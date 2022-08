Sin importancia, señalamientos a ameritado maestro

El día cinco de agosto del año que transcurre, llegó a mis manos un artículo, cuyo medio es un medio, que ni siquiera me merece la consideración de llamarlo por su nombre, porque mi agenda personal no guarda espacio para las cosas chicas, ni para quienes las crean aunque las tejan a mano.

El hecho de leerlo por primera vez, no fue porque me haya atraído o impactado la osadía del autor del artículo, sino sus desatinos periodísticos que, de entrada, le están haciendo muy flaco favor al gobernador electo, al dibujarlo de revanchista y vengativo y que no se medirá en pasar al patíbulo a todos aquellos que no le apoyaron y para empezar, según el periodista de marras, la lista negra la encabeza el maestro José Luis Soto Gámiz.

Por supuesto que no son importantes los señalamientos que le endilgan al ameritado maestro, lo que sí cobra importancia y preocupación, es la venganza impía que el periodista le atribuye al gobernador electo, porque por consigna o por sus pistolas ya nos está vendiendo el perfil violento e inmisericorde del futuro gobernador, que dada su juventud, puede ser presa o víctima de tan desafortunadas tentaciones mediáticas.

El pretexto de golpear mediáticamente al maestro, lo basan en que él mangonea a la Sección XII y que dicho poder se terminará, por el desatino de no haber jugado del lado del ganador, lo que da por hecho que el poder que le adjudican, se derribará en unos cuantos días, porque los aspirantes que provengan de esa línea resultan impresentables para el nuevo gobernante.

Sobre dicha temática, considero que su apreciación es muy temeraria, ya que a través de ésta, está enviando otro pésimo mensaje que pinta de intruso al personaje que próximamente ocupará el Bicentenario, del que descarta cualquier apoyo a los que trae de encargo y a la vez, puntualiza veladamente que meterá las manos en el próximo proceso electoral que se desarrollará al interior de la Sección XII.

Ante este acontecimiento que se avecina es muy válido escribir y hablar, pero eso no quiere decir que dichos preceptos sirvan para darle manga ancha al gobernador electo, para que intervenga en el proceso electoral de dicha organización. Lo que sin duda evidenciaría un lamentable marco de simulación a las nuevas reglas y pondrían en entredicho la verticalidad democrática de quien tiene la obligación de vigilar su transparencia.

Si el periodista está haciendo uso de su libertad de expresión y la focaliza para quedar bien con el próximo gobernador, aguijonearlo y colgarle semejante látigo buena idea no es, porque asegurar que los que jugaron de su lado son los buenos y malos los que no lo hicieron, eso es maniqueísmo puro, que de tajo califica y descalifica según la emoción que a su visión conviene.

Ahora, si el autor de dicho artículo se expresó por consigna del grupo de las malas artes, creo que se pasaron de tueste, porque ante la opinión pública le están diseñando al joven gobernador la despreciable imagen de un perdonavidas; así como la de tolerante y piadoso con aquellos que hayan sido corruptos, pero que gozarán de impunidad y gracia, por el sólo hecho de haber estado de su lado.

Y para concluir, sólo me resta señalar lo reiterativo del periodista, al señalar categóricamente que su próximo patrón, jamás apoyaría para secretario general de la Sección 12 a ninguno de los enquistados, por impresentables a su investidura, de la que de facto se arroga la facultad para lanzarles la amenaza de que “se anden con cuidado” porque seguramente sus maniobras ya están bajo la lupa.