¡Sólo eso faltaba!

La fallida alternancia sigue dando de qué hablar. El tema de la semana: La presencia pública del exrector de la UJED y exsecretario de Educación Pública del Estado, Rubén Calderón Luján, la razón, el faltante de 2 mil millones de pesos en la SEED.

A preguntas de los medios de comunicación, don Rubén contestó: “A mí que me esculquen, que le pregunten a las instancias competentes que investigan”. Si le hubieran preguntado, ¿ha interpuesto un juicio de amparo? Como Vicente Fox pudo haber contestado ¿y yo por qué?

Para muchos, esto es una provocación a ya sabes quién. Dicha provocación no sólo fue para el gobierno en turno, la sociedad se sintió agraviada. Después de todo, los 2 mil millones que no aparecen, los dos y medio millones de la Carrera Panamericana y la deuda de 85 millones de pesos al Teletón, son de nuestros impuestos. Al parecer sólo, somos espectadores del pan y circo del poder, pagamos por ver en la arena a los gladiadores de la corrupción y así será, mientras la sociedad sólo sirva para votar.

Estamos viviendo el refrán: Los carniceros de hoy, serán las vacas del mañana.

¿Por qué la sociedad tiene que esperar a que termine un sexenio, para darse cuenta del tamaño de la corrupción? En teoría, se supone que hay mecanismos al interior de los gobiernos estatal y municipal como son los órganos fiscalizadores. No es posible que estos entes auditores, no sepan lo que sucede con los recursos de los ciudadanos.

Basta poner un ejemplo mínimo, nadie se enteró que se le debían 85 millones de pesos al Teletón. No nos tragamos el cuento que las y los responsables de la transparencia, no detectaron a tiempo los famosos 2 mil millones de pesos que no aparecen. Parafraseando al escritor Rubén Romero; ¿qué favor le debemos al sexenio de la alternancia por habernos robado?

Sin duda, los organismos encargados de fiscalizar el buen uso de nuestros recursos le están fallando a la sociedad, se tienen que cambiar las normas y reglas de transparencia. Mínimo debería haber informes financieros cada año cuando termina el ejercicio fiscal, para eso está el congreso. Antes de que se vayan los nuevos ricos del sexenio en turno, tenemos derecho a saber cómo se gastan nuestros impuestos. Debe fincarse responsabilidades antes y no cuando ya se fueron o prescriben los delitos. Que no pase, lo bailado quién me lo quita.

Si los delitos se dan cuando los funcionarios tienen alguna responsabilidad y algo se detecta, conforme a derecho deben ser llevados a las instancias competentes. Como dijo el compositor de Indé, Toño Meléndez: “¿Pa’ qué esperamos el viernes si antes puede ser la fiesta”. La sociedad de Durango espera que el mensaje enviado al círculo rojo de Rosas Aispuro: “En los próximos meses, habrá sorpresas”.

Que ese mensaje se cumpla.