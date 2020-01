Como duranguense, yo opino

Abordaré dos temas que por su naturaleza y trascendencia tendrán un impacto comunitario en nuestra querida ciudad capital. El primero tiene que ver con la ahora polémica ciclovía que se está realizando (ya detenida) en la calle Laureano Roncal. El segundo, sobre el puente que se pretende construir en el bulevar Francisco Villa, el cual también ya ha generado o más bien desatado controversia.





En cuanto a la ciclovía, a primera instancia me voy a pronunciar como un usuario cotidiano de la bicicleta, ya que tengo como tres años utilizando la misma como medio de transporte y para hacer ejercicio; para lo primero, pondero haber adquirido el hábito, el cual me reditúa en ganar-ganar: gano ahorrando tiempo, gasolina, que me quiten la placa, etc., e incitado por la agenda laboral, prácticamente todos los días me desplazo por toda la mancha urbana y esto representa un grato ejercicio, lo cual sería muy diferente ir a la ciclopista, resultando tedioso.

Comunico esto como recomendación a todos para que hagan lo mismo, ya que es una decisión y un cambio de hábito. ¿Que es peligroso?, pues sí, ¿y por qué?, primero porque no tenemos educación y respeto vial, ni los autobuses, ni los automóviles, ni las motos y ni los que andamos en bicicleta nos conducimos apegados al reglamento, mucho menos con respeto.

Segundo, la ciudad no está condicionada para favorecer la transportación en bicicleta, incluso hay arterias muy peligrosas, como ejemplo bulevar Domingo Arrieta, que de hecho cuenta con una ciclovía a la “charra”, carece de señalamientos, no es continua, y al final queda uno atrapado en medio del bulevar. La ciclovía más segura es la que se ubica en el bulevar Francisco Villa a la altura de donde se encuentra la Policía Federal de Caminos. Otras calles altamente peligrosas: Felipe Pescador, Fanny Anitúa (desde la Normal hasta las Moreras, es un peligro). En sí, hay muchas arterias muy riesgosas para los que transitan en ese transporte.

Por la amenaza social planteada, qué bien que se tenga un proyecto que al respecto el alcalde Jorge Salum comentó de la intención de construir un circuito integral en la ciudad y ya es del dominio público que a la pasada junta de cabildo fueron grupos de ciclistas (Cuervos, Correcaminos, entre otros) para abogar por la ciclovía, y se comenta que ahí les informaron que se pretende construir 135 kilómetros, ¡de aplaudir! Solo van dos en Laureano Roncal y se dice que ésta será enlace para otras calles.

En sí es un proyecto completo y no una ocurrencia y si hay duda, de Secope informan que la inversión inicial es de 2.8 millones de pesos en Laureano, la cual va para colocación de artefactos de protección, señalización y semáforos, todo con especificaciones internacionales (doble aplauso), no es como la “charra” del bulevar Domingo Arrieta. Ahora, ¿que faltó sociabilizar más el proyecto?, pues que se haga y con convocatoria abierta a la ciudadanía, ya que es de interés social.

Oportuno comentar que Jorge Salum en su campaña habló de favorecer lo de las ciclovías y qué bien que lo esté cumpliendo, al igual está haciendo autocritico al reconocer que faltó sociabilizar, actitud de reconocer, pero que se actúe en consecuencia pero para adelante y no para atrás; retroceder, ¡ni para encarrerarse!

Esto último me hace comentar lo siguiente: en el pasado se realizaron obras públicas caprichosas, que acabaron en elefantes blancos y que solo beneficiaron a los que las edificaron (autoridades, constructores y por supuesto los que vendieron los terrenos: Ciudad Pecuaria, CLID y el mismo recinto ferial, que si lo vemos bajo la óptica de costo-beneficio, no es un elefante, es un “mamut”). Para tal capricho o más bien “bisnes”, manipularon hasta a ciertos organismos empresariales, ¿y dónde estaban los partidos?, empezando por el PRI, pero ahora que es oposición, es carroñera y oportunista.

