Si hay mujeres en Durango

Se acerca Navidad, época en que se espera la llegada del “niño Dios” o de Santa Claus, tiempo de regalar juguetes a niñas y niños; pero, ¿qué juguetes regalar?

Al planear los regalos recuerde que los juguetes son una herramienta para cambiar el mundo, jugar ayuda al desarrollo integral de las niñas y los niños y a través del juego conocen el mundo que los rodea. El juego enseña a la niñez a respetar las reglas, a crear estrategias, iniciar relaciones, explorar e investigar, superar las frustraciones, trabajar en equipo, las labores del hogar y cuidado, así como las diferentes profesiones que existen en el mundo que vive.

Al aprender a través del juego las tareas del hogar y los cuidados las niñas y los niños adquieren por igual un aprendizaje que van a reproducir en su vida adulta; pero ¿qué pasa si sólo a las niñas les regalamos muñecas, cocinitas y trastecitos? Perpetuamos la desigualdad entre hombres y mujeres, enviamos un mensaje equivocado, al suponer que sólo las mujeres se encargaran del cuidado de las niñas y niños y que también ellas se encargarán de las labores de cuidado en el hogar.

Y si a los niños les regalamos coches, equipos de las diferentes profesiones, etc. los enseñamos a que el mundo laboral y de los recursos económicos es sólo de ellos.

Así como se fomenta que no se vendan armas para regalar a los niños con el fin de evitar la violencia, así tenemos que considerar no enfocar, con juguetes, a niñas y niños a que les guste determinada actividad, sino que se les pueda educar en la no violencia y la equidad de género y a que se desarrollen en lo que más les guste.

A través de los juguetes y el juego las madres y padres promovemos los estereotipos de género; esto sucede cuando no permitimos que un niño juegue con muñecas porque “esas son cosas de niñas”, o que una niña juegue con un carrito porque “esas son cosas de niños”. No hay cosas de niñas, ni de niños los juguetes no tienen género y deben ser usados indistintamente.

La doctora Melissa Fernández Chagoya, coordinadora del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, dice que “a través del juego los seres humanos imitamos y aprendemos a ser lo que somos. Los juguetes nos enseñan a hacer lo que el mundo está esperando de nosotras y nosotros”. O sea, un mundo donde todas y todos somos iguales y podemos dedicarnos a las actividades de nuestra preferencia.

“El niño —y la niña— es el constructor del hombre y de la mujer, y no existe ningún hombre —o mujer— que no se formase a partir del niño —o de la niña– que fue alguna vez”.- María Montessori.