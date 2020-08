La vacuna contra el coronavirus, el reto más grande





Desde que comenzamos a enterarnos de la propagación del coronavirus en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en la China central, el temor de que el patógeno fuera más allá de aquella urbe era creciente. Después supimos que se había extendido a otras ciudades y provincias de ese país, incluyendo Beijing, la capital.

Por ese entonces, recuerdo que en las noticias hablaban de que pondrían en cuarentena a todos los habitantes de Wuhan, una ciudad en la que viven más de 11 millones de personas y había quienes decían que no se podía concebir que de un día para otro se paralizara toda una urbe con semejante población.

El punto fue que no sólo se paralizaron esos 11 millones de personas y la enfermedad, además de que no se limitó a China, terminó teniendo una corta duración en ese país y se extendió a todo el mundo, provocando el confinamiento no de unos cuantos millones, sino de miles de millones de seres humanos buscando protegerse de la propagación de un virus del que se desconocían los alcances, aunque cada vez se sabía de más muertes por su causa.

Desde aquellos momentos e incluso antes de que se supiera que esta clase de coronavirus, el SARS Cov-2, diferentes laboratorios alrededor del mundo ya trabajaban contra reloj para desarrollar una vacuna que fuera capaz de prevenirlo en seres humanos.

La razón por la que existían avances desde antes de que se supiera de este virus, se dio porque algunos anteriores, eran otras cepas del coronavirus, como el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) y el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), que data del 2003, por lo que algunos elementos de trabajos anteriores, podían retomarse para avanzar con mayor velocidad.

Desde los primeros meses de este año, el conseguir una vacuna contra el SARS Cov-2, ya se había vuelto el reto más grande para la humanidad en tiempos modernos, ya que no se vio un esfuerzo de estas dimensiones ni con pandemias como la de la llamada “Gripe Española”, hace cien años, ni más recientemente con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, que provoca el SIDA, ya que casi desde un principio se advirtió que mutaba muy rápidamente, además de que tendía a esconderse entre las células, por lo que conseguir una vacuna era una misión prácticamente imposible, razón por la que los laboratorios se enfocaron más en lograr tratamientos terapéuticos a base de antivirales, algo con lo que sí se ha tenido algún éxito, lo que ha llevado a que el VIH ya no necesariamente sea una sentencia de muerte.

Ya para nuestros días actuales, son varios los laboratorios alrededor del mundo que con el auspicio de diferentes países que están invirtiendo miles de millones de dólares, trabajan a marchas forzadas para conseguir la vacuna, misma que en varios casos están prácticamente listas, pero deben realizar aún una serie de pruebas en fases 1, 2 y 3 para tener seguridad de que funcione, segundo de que la inmunidad que genere sea de largo plazo y tercero que no produzca efectos secundarios que terminen haciendo al remedio peor que la enfermedad.

Algunos han tomado todo esto como una carrera en la que el que se imponga hará los mejores negocios en la materia o bien tendrá un mayor poder por contar con la sustancia en sus manos desde antes, lo que bien puede ser el caso de Rusia, que afirma ya contar con una a la que incluso denominó “Sputnik V”, aunque no existen testimonios de calidad de que efectivamente funcione.

Por otra parte, laboratorios prestigiados como AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavac, CanSino Biologics y otros, han informado que tienen ya en manos alternativas que bien podrían funcionar, pero ahora se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos, es decir, se prueban en poblaciones crecientes de seres humanos, lo que prácticamente las pone en la orilla de salir al mercado.

Es así que la humanidad trabaja incesante en su mayor reto en tiempos modernos. Muchas vidas dependen de ello.

