Todos coludos o todos rabones

Claro y contundente, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina, dio a conocer el plan de austeridad basado en la compactación organizacional secuencial de la administración.

Interpretando lo planteado y sin entrar a los negativos números (datos financieros) iniciaron las eliminaciones de ciertas dependencias empezando por el Instituto de Atención a Municipios y antes del 15 del presente se darán a conocer otras dos instancias y así de manera secuencial por el resto del año.

Considero que el eje de tal plan es eliminar lo sustituible, lo cual está bien, ya que no tiene sentido, mucho menos justificación, mantener dependencias o programas que pueden ser reemplazados y eliminados sin que se afecte el buen ejercicio de la administración.

No obstante, con tales medidas se verán afectadas económicamente muchísimas personas y por ende familias por quedarse sin trabajo (sustento). Para atenuar este amenazante y perjudicial pero necesario esquema, sugiero que también se transite por el eje de eliminar lo superfluo, por lo cual propongo el siguiente catálogo de medidas, las cuales alcanzan otros poderes y niveles de gobierno, partiendo de la premisa de acabar con el abuso empleado desde el protocolo oficial “feudal” hasta la forma de ejercer prepotentemente el estilo de “gobernar”.

Como ejemplo, el otro día asistí a comer a un restaurante y afuera estaba estacionada una Silverado (sustituta de la Suburban “soberbia”) con cuatro guaruras esperando, y adentro de dicho restaurante un funcionario de este gobierno comiendo con un diputado local (creí que esa era práctica del pasado, la cual era repudiada: guaruras, choferes y asistentes a su merced).

Deben desaparecer las plantillas laborales piramidales, estas tienen que ser horizontales y compactas, y esto debe ser transversal en toda la administración, hablo de las 13 secretarías donde también se debe analizar con lupa los salarios de los titulares que van de los 75 mil 360 a 91 mil 755, más suculentas prestaciones, cuando en paralelo el ahora “fortachón” salario mínimo está en los 123 pesos (¿qué se hace con éste?).

En cuanto a comunicación o “manipulación” social, evitar el síndrome de “eventitis”, eventos con todo y para todo con protocolo oficial feudal: renta de mamparas, templetes, leyendas, sonido, iluminación, maestro de ceremonias, edecanes, etc. En sí un ritual oneroso y trasnochado que sirve para dos cosas, y para inducir el sueño de los asistentes (es más efectivo que la melatonina).

Esos gastos deben desaparecer hasta donde se pueda y deba. Al igual, eliminar el turismo gubernamental, salvo los viajes de fuerza mayor y los promocionales en sus diversas ramas de la economía. Y para disminuir el gasto corriente en su mínima expresión, eliminar el parque vehicular oficial, excepto el de trabajo específico en servicios, y de paso celulares.

Y en cuanto a gastos coyunturales, no más pintar el mobiliario urbano, ni cerros con los colores del partido gobernante, aunque esto ya lo contempla la ley, pero por esa línea y “rascándole” saldrán más por lo cual habrá que “cerrar la llave” a tanto despilfarro que solo sirve para hacer honor al culto y de paso “bisnes” (pintarrajear=a compra de pintura=a poner ferretera, etc., etc.).

Ahora, pasando al Congreso, porque la austeridad republicana debe ser en general, ahí empezaría también no solo por revisar sino disminuir los sueldos a la mitad de nuestros 25 gloriosos y onerosos diputados, los cuales perciben y sin devengar 93 mil 329 pesos mensuales, más 2 mil 718.34 antes de impuestos, más sus suculentas prestaciones. ¡Inaceptable!, y máxime cuando solo invierten las 2S (saliva y sumisión a sus mentores políticos).

En la realidad ellos simulan, más no representan los verdaderos intereses del pueblo. Aparte hay que sumar que cuentan con asesores, asistentes y pedicuristas, etc., plantillas laborales superfluas e insultantes.

Y cruzando la calle -que al parecer a estas las harán suyas los priistas-, los 19 magistrados “ganan” el insultante sueldo que va desde los 105 mil 884 hasta los 113 mil 286 pesos, más sus “jugosas” prestaciones. ¡Inaudito!, cuando en paralelo, hay un mar de pobres y cada vez son más.

