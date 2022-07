Silerio, Ismael, Jorge, Aispuro y Esteban

Esteban Villegas Villarreal -egresado de la Facultad de Medicina- ganó la elección a gobernador en 2022 como candidato de la coalición PRI, PAN, PRD. Treinta años después de que Maximiliano Silerio Esparza -egresado de la Facultad de Derecho- logró la gubernatura 1992-1998 como abanderado del PRI. Ambos tienen en común haberse formado políticamente en tres espacios institucionales significativos; la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Presidencia del Municipio de la capital y el PRI. En ese itinerario son coincidentes. Ismael y Jorge Herrera Caldera (egresados de la Facultad de Comercio y Administración). En cuanto a los gobernadores que también fueron presidentes municipales, hay que registrar a Jorge Herrera Caldera y a José Aispuro Torres. Este último también presidió el PRI.

Yo regresé a Durango en 1992 a la campaña de Silerio con el que me conecté en 1964, en la Dirección Juvenil el PRI, y luego me integró en su gabinete como Secretario de Educación, Cultura y Deporte. De entonces a la fecha he sido testigo activo de los seis procesos político-electorales que se han dado en la transición del siglo XX al XXI. Por ello, comparto algunas pinceladas de los cambiantes escenarios y circunstancias, en que se eligen candidatos. Resalto el tramo de los tiempos de los egresados de la UJED. Antes los gobernadores se formaban en el Distrito Federal y de allá llegaban (una excepción fue el Rector Ángel Rodríguez Solorzano que fue gobernador sustituto como consecuencia del Movimiento Estudiantil Popular del Cerro del Mercado de 1966).

En la praxis del sistema, los gobernantes no decidían sucesor, pero sí contribuían a su proyección. Silerio impulsó a Ismael y Aispuro, que al paso del tiempo lo fueron (se dice que Ismael sí fue el fiel de la balanza de la candidatura de Herrera Caldera).

Todas las elecciones tuvieron sus propios desafíos y características inéditas. Por ello los resultados de sus gestiones gubernamentales y la integración de sus equipos se dieron en un contexto diferente. Se ajustó el sistema político-electoral, se modificó la praxis federalista y la dinámica de las decisiones y apoyos del Presidente de la República a los gobernadores. El pluripartidismo, la alternancia y las coaliciones adquirieron carta de naturalización.

Un elemento adicional hay que considerar. Tanto Aispuro como Esteban lograron su propósito en una segunda vuelta. Aispuro fue derrotado en 2010 por Jorge Herrera Caldera, pero en su segundo intento -aliado con el PAN y PRD- superó a Esteban Villegas, quien a su vez en un segundo intento superó en la contienda 2022 a la candidata de la coalición Morena, PT, Marina Vitela. Se abre una nueva ruta. Por fortuna en estas tres décadas, se fortalecieron y obtuvieron reconocimiento social las instituciones electorales con el estatus de organismos autónomos.

Esteban apoyado por la coalición PRI, PAN, PRD superó a la candidata Marina Vitela, por lo tanto, su gobierno será de coalición. Enfrentará el enorme desafío de obtener buenos resultados en tiempos de la complicada situación presupuestal y de la gigantesca dependencia de la Hacienda Federal.

Un detalle anecdótico. ¿Dónde despachan los gobernadores? Hasta diciembre de 2010 lo hacían en el Palacio de Gobierno (Palacio de Zambrano). Jorge Herrera Caldera decidió trasladar sus oficinas a las instalaciones del ex Internado “Hijos del Ejercito” que le fueron transferidos por la SEP al gobierno del Estado en el sexenio de Maximiliano Silerio Esparza como parte de la federalización de la Educación Básica y Normal, que me tocó operar y convertir en el Conjunto Cultural Durango. Ismael lo remodeló y convirtió en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. Y desde 2010 a la fecha ha albergado las oficinas de los gobernadores Herrera Caldera, José Aispuro Torres y seguramente también del Dr. Esteban Villegas Villarreal.

