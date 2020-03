Ayuntamiento quebrado; ¿Quién pagará?

Erika Ruiz Hernández, directora de Finanzas del Municipio de Durango, dio a conocer que la Comisión de Hacienda de forma unánime rechazó la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2019 e ilustrativamente comentó ¡se ha querido salvar el barco! (al buen entendedor).









Siendo más específica, informó y con datos duros, lo que hace ver el quebranto: el proveedor en su nivel más alto, acariciando los 160 millones de pesos (herencia pesada de la pasada administración); se recibió la administración en números rojos, casi “morados” y sin liquidez, razón por la cual se aplicó un plan de austeridad, pero aun así el flujo no es suficiente, lo que deriva que la deuda es mayor al activo (estado deficitario por no decir quebrado).

Consecuencia de ello el circulante no alcanza, por lo cual se tuvo que solicitar un crédito revolvente por 50 millones de pesos (y ni así se endereza el barco), y por si faltara, hay 15 millones de pesos en deuda donde no existe comprobación alguna.

Y para cerrar con broche de oro, Ruiz Hernández afirmó que al iniciar su administración el presupuesto ejercido para el 2019 ya era de un 70% cuando solo tendría que ser el 60. Si entiendo, fueron los descuentos indebidos en ciertos servicios para obtener liquidez y así pagar gasto corriente de última hora como deudas apremiantes, entre ellas laborales. ¡Vaya cuadro!

Prosigue la Directora: al final solo se contuvo el gasto, pero el déficit (¡quebranto!) continúa y continuará, salvo… ¿?

Una vez explicado el negativo cuadro cuantitativo, para su interpretación no se necesita mucha inteligencia para entender que las arcas fueron saqueadas y que hay irregularidades. Entonces lo de la Auditoría Forense no es más que mero trámite y cuestión de tiempo para corroborar y sustentar lo expuesto por la directora de Finanzas.

Ahora, desde el punto de vista cualitativo, que es incuantificable (parques y jardines abandonados, servicios e infraestructura pública ineficiente y sin mantenimiento, etc., etc.), aparte una cascada de problemas destacando los laborales y en esas aguas “turbias”, a río revuelto sale a relucir el gandallismo del exjuez administrativo Ernesto Aguilar, el cual reclama y demanda un alto e injustificado finiquito laboral por casi 300 mil pesos.

Oportuno comentar que la pasada administración no lo liquidó, por lo cual el exjuez la emprendió contra la actual procediendo por la vía mercantil (otra “rayita al tigre”).

Y ya que cité al ex, es interesante preguntar ¿es el mismo que fue señalado por su ahora sucesor Mario Pozo Riestra por haber mantenido una plantilla laboral donde aparecieron más de 10 aviadores, de los cuales en su mayoría eran consanguíneos (parientes del ex)? ¿Qué no es un delito? ¿Qué responden Héctor García, fiscal anticorrupción, Jorge Salum presidente municipal y el mismo Mario Pozo?

Este tema, y que no es menor, se tiene que aclarar y llevar hasta sus últimas consecuencias y si no que Pozo Riestra por dignidad personal e institucional renuncie antes que la ciudadanía se lo exija. Ya estuvo bueno de que ciertos servidores públicos o seudo hacen señalamientos mediáticos donde tiran la piedra y esconden la mano y todo para sacar rentabilidad política y al final apelan a que el tiempo haga lo suyo... ¡Olvido! ¿Qué dicen Iván Gurrola y David Ramos?

Volviendo al quebranto, la pregunta obligada: ¿quién pagará? El pueblo ya lo está haciendo al tributar y no ser compensado con buenos servicios públicos sino por el contrario, aparte de pagar módicos intereses por el crédito. ¿Lo harán los exservidores que más bien se sirvieron de la pasada administración?

Sin duda deberán dar la cara y responder por haber dejado las finanzas en bancarrota y una herencia de problemas ¿o lo hará la actual administración?, la cual deberá actuar en consecuencia y contundentemente por los encauces correspondientes para enjuiciar a los responsables, y lo más importante, recuperar lo robado y así “medio” salvar y encauzar el barco, de lo contrario el naufragio será inercial (tanto para la administración como para el proyecto político de ese grupo o partido).

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Sin duda la corrupción es el tema, ya que se da en todas las escalas y terrenos. Ahora con el escandaloso caso “atraco” a Pemex donde sale a relucir el exdirector Emilio Lozoya y varios involucrados en el robo de combustible (huachicoleros pero de cuello blanco), se nombra a los hermanos William y Paul Karam Kassab, representantes del grupo gasolinero Hidrosina, el más grande del país con casi mil estaciones.

Los citados, ligados a Javier Duarte, la fuga de Lozoya, entre otros casos.

El crecimiento de tal grupo no se puede entender sin la complicidad política, y por esa línea José Antonio Meade sería la primera escala y Enrique Peña Nieto como destino final. Millones de mexicanos sumidos en la pobreza y un puñado de delincuentes de etiqueta acaparadores de la riqueza nacional ¡Inaudito e inaceptable!

• Siguiendo por la perversa corrupción pero a escala “ratonera”, comparada con la “huachicolera” ahora resulta que el supuesto desfalco en el programa “Jóvenes construyendo el futuro” fueron puras mínimas irregularidades y no habrá demandas, mucho menos investigación. Atentamente: Edgar Morales Garfias, delegado de la polémica y corrupta Bienestar

¿Qué contesta el diputado antes citado, David Ramos Cepeda?, quien hablaba de un desfalco de 340 millones, empresas fantasmas y hasta “muertitos” cobrando. ¿Irá a la Auditoría Superior de la Federación?, ¿y por qué no va a la onerosa Fiscalía Anticorrupción?

• Y ya que mencioné la onerosa, y ante el mar de corrupción planteado y por lo que he leído sobre el glorioso y costoso Sistema Anticorrupción, reitero lo dicho, este por su naturaleza es disfuncional, su razón es estructural, ya que por un lado se habla de Fiscalía “autónoma” pero por otro articulada al Consejo Coordinador, el cual está integrado por un representante de varias o más bien muchas instancias: titular de la Auditoría Superior del Estado, CP Luis Villarreal, quien la representa desde Ismael Hernández Deras; así como la titular de la Contraloría del Estado Raquel Arreola, nombrada por el actual gobernador y por esa línea más y más y más titulares.

En sí, todo un adefesio burocrático donde cada uno cuida sus parcelas e intereses personales, de grupo o partido, entre otras finas tendencias. Al final el combate será politizado, o sesgado en el mejor de los casos.

• Claro el “coqueteo” del diputado Esteban Villegas con AMLO y por ende MORENA, lo que no está claro es la postura del PRI ante tal humillación. ¿Actuará con dignidad expulsándolo? ¿Qué dice Benítez?

• Hablando de claridades, estuvo bien que el titular de Secope, Arturo Salazar Moncayo, reconozca que los recursos federales importantes los acaparan empresas foráneas. ¿Qué se hará al respecto? Por el bien de nuestra economía, esperemos y se dé prioridad a los constructores locales.

• Ante el riesgo latente que llegue el COVID19 a Durango, esperemos y las autoridades competentes estén preparadas para aplicar los protocolos de sanidad.