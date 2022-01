Sí hay mujeres en Durango

“El día que una mujer pueda no amar desde su debilidad sino desde su fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”: Simone de Beauvoir.

El 9 de enero de 1908 nació Simone de Beauvoir (1908-1986) feminista francesa cuya principal aportación es su obra “El segundo sexo” que escribió en 1949 y que es un clásico del feminismo, que se sigue leyendo y que nutre al feminismo todavía en este siglo XXI.

“El segundo sexo” es un ensayo filosófico que analiza la condición de las mujeres en la sociedad occidental desde punto de vista científico, histórico, psicológico, sociológico ontológico y cultural y que debe estar en la biblioteca de todas las mujeres feministas.

Simone de Beauvoir, en el tema del feminismo fundó, además, junto con otras feministas “La liga de los derechos de la mujer” con el objetivo de actuar ante cualquier discriminación sexista y público en la revista “tiempos modernos” fundada por ella y Jean- Paul Sastre, un número especial para hablar sobre el tema.

Simone de Beauvoir puso en el centro del feminismo el cuerpo, decía que todo se define por la situación del cuerpo de la mujer, la corporalidad de la mujer y los significados sociales que se le atribuyen condicionan su existencia.

Esta expresión era escandalosa hace 75 años y es vigente para estudiosas del feminismo, pues la mujer todavía es en este mundo un cuerpo sometido a tabúes y estereotipos que sirven como excusas para legitimar discriminaciones de todo tipo.

“El segundo sexo” de Simone de Beauvoir es un texto feminista, porque, si hay algo que define al feminismo, es la reivindicación para la política de temas prohibidos u olvidados, pero que son de importancia capital para entender la situación de desigualdad y subordinación de las mujeres.

Dentro de ellos la biología, los usos amorosos, la iniciación sexual, las implicaciones para la mujer del matrimonio o incluso de la vejez, son algunos de los asuntos comunes, pero que tienen trascendencia, que nos ponen sobre la mesa, con exactitud, una nueva sensibilidad política.

Simone de Beauvoir empezó su obra en espacios filosóficos nunca antes tocados con temas que, hasta la fecha, se hacen a un lado como ajenos a lo político. Al hacer la reflexión sobre el cuerpo como tema central, surge “lo personal es político” en el feminismo de la Segunda Ola en los años 60´s.

“Lo personal es político” quiere decir que cualquier tema de mujeres puede convertirse en un tema para la reflexión, discusión y expresión públicas.