Y ya estando en ese Poder (que igual y no puede) ya hay ciertos grupos que quieren mandar al presidente Esteban Calderón Rosas con los priistas a la calle.

Y ya en el turibús y llegando al quebrado ayuntamiento capitalino, que ahora anda como el “Pípila” con una pesada nómina de losa y todavía aparte los regidores reciben un sueldo de 50 mil pesos mensuales. Si tal cantidad la vemos bajo la óptica de costo-beneficio social, es injustificable.

Pero ahí no termina. Resulta que también cuentan con un séquito entre ayudantes, asistentes y asesores, aquí lo aberrante es que a los regidores de Movimiento Ciudadano los asesoran y guían nada más y nada menos que Felipe de Jesús “el Mago” Pereda, exdirector de Finanzas de la pasada administración (la que dejó quebrada a la actual) y Ernesto Aguilar García, exjuez administrativo, el mismo que fue señalado por su ahora sucesor Mario Pozo Riestra por tener en nómina una flotilla de aviadores familiares del ex, y es el mismo que tiene demandado al municipio por una absurda cantidad de finiquito laboral y aparte dirigente municipal de dicho partido.

¿Qué dice la doctora Martha Palencia al respecto? Su silencio y la inacción la pondrán en el predicamento de pasar a la historia como cómplice de tan perverso escenario y poniendo en prenda su prestigio profesional

¿Y Pozo Riestra ya hizo lo propio, demandando al ex juez? Al igual, ¿qué dicen los seudolíderes empresariales que “el Mago” Pereda siga ligado y lucrando del erario público, cuando fue de los que contribuyeron a dejar a sus agremiados “quebrados y empinados”? ¿Y qué dice el Ayuntamiento institucionalmente?

Concluyo este complejo, polémico y sensible tema de la austeridad, comentando que esta se tiene que llevar a cabo por las razones planteadas y máxime en circunstancias adversas, sin embargo, su aplicación se deberá dar bajo los criterios de eliminar lo sustituible y lo superfluo bajo la premisa de “TODOS COLUDOS O TODOS RABONES”.





NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

· Según las encuestas y en general, la popularidad de AMLO se desplomó 20 puntos. Aparte, sigue siendo bien visto personalmente mas no su gobierno (aquí lo delicado y tendencioso). Todo gobierno cuando carece de un proyecto bien trazado que le ilumine el camino, tiene un punto ciego y es donde puede impactar con algún frente (crisis económica, violencia, ahora feminicidios, COVID 19, etc.). Al parecer AMLO, de estos tiene una galería enfrente.

· Error haber cerrado una calle y del centro para inaugurar unas oficinas del PRI (política folclórica del pasado), pero según Enrique Benítez, ahora su partido saldrá a las calles (más bien está en la calle) y hará suyas las necesidades y demandas de la ciudadanía y que no negociarán ni pactarán; que no más “tibiezas”, ¿será? ¿Por qué no señalan el quebranto del ayuntamiento capitalino?, ¿por qué no demandan que se llame a cuentas a los responsables para que regresen lo robado y así romper con la inercia de impunidad? ¿Qué dice Enrique?

· Ante tal desolador cuadro planteado y ante la carencia de liderazgos, cobra sentido que el empresario Miguel Rincón pudiera ser un fuerte candidato a la próxima gubernatura y más allá de Gonzalo, candidato natural de la izquierda, igual y por la derecha pudiera ser el citado Rodolfo “el Negro” Elizondo Torres, que para muchos ya es invernal pero junto a Bernie Sanders que va por la presidencia de Estados Unidos y acariciando los 80 años “el Negro” que recién pasa los 70 más bien es otoñal. Aparte de andar inspirado, lo que le sobran son tablas y relaciones.

· Qué bien que nuestra capital fue sede del Segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, importante evento a nivel mundial que convocó a importantes personalidades, destacando la de Marcelo Ebrard Casaubon representando al gobierno federal, lo que proyecta a nuestro estado a esa escala y nos hace ver el potencial que tenemos con varias ramas del turismo, empezando por la de convenciones, que al respecto la creación de la oficina en la materia es impostergable.