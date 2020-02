Del noble programa federal “Jóvenes construyendo el futuro” emana un tufo del cual hace presagiar una amplia podredumbre de corrupción. De tal razón esperemos y la onerosa Fiscalía Anticorrupción, si no ve ni oye, al menos que olfatee y así que se señale a los responsables, porque los hay.

Al respecto, se ha dicho mucho en cuanto a fechas, cifras$$$, porcentajes, es decir, desde cuando empezó a operar dicho programa (tergiversado) ¿cuántos jóvenes se enrolaron?, ¿en qué ramas? (servicio, comercio, etc., etc.). En sí, todo muy bien cuadrado o más bien maquillado. ¡Ah!, pero el diputado local David Ramos Cepeda tiene “otros datos”: que de un universo de 8 mil jóvenes registrados como beneficiarios, solo el 1.5% se incorporó “de a deveras”, ¡que lo demás fue pura simulación y para ello se crearon empresas fantasmas!

Según el citado, en la “danza de los millones” andan bailando más de 340 millones de pesos$$$ y también comentó -o más bien amenazó- que más allá de hacer el posicionamiento “ritual en el Congreso” está estudiando qué medidas tomar para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación intervenga en tan “podrido” caso. ¿Le entrará?

De lo planteado, repito, se ha dicho mucho pero de lo que no se ha dicho nada es, quiénes institucionalmente están implicados, aunque el que ya dijo algo fue Gustavo Pedro Cortés, exrepresentante de tan polémica institución (que parece queso gruyere) Bienestar -antes Sedesol-. Según Cortés, el actual delegado Edgar Morales supo de irregularidades y sustentadas, desde el verano pasado, pero al parecer aparece una licenciada de nombre Verónica Contreras, representante de la Secretaría del Trabajo federal encargada de operar dicho programa y al parecer no permitía injerencias. ¡Todo un enredo! Y como en el ping pong, echándose la pelotita… ¡Vaya podrido cuadro!

Ante esto último planteado, no creo que sea difícil ubicar a todos los implicados, Tiempos de simulación y de ahí seguir por la cadena laboral y hasta donde tope (no son errores, ni irregularidades, ni centavos, es un robo millonario en perjuicio comunitario. ¡Caiga quien caiga y que se recupere lo robado!)

El burdo y corrupto caso expuesto tiene varias lecturas: por su naturaleza se presume un CONTUBERNIO INSTITUCIONAL o ¿cómo entender que se elaboraron padrones oficiales con sustento falso en tal premeditado esquema? Tuvieron que estar involucrados personal de dicha delegación, la cual se ha caracterizado por desorganizada y señalada por manejos turbios, precisamente en los programas sociales.

Al respecto y en su momento el antes citado Gustavo Pedro Cortés, siendo representante fue objeto de señalamientos por diversos sectores de la sociedad, ¿y qué pasó? Pregunta sin respuesta… Como el caso del exdelegado Javier Hernández Flores, alias “el Bodegón” (se encontró una bodega repleta de diversos objetos en una zona residencial), ¿y qué pasó? Absolutamente nada.

Oportuno comentar que dicha institución antes se denominaba Sedesol, ahora Bienestar: la misma gata pero mucho más, más, más revolcada. Explico: sin ser ingenuo y sí mal pensado, estos “nuevos programas sociales” promovidos por la 4T carecen de un sustento organizativo sólido y esquematizado, es decir, no cuentan con reglas claras de operación ni controles en la entrega de los recursos. ¿Por qué? Supuestamente para evitar el intermediarismo “corrupto”, lo que en teoría se escucha bien pero en los hechos propicia el cuadro “podrido” planteado, lo que me hace suponer que todo está fríamente calculado para el saqueo, y de paso crear un clientelismo político que ni el PRI se imaginó en sus mejores momentos monopólicos.

Volviendo al legislador Ramos Cepeda, el cual afirma que tales programas sociales actuales no funcionan y cita Crédito Ganadero, Jóvenes Construyendo (obvio) y Adultos Mayores, en sí, todos cortados con la misma tijera: sin reglas claras, padrones falsos, hasta “muertitos” cobrando y personas sin calidad moral involucrados, los que la 4T los denominó “servidores de la nación” cuando en los hechos están resultado unos vivales que más bien se sirven de ésta.

