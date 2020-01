El rostro incierto del 2020





Los retos más importantes para la 4T sin duda son la seguridad y la economía, y en ambos campos las dudas afloran de tal manera que genera un panorama de mucha incertidumbre.

Empezando por la primera, habrá que interpretar el primer discurso de AMLO de este naciente año, en el cual comenzó por señalar que “el Chapo” en su momento llegó a tener la misma influencia que el Ejecutivo federal, sin decir de qué periodo, pero “al buen entendedor” es el de Felipe Calderón y esto tiene que ver sin duda con la detención y enjuiciamiento de Genaro García Luna, tema que será un volcán en erupción, es decir de éste saldrán muchos implicados, razón por la cual AMLO se cura en salud guardando distancia.













Que Joaquín Loera tenía influencia a ese nivel, es casi decir que cogobernaba, hablamos de la “pax narca”. Tal esquema no sólo se da en el ámbito federal sino local, de hecho prácticamente todos los municipios del país, salvo honrosas excepciones, si no están infiltrados están influenciados por el crimen organizado y qué decir de los gobiernos estatales.

Ahora, aquí entra la primera gran incertidumbre en la materia, ¿qué va a hacer el gobierno federal ante la omisión de no atacar frontalmente la delincuencia por parte de la gran mayoría de los gobiernos locales? ¿Procederá contra la verdadera delincuencia organizada? ¿La uniformada y no uniformada? ¡¿La clase gobernante?! Mientras en este país la omisión no sea tipificada y castigada como delito grave -¡traición a la patria!-, no va a pasar nada y el país se seguirá ensangrentando y enlutando.

Más allá de lo político y entrando a lo técnico, el tema no es menor, ya que es de carácter estructural y tiene que ver con el experimento de la Guardia Nacional, y digo “experimento” porque de hecho lo es y para los expertos el querer coordinar tres instituciones como la Sedena, Marina y la Policía Federal se antoja difícil, sino es que imposible, y la razón es que las citadas cuentan con formaciones muy definidas, por no decir rígidas, y si a esto le sumamos que el enemigo está en casa, hablo de las policías civiles que se dejaron en un segundo plano y al alcance del narco y aparte se les paga con recursos públicos (peor, imposible).

Volviendo a las dudas, ¿qué hará la 4T ante tal delicado, degradante y tendencioso cuadro que se da a nivel nacional? Desgraciadamente el tema de la seguridad precisamente debiera empezar por rescatar y profesionalizar las policías estatales y municipales, las cuales están diseñadas para la seguridad pública, y las fuerzas armadas para la seguridad nacional, que es tema aparte.

Ahora bien, lo que AMLO más criticó como opositor fue que se hayan sacado a los soldados a las calles, ahora él no solo repite, sino lo dimensiona (misma enfermedad, misma receta, mismos resultados). No obstante, los casos Culiacán, LeBarón y ahora García Luna le han dado elementos al gobierno del “tío Sam” para presionar, lo que se irá a traducir en una estrecha coordinación para atacar a los carteles mexicanos, lo que se traduce en “balazos y no abrazos” y ante ello AMLO matiza su discurso y habla de aplicar inteligencia, de fortalecer la Guardia Nacional y cero tolerancia al contubernio. ¿Será? ¿Se acabará la pax narca?... Toda una incertidumbre al respecto.

Ahora pasando a lo económico, donde más allá de si técnicamente hay recesión o no, lo que sí hay es un estancamiento económico, y si hay duda, el crecimiento económico pasó del 2.1% en 2017 y 2018 a 0.0%, en todo el 2019 y aquí hay dos datos relevantes: la construcción se cayó 11.1% anual y la inversión fija bruta bajó 6.5% con relación al año anterior 2018. Tales datos son muy negativos, ya que sin inversión y construcción, casi imposible crear una economía sana y fundamentada.

Oportuno preguntar, ¿por qué se dan estos negativos parámetros? La primera respuesta está en la desconfianza que creó el mismo gobierno al cancelar la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, a tal acción ya se le denomina como “el error de AMLO” y éste trae consigo el fantasma de la incertidumbre. Hasta ahorita los grandes empresarios se “besan, abrazan y apapachan” con AMLO y prometen inversión, misma que no se ve.

El otro tema es el subejercicio, el cual se pone de manifiesto con la retención de muchos recursos públicos, los cuales en teoría debieron haberse canalizado y empleado en tiempo y forma a través de un universo de programas; y la otra es que mucha obra pública está detenida y la activa en su mayoría la está realizando la Sedena en lugar de otorgarla a los constructores nacionales.

Pero lo más relevante es que la 4T está virando el rumbo económico del país hacia un nacionalismo trasnochado, es decir a una economía de Estado, donde la pretensión es reactivar la economía con inversión pública, de ahí las obras emblemáticas Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Tal trilogía está seriamente cuestionada, y se pone en duda su viabilidad… ¡Toda una incertidumbre!

Y para cerrar con broche de oro, se está haciendo un severo recorte o “machetazo” al gasto público, y en paralelo se lleva a cabo otro experimento en prioridades públicas: de lo ahorrado por recortar y desmantelar instituciones se han logrado sumas millonarias, mismas que se están canalizando a programas sociales, asistencialistas y sin ningún control, lo que abre la puerta a un mar de corrupción y el riesgo que éstos se conviertan en programas clientelares, lo que se traduce en dádivas directas a ciertos sectores (adultos mayores, “ninis”, etc.) que sin duda favorecerá la popularidad del gobierno, pero la duda está si creará una riqueza sana, hablo que sea distributiva y por ende generadora de empleo, tributación, etc., hablo de crecimiento que va ligado al desarrollo, pero AMLO comenta que el crecimiento no importa sino el desarrollo y la felicidad.

En su momento valoraremos los resultados de este viraje -por no decir “experimento”-, por lo pronto el fantasma de la incertidumbre existe y paraliza la inversión privada.

Ante todo lo planteado y como mexicano le deseo éxito a la 4T, ya que si le va bien a ésta, le irá bien al país.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Recientemente el titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, Alberto Pérez Arellano Soto, comentó que establecerá un programa para frenar el crecimiento anárquico de la ciudad. ¿Será? De entrada se oye bien, no obstante me hace recordar que cada administración cuando inicia promete actualizar, modernizar y hasta “hermosear” el reglamento de Actividades Económicas con el fin de darle proyección a la ciudad, etc., etc., y al final ¿en qué acaba toda esa parafernalia? Precisamente en un desarrollo anárquico.

Los ejemplos sobran, pero como muestra ahí está el Cerro de los Remedios, el cual ya perdió su vocación residencial por la comercial y de servicios: estación de taxis, estéticas, antros, y lo que se les ocurra instalar. ¿Dónde está el glorioso reglamento?, o más bien ¿dónde están las autoridades, como los regidores quien supuestamente lo deben de aplicar?, ¿negociando o sometiéndose?... Esa es la cruda realidad.

* Tiempos traen tiempos, y para el ayuntamiento capitalino son los tiempos de dar a conocer los resultados de la polémica Auditoria Forense, de éstos dependerá la credibilidad de esta administración, el futuro político de Jorge Salum y por ende del PAN, y la estabilidad económica del ayuntamiento, bajo la lógica que se tendrá que recuperar lo malversado o robado que de no darse esto, lo demás es lo de menos.

* Según la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, el pasado periodo vacacional decembrino fue muy exitoso, tanto que se contó con más de 50 mil visitantes a la ciudad capital. Interpretando esta buena noticia, al tema en cuestión se le tiene que apoyar fuerte y enfocadamente.