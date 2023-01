Sí hay mujeres en Durango

Deseo para 2023: Que se levante la Alerta de Violencia de Género





Iniciamos 2023 y nuestro deseo es que en Durango se termine con la violencia hacia las mujeres y que las duranguenses tengamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.

Todo esto se podrá lograr levantando la alerta de violencia de género que pesa sobre 16 municipios del estado de Durango declarada el 5 de noviembre de 2018, en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.

Esta alerta de violencia de género pese a las grandes inversiones de que habla el gobierno no han logrado abatir los índices de violencia ejemplo los siguientes datos: en 2021 se perpetraron 14 homicidios de mujeres, de los cuales 10 fueron considerados como feminicidios y en 2022 aumento ya que estamos cerrando el año con 26 homicidios de mujeres y 18 de ellos considerados como feminicidios.

Sobre los feminicidios resaltan los cometidos contra niñas, los feminicidios/ suicidios donde los hombres evadieron el castigo o se autocastigaron; las autoridades afirman que se han castigado la mayoría de los feminicidios, no todos y un caso concreto es el de Lupita que, aunque se conoce la identidad del feminicida, éste no ha podido ser detenido.

El caso de Lupita me hace recordar que otro tema que debe de atender el Estado es la implementación del protocolo Alba, que fue anunciado, pero no se ha utilizado y no se utilizó durante la desaparición de Lupita que hubiera significado la búsqueda inmediata por todas las autoridades federales, estatales y municipales.

En relación a los delitos sexuales y la violencia familiar que son de los principales delitos que se cometen en Durango, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) hubo más de 5 mil denuncias en el año, abuso sexual un promedio de 50 por mes y violaciones se mantiene la cifra de 26 por mes.

Si el Estado cumplen las medidas recomendadas por la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIN) de la SEGOB, 7 medidas de seguridad, las 9 de justicia y reparación y las 11 de prevención que contempla la Alerta de Violencia de Género en el estado de Durango sin duda la situación de las duranguenses cambiará y podremos gozar de la tan anhelada paz.