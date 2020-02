Cayó Lozoya. ¿Y Peña?

La noticia que impactó fue la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Para comentar sobre este complejo y tendencioso caso, habrá que empezar por ubicar a Lozoya. Al citado se le relacionaba como muy cercano al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray (hombre de todas las confianzas de Peña Nieto). Éste y Lozoya (los chicos de oro) formaban el círculo más íntimo e influyente del expresidente Peña.





Lozoya Austin, antes de ocupar la dirección de Pemex fue coordinador internacional durante la campaña presidencial del entonces candidato priista Enrique Peña Nieto, de ahí su vinculación con la gigante constructora brasileña Odebrecht, la cual está asociada en casos de corrupción en casi todos los países del continente americano. ¿México será la excepción?

Al exdirector de Pemex se le acusa por corrupción a gran escala, basado en otorgar contratos públicos a cambio de cuantiosos sobornos (moches “jugosos” al más alto nivel); se habla de casi 300 millones de dólares. Pero siendo concreto, según Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, sobre Lozoya pesan cuatro denuncias por el caso Odebrecht y Agronitrogenados, ésta basada en la compra de una planta de productos químicos muy antigua teniendo más de una década sin operar. Aparte de onerosa, infructuosa, tanto que acabó en chatarra. ¿Operación simulada para saquear al erario en perjuicio comunitario?

Volviendo a la UIF, ésta comenta que aún faltan tres casos por judicializar y al parecer aún hay más. Aquí es oportuno cuestionar en todo este entramado, ¿sólo está Lozoya? Según su abogado Javier Coello, “Emilio no se mandaba solo”. Abriendo la puerta de la institucionalidad y siguiendo sus encauces, el Director de Pemex le informaba formalmente al Consejo de Administración y su presidente era nada menos el secretario de Hacienda, Videgaray Caso, el cual por línea vertical ascendente llega directamente al Ejecutivo federal. ¿Peña sabía? ¡Obvio!

Partiendo de tal lógica y fundamento, el senador Samuel García Sepúlveda tiene razón al señalar que no es suficiente la detención de Lozoya, que se tiene que ir a fondo y contra todos los implicados institucionalmente, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, donde según el regiomontano, es el principal culpable, ya que la cabeza es el principal corrupto (cuánta razón).

Ahora, contestando la pregunta de los “64 mil” ¿Enjuiciarán a Peña? Según el Art. 108 párrafo segundo, el presidente de la República durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria.

Propicio es comentar que en su momento la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma para que el Presidente pueda ser juzgado por corrupción y delitos electorales. Ante ello, y por la efervescencia mediática del caso Lozoya, AMLO anunció que mandará al Senado una iniciativa para reformar los Artículos 108 y 103 Constitucionales para que en términos claros y generales el primer mandatario pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. ¡Vil oportunismo! Si seguimos entrampados con el fuero, si MORENA es mayoría en el Congreso, ¿por qué tanto brinco y ruido estando el suelo tan parejo? Interpretando lo jurídico, a Peña le harán “lo que el viento a Juárez” y políticamente igual y “lo queman en leña verde” como distractor mediático o para canalizar la ira social.

El escandaloso caso citado se da a nivel federal y hay un mar de esos, sin escapar los estatales que por citar un ejemplo y ya estando en el plano local, el mismo AMLO recientemente señaló los hospitales de Gómez Palacio y Durango como “elefantes blancos” (obras millonarias que no operan o lo hacen a medias). Sin entrar en detalles con los nosocomios, creo que estos se parecen a los casos del CLID, Ciudad Pecuaria, entre otros, que como lo he venido señalando son precisamente elefantes blancos bajo la óptica costo-beneficio, no obstante fueron obras caprichosas donde el trasfondo fue el negocio de bienes y raíces y de la construcción.

Lo más perverso es que aparte de saquear al erario en perjuicio ciudadano, todavía se les saca rentabilidad política al anunciar obras mesiánicas, benefactoras, etc., etc. Ante tal nocivo y degradante cuadro o patrón que ya es común, que AMLO como Ejecutivo federal en lugar de hacer declaraciones aéreas, mediáticas o más bien oportunistas, que diga nombres y con su debido sustento, que para el caso serían exgobernadores, y si a estos no se les puede enjuiciar que al menos se les queme pero “en leña verde”. No es posible que aparte que traicionan al pueblo “robándole”, todavía se les venere. ¡Sólo pasa en México!, y por supuesto en Durango por “migajeros”.

