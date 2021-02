Soñé con Marlon Brando como actor ya viejo y gordo

Lo que pasa es que todos los días sueño con todo tipo de temas, y ahora se me apareció Marlon Brando en su última etapa ya viejo y gordo, como cuando filmó una obra maestra titulada “Don Juan de Marco”, en la que lo acompañan la hermosa Susan Donaway y Johnny Deep en una de sus mejores películas. Una de las mejores cintas de los tres, aunque en especial de Brando y de el muy joven Johnny Deep.













No recuerdo otra película de Marlon Brando ya viejo y gordo, y creo que también de las últimas en las que participó fueron las dos de Francis Ford Coppola, “El Padrino”, papel especial. En cuanto a “El último tango en París, que es una buena película en general, y que causó muchos comentarios, ahí aparece un Marlon Brando ya maduro.





Los lectores de este escrito seguramente vieron “El Padrino” y tal vez “El último tango en París”, y los más cinéfilos” Apocalipsis now”, pero la que sin falta les propongo buscar es “Don Juan de Marco”. Esta última se me hace que es la razón del sueño donde se me aparece, gordo y bonachón, y hablamos no se qué cosas.





Ahora que está aquí José Rodríguez López tal vez pudiera organizar ciclos, por ejemplo empezando por uno del cine italiano, en el auditorio con cupo limitado, o donde ha sido siempre el de la UJED, en “El Museo del Aguacate”, pero ahí cabría menos gente, como le ha hecho en distintas temporadas durante la pandemia, “La Cineteca del Municipio”, que tal vez reanude funciones el 9 de febrero.





También lo de los libros es muy interesante, como el que me trajo Guillermo Rodríguez de Anabel Hernández, “El traidor”, un resumen del narcotráfico en México, y se llevó uno del fuera de serie, Ernesto Sábato, cuyas dos novelas son inolvidables, la pequeña, “El túnel”, y la grande “Sobre héroes y tumbas”. Y le encargo a Guillermo la última novela de la española/árabe/universal, Rosa Montero, que se llama “La buena suerte”.





Mi hijo se llevó “El coloso de Marusi”, que es una de las joyas de Henry Miller, y del mismo autor “Los libros en mi vida”, que iban a ser unos apuntes sobre ese tema, y acabó saliendo un libro gordo, y más por la letra pequeña, con un arsenal de información. Y como Marcelo vive en Los Ángeles, ya me compró una joyita que presté y perdí: “My friend Henry Miller”, que ahora leeré en inglés matando dos pájaros de un tiro pero con cualquiera de Miller no hay pierde





En lugar de hablar de “Los sueños”, porque ya se vió que le saqué a tan natural aspecto en nuestras vidas, sí debo comentar ante las críticas con interés electoral, que se está manejando bien en México, y en realidad ya en todo el mundo de la misma manera, con prevenciones que todos conocemos, revisiones los que vayan a viajar, y la vacunación general organizada igual en todo el mundo, aunque depende de los recursos de cada país. Y somos el tercer lugar por ser los más extensos y poblados, agregando que la gente se ha cansado y baja la guardia. Es un fenómeno mundial increíble y punto.





Que le haya tocado al gobierno de la 4 T es también increíble, pero así se dieron las cosas, y se trata curiosamente del gobierno con mayores políticas sociales, con un líder con toda una visión humanista que comparte con el pueblo de México, “Con la gente”, con la ciudadanía, y le faltan todavía varios años. 2021 al 2024 y otros sexenios. En las últimas encuestas de “El Universal” y “Reforma”, el 61% apoya a AMLO.