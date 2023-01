Hasta el hartazgo se ha manoseado y pretextado el déficit financiero de la pasada administración, políticos que expresaron no detenerse en el peculado, para avanzar en lo sustancial, serán los órganos competentes quienes se encarguen de ello, dijeron.

Si bien es de reconocerse la difícil situación financiera, también lo es el esfuerzo por sortearla, del titular del poder ejecutivo local, a grado tal de que opositores señalan lo que han llamado coqueteo comprometedor con AMLO.

Pero bien dice el dicho “Suerte te dé Dios hijo, que el saber de nada te importe” al que me refiero por que la suerte apunta para no sólo buena sino para magnifica, por los siguientes datos.

La guerra comercial entre Asia y el resto del mundo, obligan a querer y no, a crear nuevas alianzas o fortalecerlas en ciertos ámbitos de la economía, la escasez reciente de los llamados chips, que no son otra cosa que un semiconductor utilizado desde un juguete, reloj, hasta componente de nave espacial, en ese orden de ideas, la fabricación de tal diminuto artefacto, se concentra en Taiwán, siendo la empresa TSMC la de mayor producción, China, Corea del Sur y Taiwán, acaparan el 87% del mercado mundial, países muy afectados por el Covid-19, disminuyeron la producción, dejando en ascuas a varias empresas sobre todo de Norteamérica y del ramo automotriz, a grado tal que la producción bajó a índices significativos.

En el mes de septiembre del año 2022, la Secretaría de Comercio del país vecino, celebró importante reunión con AMLO, a la que asistió el secretario de Estado, Antony Blinken. El informe oficial dice de amistoso y provechoso el encuentro, desde entonces ya se fraguaba uno de los puntos a tratar en la Cumbre de Líderes de Norteamérica del pasado 9 de enero; energías limpias, producción en nuestro país de vehículos emisión cero, lo que representa baterías de litio y micro chips.

¿Dónde está la suerte para Esteban Villegas? La industria automotriz internacional, ha escogido a Durango, desde hace poco tiempo, como espacio conveniente para factorías de sus componentes, así están en nuestro territorio, quien fabrica fundas, cables, arneses, cintos, contando para su elección entre otras razones: Ubicación geográfica, interconectividad, mano de obra calificada y asequible, clima favorable, tranquilidad laboral, seguridad y estímulos fiscales, que van desde terreno, hasta condonación o conmutación de impuestos. Estamos de vecinos del yacimiento mas importante de litio, materia prima para las baterías y vecino también de las dos entidades con mayor potencial de silicio en el país, la suerte está de nuestro lado, siempre y cuando, cambiemos los paradigmas, no es el pez grande el que se come al chico, sino el pez más veloz y rápido el que come mejor.

El secretario de Desarrollo Económico, Herrera Deras, cuenta con experiencia para hacer negocios, sin duda alguna, aprovechará la circunstancia, para enamorar a los próximos inversionistas locales y extranjeros de estos insumos automotrices, para instalarse en Durango.

Cápsulas de sosa: Aún no tienen la gallina, ya se andan comiendo el mole, desde ahora la rebatinga por las próximas candidaturas a diputados federales y senadores. Claro que en el PAN hay personas dignas de ocupar esos espacios, me refiero entre otros al pasado presidente municipal de Durango, como al abanderado a la gobernatura en el proceso electoral 2022, sí, me refiero a Jorge Salum y Héctor Flores, que los dejen los panistas de microondas, es otra cosa.