La corrupción en México parte desde leyes a modo, torcidas, nebulosas, porosas, más facultades metaconstitucionales, en sí todo un abanico de mañas. Esa es la corrupción institucionalizada, base de la impunidad, lo que hace comentar que el ejercicio legislativo mexicano es de los más caros del mundo y todo para hacer leyes a modo, a modo de saquear al erario (daño de ida y vuelta).

Y ya que entré al terreno legislativo y estando en el plano local, un ejemplo ilustrativo de la simulación y faramalla fue el reciente acto “solemne” denominado “Cultura de integridad y comportamiento ético” de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE). En sí el objetivo: supuestamente fortalecer los valores cívicos y éticos como la integridad de quienes laboran en el circote de tal Auditoría Superior. Según entiendo, les dieron cursos de catecismo, modales, primeros auxilios, doctrinas de Boy Scouts para cuando salgan a explorar, y les hicieron jurar lealtad y buen comportamiento. ¡Por favor! En lugar de andar sobre los corruptos para meterlos a la cárcel y que regresen lo robado, hacen esos “eventitos” que el diputado local Esteban Villegas, que anda en campaña, los anuncia con “bombo y platillo”. Usar esa onerosa y superflua institución y decir que están haciendo historia cuando traen un rezago de más de 300 iniciativas, ¡qué forma de tomarle el pelo al pobre pueblo!

Ya entrado y encabritado, porque este tema me irrita, concluyo retomando lo dicho por Transparencia Mexicana: para que en este país se dé un verdadero combate frontal y efectivo contra la corrupción, se requerirá, para empezar, de una Fiscalía General autónoma e independiente, lo que va en contra del ADN del glorioso y trasnochado sistema presidencial, ahora revitalizándose con la ambivalente 4T. De ahí “pa’l real” lo demás es lo de menos, ¡pura demagogia y simulación!, y si hay duda, la misma Transparencia Mexicana afirma que después de un lustro de haber promulgado la reforma constitucional de la llamada “Ley 3 de 3” se sigue posponiendo; ¡una burla!, como lo es el estéril Sistema Anticorrupción, el cual por naturaleza es disfuncional. Ante tal siniestro cuadro, reitero con énfasis: México lo que demanda son líderes patriotas con arrestos y “hue…” que apliquen las leyes y hagan valer el Estado de derecho. ¿Qué, es mucho pedir?

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Según la regidora capitalina Daniela Soto Hernández, ve un informe desbalanceado (más pasivo que activo). De ser así, la receta es simple: austeridad republicana, empezando por eliminar toda la “ayudantería” de los onerosos regidores y combatir la corrupción bajo la lógica de meter a la cárcel a los saqueadores y recuperar lo robado. Y ya que ando otra vez en la perversa corrupción, oportuno preguntar ¿qué con los anunciados y esperados resultados de la polémica Auditoría Forense? ¡Se están tardando!

* Lamentablemente atropellan y matan a un ciclista por el bulevar Felipe Pescador, esquina con la calle Laureano Roncal. ¿Será necesaria la ciclovía? ¡Por supuesto!

* Ahora está de moda pedir “cabezas”. Gustavo Gamero, dirigente de la Barra de Abogados, demanda la destitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas, por nepotismo. Por otro lado, el dirigente municipal del PRD Alejandro Arellano, comenta que medio gabinete de Salum debe sufrir ajustes, en sí “no deja títere sin cabeza”. ¿Qué pasaría si existiera la revocación de mandato? ¡Aguas con la democracia participativa! cuando se cuenta con criterios “aldeanos”.

* Ocurrencias con consecuencias. De haber proclamado una marca histórica con derrama de miles de millones con el primer puente vacacional del año, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, tuvo que recular aceptando lo propuesto por AMLO de eliminar los puentes para favorecer la memoria histórica. ¡Vaya ocurrencias! Hasta los diputados de MORENA están en contr