los cuales debes acudir a recibir atención inmediata lo cual puede salvarte la vida.

A partir de los 25 años es necesario presentarse a la unidad de salud para una exploración clínica de mamas; entre los 40 y 69 años, se debe de hacer una mastografía. También es recomendable llevar una vida saludable, mantener el peso ideal, disminuir el consumo de grasas animales, incrementar el consumo de fibra como cereales integrales, frutas y verduras; hacer ejercicio de 30 a 60 minutos todos los días, reducir el consumo de alcohol, no fumar, y lactar dado que la lactancia ha sido identificada como un factor protector.

Pero no lo olvides debes auto explorar tus senos, desgraciadamente muchas mujeres no lo hacen porque no lo consideran adecuado, tocar tus propios senos no es pecado y te puede salvar la vida.

Dentro del mes rosa el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en él se ratifica el mensaje: la importancia de la detección a tiempo lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

Además de la atención oncológica, es necesario el apoyo emocional, para disminuir el impacto de la enfermedad y calidad de vida de las mujeres, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

La atención oncológica y psicológica debe ser con perspectiva de género donde participe el gobierno y la sociedad civil con miras a disminuir el estigma social sobre la enfermedad.