Retomando lo del proyecto integral de la ciclovía, éste propiciará una ciudad más segura para los que usamos tal transporte. ¿Se logrará mayor fluidez vial? ¿Menos contaminación? En sí, se favorece la calidad de vida para todos los habitantes de este Valle del Guadiana. El propiciar el uso de la bicicleta como medio de transporte es una tendencia mundial; en Europa, ciudades como Ámsterdam, Berlín y Brujas, el trasporte público es en bicicleta, obvio que tales ciudades se acondicionaron para ello. Igual en Estados Unidos, muchas metrópolis ya están en ese esquema, como ejemplo: la Gran Manzana en Nueva York.

Y ya para concluir este tema, considero propicio se tome en cuenta la sugerencia del consejero del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jesús Frías Morales, en cuanto que se debiera considerar la construcción de un tramo de la ciclovía sobre el camellón de la avenida 20 de Noviembre, donde los macetones obstaculizan y yo diría que dan apariencia de una “ciudad bicicletera”. ¡Que contradicción!

Pasando al puente citado, doy mi opinión al igual, partiendo de comentar que en días anteriores pasé por una persona al aeropuerto y se me ocurrió primero llegar a la agencia Chevrolet; salí de ese lugar a las 4:30 pensando que llegaría muy a tiempo al vuelo que arriba a las 5 p.m. Al final llegué a las 5:10, es decir, hice 40 minutos porque coincidió que en dicho bulevar Francisco Villa iban dos carrozas fúnebres con sus largas y respectivas filas de autos, al Panteón Jardín. ¡Inaudito!

Ahora para contextualizar cito un ejemplo: ubiquémonos en el bulevar Armando del Castillo frente al Santuario y si de ahí quisiéramos llegar a la salida a carretera a Mazatlán o al libramiento ¿cuánto haríamos en horas pico si no estuvieran los puentes que están frente al Instituto Durango y los nuevos puentes gemelos? ¡Igual sería un trastorno!, y a futuro más porque la ciudad no deja de crecer.

¡Sí queremos una ciudad sana!, con calidad de vida, pero también requerimos de una ciudad inteligente (proyectada, comunicada, equipada, etc.). El bulevar Francisco Villa es una arteria que por su ubicación y conexiones es de las más importantes, sino es que la más, no como unos dicen que el bulevar Domingo Arrieta.

En sí, que impere la razón y no la pasión social, no hay que ver solo la rama sino el bosque, es una obra que dará viabilidad a la comunicación para el futuro. No obstante, que hay que cuidar de los arboles, que al respecto tengo entendido que hay un proyecto de reubicación y reforestación, incluso los comerciantes del mercado de abastos creo que están dispuestos a llevarlo a cabo, creo también se contempla una ciclovía.

Ahora, qué bien que se vaya a construir, ya que esto genera derrama económica, aparte que le da proyección a la ciudad y plusvalía a las propiedades del área. Ahora bien, que la obra en su fase de construcción generará molestias en lo general y afectará a unos momentáneamente, sin duda, pero este esquema se da en todos los cambios.

Aquí destaco nuevamente el oportunismo carroñero de ciertos partidos políticos y sus representantes los onerosos regidores, empezando por el petista Primitivo Ríos, quien se ha vuelto “defensor de oficio”, aunque le reconozco que regrese parte de su sueldo y ahora los regidores priistas Daniela Soto y David Payán, que antes de oponerse y criticar que justifiquen su sueldo, más bien que se lo bajen y prescindan de sus ayudantes, que no los pagan ellos sino el pueblo, y con lo planteado, y de darse tal ahorro, que éste se canalice al proyecto integral de las ciclovías que es una obra de beneficio comunitario y no el estar manteniendo una burocracia parasitaria, incluyendo partidos.

Finalizo comentando que se sociabilice todo proyecto pero de forma organizada, tampoco es bueno que el progreso sea rehén del oportunismo. Salum tendrá la última palabra: gobernar implica tomar determinaciones ¡ESA ES MI OPINIÓN!

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Siguiendo con lo de la ciudad sana y segura, según Carlos Güereca Prado, presidente de la Organización Interamericana, la venta y consumo de las drogas en las colonias de Durango se ha incrementado, entre líneas, el narcomenudeo imparable. ¿Qué dicen las autoridades competentes al respecto?

* Coincido con la titular de la Dirección Municipal de Educación, Isela Rodríguez Contreras, en cuanto que antes de implementar el operativo “Mochila Segura”, que se revisen las emociones y sentimientos de los jóvenes. ¡Hablamos de atención, comunicación, antes de represión!