Sí hay mujeres en Durango

El derecho de las mujeres a la salud





La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 7 de abril, como Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

Me enfocaré en la salud de las mujeres, en particular en la salud sexual y reproductiva que tiene que ver con los derechos humanos; dentro de ellos el derecho a la vida, el derecho a no ser torturada, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación, la prohibición de la discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tener el número de hijas e hijos que queramos y que contempla el artículo 4º, de la constitución mexicana.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) han manifestado que el derecho de la mujer a la salud incluye su salud sexual y reproductiva.

Por lo tanto, los países están comprometidos a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Dentro de las violaciones a la salud sexual y reproductiva se encuentran los siguientes:

Negación del acceso a los servicios de salud; no acceso a métodos anticonceptivos; no acceso al aborto; servicios de baja calidad; esperar autorización de terceros para tener acceso a la salud; esterilización forzada; exámenes de virginidad forzados; y aborto forzado, sin el consentimiento previo de las mujeres; la mutilación genital femenina; matrimonio precoz; estigmatización, entre otros.

Un llamado a los tres niveles de gobierno para que garanticen la salud sexual y reproductivos de las mujeres.