Ahora bien, siguiendo por el sospechosismo, cabe cuestionar ¿por qué se desecharon los programas sociales que ya estaban probados?, donde a través de los cuales los apoyos se canalizaban por encauces institucionales, si no muy claros, cuando menos puntuales. El repartir personalizadamente -que no significa institucionalmente- lo que propicia es que el que reparte se queda con la mayor parte, y en arca abierta hasta el más justo peca, y todavía se le saca rentabilidad política al pregonar que ahora el recurso llega directo, íntegro, a los vulnerables. ¡Primero los pobres!, que al final serán más, en este país la pobreza ha sido negocio político y económico para los gobiernos en turno, de lo que se trata no es erradicarla, sino administrarla.

Otra lectura tiene que ver con el parasitismo, esto a razón que recientemente el diputado local José Rocha Medina comentó que en el medio rural la gente ya no quiere laborar, ya que les es más cómodo y costeable solo estirar la mano y recibir 5 mil pesos a través del polémico programa “Sembrando Vida”, el cual no es más que un recalentado de un programa del sexenio de Felipe Calderón pero con distinto nombre, y según Greenpeace en su momento, el 90% de los arboles sembrados se secaron.

Por esa línea del subsidio, reflejo de una economía estática caracterizada por el paternalismo controlador, padre del parasitismo, lo que engendra es pobreza e insolencia. Y ya que llegué al tema económico, propicio explicar que para financiar todo ese abanico de bien intencionados programas sociales, se ha juntado una bolsa millonaria ¡como nunca!, y tales recursos han emanado de ahorros por desaparecer, desmantelar dependencias y programas que funcionaban, ejemplo “Pro México”… ¿Cuánto durará el capítulo de los “hachazos”?, lo que dure el péndulo. Pero siendo lógico, para ordeñar la vaca primero hay que darle de comer, ¿cierto?

Como conclusión final y retomando el “podrido” caso, cuestiono ¿el gobierno federal irá a fondo del mismo para esclarecerlo y procesar a los culpables? ¡Lo dudo! Ingenuo pensar que la 4T se desnudará haciéndose el “harakiri”, de ser así ¡lo peor está por venir!

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS





* Con relación a la visita de AMLO, nada extraordinario. Más allá de inaugurar el citado puente, medio se comprometió a terminar la carretera Los Herrera-Topia hasta Tamazula. Lo único extraordinario fue la presencia cortesana del diputado Esteban Villegas ya con el chaleco guinda y no precisamente del Tecno.

* Que el ayuntamiento capitalino gastará 812 mil pesos en los servicios de la empresa GOSSLN, S.C por llevar a cabo la Auditoría a la administración pasada del 2016 al 2019, lo cual se me hace correcto y esperemos que del cuero salgan las correas, y los resultados finales se entregarán el 31 de marzo del año en curso.

Hasta aquí todo bien, pero ¿por qué si contamos con una Fiscalía Anticorrupción la cual es financiada por el pueblo, por qué éste tiene que pagar por la auditoría planteada? ¡Eso no me cuadra!

* Y ya que ando en el municipio capitalino, según el diputado “primoroso” Iván Gurrola Vega las finanzas de este se manejan muy mal, tanto que la deuda a proveedores galopantemente está aumentando casi 10 millones por mes (acumulados 50) y que su deber como diputado es luchar contra la corrupción, y manejar mal el dinero público es corrupción… ¿Ah sí? Entonces qué ha hecho contra la pasada administración, la cual dejó quebrado al ayuntamiento. ¿Qué dice Iván?

* ¡Todos coludos o todos rabones! Antes de desaparecer o fusionar oficinas del gobierno estatal donde se verá afectada económicamente muchísima gente, que los funcionarios de la alta burocracia se bajen sus altos e injustificados sueldos. ¡El jefe dice vayan, el líder va por delante!