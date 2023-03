Sí hay mujeres en Durango

Ecos de la marcha del 8M





El pasado 8 de marzo, miles de mujeres se reunieron en la esquina de la avenida 20 de Noviembre y calle Miguel de Cervantes Saavedra (antes Apartado) para manifestarse en contra de los feminicidios, los homicidios dolosos, por meningitis, violencia sexual, la violencia machista y por el derecho a decidir.

Había mujeres de todas las edades, mujeres que llevaban pequeñas o pequeños en brazos o en carriolay hasta algunas marcharon con sus mascotas.

En esta ocasión se renombraron las calles con los nombres de las 35 muertas por meningitis, pero también en la Plaza de Armas se nombró lista de presentes a las 26 mujeres asesinadas en Durango en 2022 y se incluyeron 3 de lo que va de este año con lo que da un total de 64 mujeres asesinadas de enero de 2022 a marzo de 2023. En ese mismo espacio se llenó un tendedero de denuncias a hostigadores sexuales, a través del micrófono se denunció y a través de representaciones artísticas se lloró por las victimas de feminicidio.

Las consignas “alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina”, “Señor señora no sea indiferente se viola y se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Mujer consiente, se une al contingente”, “tranquila hermana, aquí está tu manada”.

Para concluir le aclararé a usted que yo tengo 30 años de activista y nunca he estado de acuerdo con la violencia, las mujeres que marchamos somos diversas y dentro de esos miles existe un denominado bloque negro que practicó la iconoclasia y destrucción del quiosco, no formo parte de ese grupo y sería demeritar su inteligencia pensar que les digo qué hacer yo respeto la forma de protesta de cada mujer, pero no coincido con los actos de violencia.