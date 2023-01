En Durango se reconocerá la identidad de las personas trans directamente en el Registro Civil.

Esta semana tuvimos una gran noticia el Primer Tribunal Colegiado con sede en Durango emitió una sentencia para que personas trans realicen su reconocimiento de identidad directamente en el Registro Civil de Durango; esto gracias a un amparo tramitado por México Igualitario, derribando las barreras A.C, organización autorizada para hacer las solicitudes y que hará a través de la organización Sí hay Mujeres en Durango, A. C., si requieres el reconocimiento de identidad manda WhatsApp al 6181591884 es absolutamente gratuita.

Es necesario mencionar que las organizaciones de la Sociedad Civil no tendrían que hacer estos trámites si el Congreso del Estado y Ejecutivo Estatal, no estuvieran violando los derechos humanos de las personas trans al no permitir el reconocimiento de su identidad a través de una modificación al Código Civil de Durango.

Ninde Molre, directora de México igualitario, derribando las barreras, A.C, acompañada del abogado Alex Ali Méndez, dieron a conocer la noticia en los siguientes términos:

“El pasado 9 de diciembre de 2022, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en Durango, resolvió el amparo en revisión 127/2020 en favor de la organización México igualitario, derribando las barreras, A.C., para que las personas trans que acompañen puedan solicitar al Registro Civil del Estado su reconocimiento de identidad sin necesidad de presentar un amparo”.

Asimismo Molre agregó que Durango es uno de los estados que no ha reformado su legislación para reconocer el derecho a la identidad para personas trans; por ello, desde 2016 las organizaciones Sí hay Mujeres en Durango, A.C. y México igualitario, derribando las barreras, A.C., han acompañado a través del litigio a varias personas trans registradas en Durango para llevar a cabo su cambio de identidad y así garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Por otra, la feminista Ninde también dijo que ante la omisión del Congreso y del Poder Ejecutivo estatales, ambas organizaciones decidieron emprender esta estrategia para facilitar el proceso y evidenciar que ambos poderes vulneran los derechos de las personas trans en Durango. Esta sentencia es la primera en su tipo, ya que tendrá efectos para toda la población de Durango.

Ambas organizaciones hacemos el llamado a las personas trans que aún no tengan su acta de nacimiento con su identidad elegida a acercarse para informarse y llevar a cabo el proceso. Por otro lado, continuarán exigiendo tanto al Congreso como al Ejecutivo Estatal, las reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQANB+