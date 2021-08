Surtido de atole

Pues la palabra atole proviene del náhuatl “atolli” que significa “aguado”, y la aplicamos a alguien que intenta engañar a otra, como prometer en vano; es dar probaditas de algo para mantener tranquilizada y entretenida a un grupo de personas.

Según la UNAM esta frase surgió cuando nuestros antepasados con el uso del maíz, con los que realizaban todo tipo de productos como tortillas, tamales, bebidas fermentadas y fortificadas con cacao, y para agradecer la fertilidad de la tierra, se hacían tamales; mientras que, cuando no llovía, se daba atole y tamales y se disponía a esperar la lluvia que en muchas ocasiones no llegaba, naciendo de esta manera el “dar atole con el dedo”.

En la actualidad, es tomada la frase como el engaño que se hace cínicamente para hacer creer que se está cumpliendo con lo prometido o que se va a tomar en cuenta para algo. Desde la campaña del actual presidente, sus promesas siempre fueron absurdas y hasta la fecha, pide un año para terminar con el crimen organizado, otro para tener los servicios de salud como en Dinamarca, como en Canadá, etc., cientos de ellas que, por supuesto, ninguna se ha cumplido en lo más mínimo como ha sido prometida.

Se quejan los trabajadores del INSABI de que ni sus salarios les han pagado; se mueren niños por falta de quimioterapias; hay desabasto de medicinas; no es atendida ni medianamente la pandemia; por supuesto que no vamos a creer que tendremos un servicio de salud como en Dinamarca.

Sin embargo, se hace aparecer el anuncio de que, no son como los anteriores y muestran una sonrisa que me hace recordar un texto que ahora transcribo: “Una persona cínica es aquella cuya actitud es irónica cuando se dirige a su entorno. Estos individuos se caracterizan por sonreír cínicamente y la dirigen hacia la gente que los rodea, ya sea por desprecio o indiferencia .

Su comportamiento es el de mentir sin vergüenza, de manera descarada e indiferente”. Estoy de acuerdo que los siervos de la nación pregonen y hagan la propaganda para la que les pagan, pues hasta mencionan que las vacunas son gracias al presidente, lo que es totalmente falso, pues se pagan con el dinero de los contribuyentes y no con el dinero del presidente o de los ninis, pero, que aún existan personas que lo adulan y lo defienden sin recibir más que su limosna mensual por sus 65 años, raya en lambisconería, que ni en las buenas épocas del PRI se habían dado a notar tantas, pues he constatado de dos o tres personas que, no creo que en la vida los tomen en cuenta, pero le hacen llamar “mi presidente”.

Existe una multitud de promesas que hace y que creen y sus lambiscones, pero conforme más se ofrece, habrá más surtido de atole con el dedo, características del cínico, llevar a cabo proposiciones y ofertas, y después, con una sonriente mueca, buscar uno o varios pretextos o a quien culpar.

Ahora la banderita del presidente es utilizar la revocación de mandato, misma que está aceptada en nuestra Carta Magna, pero debido a la inacción de los diputados, no se ha expedido la ley reglamentaria de la Fracción IX del Artículo 35 constitucional, que regularía el proceso de revocación del primer mandatario del país.

Al parecer, es otro plan con maña para tener su pueblo bueno y sabio abstraído y con la creencia que es auténtico; pero si no existe una ley reglamentaria para regular la revocación de mandato, posiblemente sí se podrá hacer el proceso revocatorio, como se han hecho muchísimas cosas, pero sin las reglas claras, y sus etapas las deberán acaparar entre el INE y el Tribunal Electoral, quienes sobre la marcha deberán subsanar las omisiones en la reglamentación del texto constitucional.

Para los lambiscones, arrastrados, cepilleros, chupamedias, aduladores y ciegos, sí es posible que acepten el surtido de atolito que se les brinda, ya se dio cuenta de 7 millones 212 mil 741 ciudadanos que podrían ser; pero el resto de la ciudadanía aún pueden decidir si están dispuestos a aceptar su atolito con el dedo.