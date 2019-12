“Complicidad” que ensangrentó

El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, ha desatado una noticia que ha caído como “bomba” y con efectos expansivos que ya alcanzó y alcanzará a un sinfín de personajes y de muchos ámbitos.









Al respecto, ya corrieron ríos de tinta y sobre muchas aristas de tan delicado, tendencioso y complejo tema, por lo cual me centraré en hacer una reflexión al respecto.

Antes de juzgar o linchar a García Luna habrá que esperar a que avance y culmine jurídicamente el caso, no obstante hay que decir que a la medida en que creció y se desbordó el narcotráfico en México a partir de los gobiernos de Fox y Calderón, es a la medida que fracasaron ambos sexenios en materia de seguridad, y por inercia el de Peña Nieto y el de AMLO (que no canta mal las rancheras).

De regreso al narco, a querer o no en el siglo pasado estaba medio controlado, es decir había códigos de respeto y no se metían con la ciudadanía y su abanico delictivo se limitaba al trasiego de la droga, como robo de automóviles para los traslados y portación de armas. ¿Qué pasó?, ¿en qué momento y por qué tales carteles se empezaron a salir de control y se convirtieron en lo que hoy se les denomina “estructuras criminales transnacionales”? Cronológicamente fue precisamente al principio del sexenio de Felipe Calderón cuando de manera imprudencial se le declara la guerra al narcotráfico y el punto de partida fue en Michoacán lo que “alborotó el avispero”.

De ahí a la fecha hay testimonios, hasta series en Netflix (“El Chapo”), libros, destacando el último de Anabel Hernández García denominado “El traidor”. Y ¿quién es?, según testimonios de narcotraficantes en cortes de Estados Unidos: Genaro García Luna. Qué mal y qué vergüenza que otra vez sean los americanos que ponen al descubierto tales perversos entramados, pero también ahora, aunque tardíamente, hay testimonios de exfuncionarios mexicanos como Javier Herrera Valles, excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal, el cual da una información y sustentada (oficios firmados de recibido) en cuanto que él trató de informarle al entonces presidente de la república Felipe Calderón de las graves irregularidades que cometía el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (el gran traidor).

Por esto último planteado, el expresidente Calderón estaría mintiendo al informar que desconocía el desempeño de García y peor ante la ola de delincuencia y violencia desatada que trajeron consigo los daños colaterales o accidentales, más la polarización del narco a todo el territorio nacional y en ciertas áreas con expresiones de violencia inusitada, pero siempre creciendo y dominando territorios, el cartel de Sinaloa con el liderazgo visible de “El Chapo”. El crecimiento de tal organización criminal no se puede entender sin la complicidad y apoyo de las autoridades, por eso el excoordinador llama el “cartel de Genaro”. Ante lo evidente, Calderón habría callado y es cómplice.

Ahora cabe reflexionar, que a la medida que creció dicha organización es en la misma proporción que se corrompió y degradó todo el sistema de seguridad pública desde ese momento a la fecha. Estamos hablando que la ineficiencia, la corrupción, que aquí fue la omisión (madre de la complicidad, hermana mayor de la simulación), permitió tal cuadro. Lo más grave e inaceptable es que más allá de los maletines de millones de “verdes” que fluyen precisamente por la corrupción, pero el verdadero daño es que la ciudadanía ha pagado con “lágrimas de sangre”, a ésta se le ha dejado en un estado de indefensión y eso es traición a la patria por parte de los políticos y funcionarios coludidos en este trágico episodio histórico, el cual propició que el país se ensangrentara y enlutara. Todos esos traidores son genocidas.

Ante todo lo comentado, se tiene que ir a fondo y de forma transversal y transexenal y bajo la premisa que las escaleras se barren de arriba hacia abajo caiga quien caiga (expresidentes, exgobernadores, ex, ex, ex.), sólo así se podrá empezar a sanear no nada más el sistema judicial sino en general y así poder sentar las bases de un nuevo modelo exitoso en seguridad pública, pero lo más importante y que es una asignatura pendiente de dignidad nacional, es hacerle justicia a todos los caídos (ejecutados y asesinados) y darle visibilidad a todos los desaparecidos, México no puede acabar siendo un narco panteón.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Sin duda con el caso de Genaro García Luna sale a relucir como eje la corrupción, y para AMLO el mismo le cayó no del cielo, sino de Estados Unidos, pero apenas estaba “acariciándolo” y se le cayó políticamente de las manos y al “retrete” con el caso del indefendible y polémico Bartlett, un político del viejo cuño represor, el cual siempre ha estado relacionado en casos extraordinarios por delicados (asesinato del periodista Buendía, asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena, de los calabozos donde se encontraron cuerpos torturados, autor del supuesto fraude electoral del 88, donde se “cayó el sistema”).

El impresentable prácticamente fue exonerado por la “fast track” con el argumento jurídico que la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, el titular de la CFE no tiene obligación de dar a conocer los bienes de familiares (ah, pero a partir del primero de enero próximo ya será obligatorio el incluir a consanguíneos. ¿Más claro?, a Bartlett le limpiaron la cara premeditadamente), pero AMLO con este caso ya tiene su Casa Blanca y con sus respectivas consecuencias.

* Según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del glorioso y oneroso Sistema Local Anticorrupción, Gonzalo Salas Chacón, tal sistema no está funcionando por falta de coordinación con otras instituciones (¡más pretextos!) y que ni el Tribunal de Justicia Administrativa tampoco “sacan al buey de la barranca” que porque no integran los expedientes bien, que el personal no cuenta con el perfil, etc., (¡más pretextos, pero más gastos!).

Tales instituciones y otras como el IDAIP y “la carabina de Ambrosio” sirven para lo mismo, y si hay duda, en el ayuntamiento de Morelia, Michoacán, la Contraloría Municipal ya ha iniciado o presentado una decena de denuncias penales en contra de exfuncionarios de la pasada administración y la meta es recuperar todo el recurso público malversado (que más bien fue robado). Este caso me hace preguntar ¿aquí para qué han servido las Contralorías y las Auditorías Superiores? Reitero, más que leyes o instituciones, lo que se requieren son funcionarios con ética y por supuesto con “hue...

* Y ya que estoy en el plano local y en el valle de la perversa corrupción, según el regidor Primitivo Ríos la administración de Salum ya exoneró al galeno. ¡No creo!, pero veremos. Por lo pronto Primitivo y sus compañeros de partido regresan parte de su sueldo, lo cual es de reconocer, ¿y los otros regidores? con sus 61 auxiliares o lacayos, ¡que viva el gandallismo político!

* Y en otro terreno, pero en el mismo valle, es del dominio público que al “Alma Mater” se le adeudan 450 millones de pesos por la pasada administración estatal que no pagó el subsidio. ¿Y ahí qué? ¿De esto estará enterado el fiscal Héctor García Rodríguez? Ahí sí se requiere que le atore con rudeza.

* Según Rosario Castro Lozano, coordinadora de Gabinete del Estado, ante el recorte presupuestal por la Federación se estudiará la posibilidad de hacer una eliminación de ciertas áreas de la administración, ante lo cual y antes de ello, como dijo el diputado Iván Gurrola, que se lleve a cabo un plan de ahorro en los tres poderes, empezando por los altos sueldos de la alta burocracia, como de todo el abusivo abanico de privilegios y prestaciones.