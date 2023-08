Sistema Electoral Mexicano. INE. Parte 4 Actos de campaña

1.- ¿Cuáles son los términos y condiciones (más importantes) para realizar actos de campaña?

La duración de las campañas será de 90 días cuando se trate de elecciones generales. - Los actos de campaña que realicen los partidos políticos y sus candidatos no tienen más límite que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

La ley garantiza el derecho de réplica de partidos y candidatos cuando consideren que la información presentada por los medios de comunicación ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.





2.- ¿Se permiten las candidaturas independientes para cargos federales?

Sí. De acuerdo con la última reforma realizada al artículo 35 de la Constitución, aprobada el 18 de julio de 2012, cualquier ciudadano puede solicitar su registro independiente como candidato a algún cargo federal de elección popular, siempre y cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determinen las leyes en materia electoral.





3.- ¿Está permitida la participación de observadores en una elección federal?

Sí. La legislación reconoce como derecho de los ciudadanos mexicanos participar como observadores en la forma y términos que determine el Consejo General del INE para cada elección federal. Asimismo, se contempla la posibilidad de que los ciudadanos extranjeros también puedan conocer e informarse sobre el desarrollo de los procesos electorales bajo la figura de visitantes extranjeros.





4.- ¿En qué momento son definitivos los resultados de la elección?

Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no son impugnadas cuatro días después de que los órganos competentes del INE concluyen el cómputo respectivo se consideran válidas, definitivas e inatacables.

En el caso de la elección presidencial, la sala superior del Tribunal Electoral hará el cómputo final de la misma y procederá a formular la declaración de validez de la elección a favor del candidato que hubiese obtenido la mayoría de votos una vez que resuelva las impugnaciones interpuesta sobre esta elección.





5.- ¿Cuáles son las causas para anular una elección?

El artículo 41, Base V, apartado D de la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación contemplan nulidades relativas a la votación recibida en una casilla y a la de una elección, ya sea de diputados, senadores o Presidente de la República.





Causales de casilla. a. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. b. Entregar sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale. c. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo. d. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. e. Que personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales reciban la votación.





f. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que ello sea determinado para el resultado de la votación.





Causales de una elección (Presidente, Senadores, Diputados).





A. Cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. B. Se compruebe o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. C. Se reciban o utilicen recursos de procedencia. D. Cuando alguna o algunas de las causales de casillas se acrediten en por lo menos el 20 % de las casillas en un distrito o entidad y no se hayan corregido durante el recuento de votos. En el caso de la elección presidencial, el porcentaje será de 25% o superior. E. Cuando no se instalen el 20% o más de las casillas en un, distrito o entidad y consecuentemente la votación no haya sido recibida. En el caso de la elección presidencial, el porcentaje será de 25% o superior. F. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles o el candidato sea inelegible para el caso de los comicios presidenciales.





Las violaciones señaladas en los incisos A), B) y C) deberán acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá que son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%.

En caso de la nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada.





6. Finalmente ¿Pueden votar los mexicanos que residen en el extranjero?

Sí, pero solo pueden participar en la elección para Presidente de la República.





¡Hasta la próxima!





México 1991 al 2023.

Sistema Político Electoral Mexicano, Instituto Nacional Electoral.

ine.mx

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/