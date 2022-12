Sí hay mujeres en Durango

Regala juguetes sin género





Se acerca la “Noche buena” fecha en que es tradición hacer regalos a niñas y niños y esta misma costumbre se sigue el 6 de enero “Día de los Reyes Magos”.

Para quienes tienen esta tradición les quiero hacer un llamado a que los juguetes que van a regalar sean sin género; esto quiere decir que no sean las muñecas y cocinitas para las niñas que les enfoca a labores de madres y amas de casa y para los niños las armas que les generan una actitud violenta que ya no necesitamos en este estado. Mejor regala el juguete que a ellas y a ellos les guste sin decir “no, porque es de niña” o “no, porque es de niño”

En la publicidad de los juguetes seguimos viendo lo rosa o colores pasteles para las niñas y lo azul o colores fuertes para los hombres y también que los comerciales se dirigen de forma específica y diferenciada a niños y niñas que define los estereotipos y roles de género desde la infancia.

Actualmente hemos visto un cambio en algunas empresas de juguetes, pero en lo general las personas que compramos seguimos enfocándonos en juguetes para niñas y niños.

Los juguetes sexistas reproducen estereotipos de género, donde el mensaje es: Las niñas deber ser tranquilas, maternales, poner mucha atención en su arreglo personal y dedicarse a los cuidados y las tareas de la casa y por ello se le regala bebés, maquillajes, cocinitas, etc., mientras que los niños deben ser fuertes y competitivos; por lo que se les regalan juguetes relacionados con el deporte, la acción, la violencia etc, como son balones y pistolas de todo tipo. No se trata tanto del juego o juguete en sí, como la elección estereotipada del destinatario del mismo.

Es importante mencionar que algunas empresas fabricantes de juguetes han comenzado a hacer propuestas en las que el género no importa. Tiendeo.com.co, Mattel con CreatableWorld, colección de figuras de género inclusivo que ofrecen la posibilidad de combinarlos a gusto de los niños y niñas. Hasbro y Lego, están enviando mensajes de igualdad de género y promoviendo a las mujeres; Lego con “Mujeres de la NASA", figuras que representan a la astrónoma y educadora Nancy Grace Roman; la científica informática y emprendedora Margaret Hamilton; la astronauta y médica Sally Ride, y la astronauta, médica e ingeniera MaeJemison.

Esta Navidad y Día de Reyes regala juguetes sin género para que niñas y niños crezcan sin estereotipos.