T-MEC (III)

El intensivo uso de plásticos, ha llegado a trastocar de manera significativa la convivencia entre hombre-naturaleza, de ser un producto que brinda comodidad, pasa por su utilización generalizada a ser un contaminante con impactos mayúsculos.

Te Mec en su apartado 24.12, las partes acuerdan tomar las medidas preventivas y reducir el uso de los plásticos con el propósito de conservar la salud humana, la biodiversidad y mitigar los costos e impactos de la basura marina.

Otro tema de gran interés es el descrito en 24.15; de entrada se reconoce los servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad y el papel que desempeña en el desarrollo sostenible. (Hace algunos años, ante la iniciativa en Durango, de las plantaciones comerciales a través de monocultivos, incluyendo la deforestación masiva de la superficie, sin importar tipo de arbolado, especie, tamaño, etc., me exprese de manera enérgica pero respetuosa en contra, con lo que me hice ganador de antipatías de parte del sector forestal).

Este punto lo platiqué en la primera aportación, por lo que sólo acentúo nuestra corresponsabilidad local, regional y nacional, en cuidar y proteger nuestra enorme riqueza biológica en Durango.

Los bienes y servicios ambientales, incluyendo las tecnologías limpias, como medio para mejorar el desempeño ambiental y económico, porque con ello se contribuye al crecimiento verde y a los empleos (el caso emblemático se da en Chiapas, con los trabajos encabezados por la maestra Julia Carabias Lillo, donde ha integrado a los lacandones en el conocimiento del valor económico que representa el uso y disfrute de la naturaleza, sin tener que recurrir al desmonte o prácticas lesivas, los servicios ecoturísticos están derramando mayores beneficios que la extracción de recursos naturales, situación que ha fastidiado a los depredadores de manera mayor, al grado de acusar a la doctora en biología de hostigar y dividir a las etnias del lugar. Julia Carabias fue secuestrada, intimidaciones de diversas índoles que no la han ni la harán claudicar).

A Víctor Lichtinger lo conocí en Vancouver, Canadá, en el marco de la reunión anual de la Comisión para Cooperación Ambiental “CCA” siendo Lichtinger el director ejecutivo de este organismo trinacional, allá por el año 1998 (En esa reunión coincidimos Mateo Castillo, trabajador incansable de “La Carta de La Tierra”) posteriormente siendo Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Víctor me invita a ser Delegado en Durango de esa Secretaría.

Pues bien, CCA es organización internacional complementaria del TLC, hoy T Mec, para atender la problemática ambiental regional; prevenir conflictos ambientales y comerciales; promover la consolidación y aplicación de la legislación en la materia, está integrada por el Consejo de Ministros, el Comité Consultivo Publico Conjunto y el Secretariado.

El organismo tiene un protocolo tal, que si una de los entes que lo conforman no satisfacen a las solicitudes presentadas, estas podrán o deberán elevarse al siguiente nivel, con ello, se brinda garantía de la imparcialidad y objetividad funcional del CCA.

El tema de bosques como el de pesquerías también se aborda desde la óptica medio ambiental, pesquerías de manera abundante que llama la atención, temas que lo dejo en manos de quienes tengan el interés en abordarlo.

Cápsulas de sosa: Ya entrados en los primeros días del año, aprovecho el espacio para desearles con los propósitos personales y de comunidad se cristalicen al cien.

No tengo la menor duda, que si las gestiones marchan bien como hasta ahora, en breve Jorge Salum, sorprenderá a los habitantes de este municipio, con acciones a favor de medio ambiente sin parangón.

En el estudio de las ciencias políticas, se enseña que cuando hay dificultades y obstáculos, éstos deberán convertirse en retos y oportunidades, eso les deseo a quienes a diario se esfuerzan por hacer de Durango, un lugar digno.

Mientras unos piensan, muy respetable, resucitar el proyecto del Estado Laguna, otros buscan de manera contundente fortalecer el desarrollo regional, sin pasiones partidarias u oportunidades administrativas, se está haciendo mucho y se seguirá haciendo, uno de los retos importantes es mejorar el abasto y la calidad del agua, innovar el manejo de ganado vacuno tanto para consumo de carne como de leche, como la movilidad urbana.