Hay y habrá vida después del Covid 19, ¡aparte hay virus más letales! Al margen, Durango capital arrastra un atraso de tres años, los cuales se perdieron en la pasada administración.

Todos los proyectos de desarrollo que la referida prometió quedaron en eso ¡promesas o primeras piedras! En sí, ninguno se consolidó pero sí se les invirtieron recursos, ¿y para qué?

Para contestar habrá que comentar sobre algunos prometidos y empezaré por el tan anunciado “Parque de las Naciones”, el cual se pretendía construir arriba del basurero y para ello o más bien en la fachada simuladora se invirtieron recursos y arreglos en compactación del terreno, se plantaron arbolitos (lo típico) y se realizó el mitote de colocación de la primera piedra, ¿y todo para qué?

Obvio, sacar rentabilidad política y por supuesto económica, mismo esquema en la polémica e innecesaria pero caprichosa Ciudad Gobierno, y digo innecesaria porque existe una larga lista de proyectos prioritarios y por razones de salud pública que más delante comentaré.

Volviendo a la polémica caprichosa, es oportuno decir que desde hace más de una década existe un proyecto de una torre donde se albergarían todas las dependencias municipales y ésta se contemplaba en el estacionamiento de la actual unidad administrativa ubicada en la ex Carnation. ¿Entonces por qué el aferre a realizarla en otra ubicación? Lógico, el negocio de bienes y raíces y por el de la construcción donde la perversa práctica del “moche” sigue más vigente que nunca, y ya ni hablar del desvío de los materiales a obras “gemelas”. Aparte, en la “caprichosa” se colocó la primera piedra en un acto de proporciones masivas (el acarreo, entre otras expresiones que evocan la peor o mejor época del priismo rampante y todo con gasto al erario, o sea al pueblo).

Pero el que fue más allá de una piedra fue la burda y tendenciosa maniobra de “bautizar” el zoológico Sahuatoba como “Bioparque” y para ello se modificó la entrada empezando por cambiarla de lugar, además se construyó una barda, una puerta de acceso y se colocaron unas grandes letras. Y para tal fachada -porque es solo eso- se gastaron más de 10 millones de pesos. ¡Así es! 10 de los grandes y todo para simular y crear la taquilla más cara del mundo.

Para ubicarlo: con 1 millón se tenía para la fachada. Pero al parecer en este indesmedido y perverso caso, el “bisnes” ahí no queda: según el consejero del IMPLAN, MVZ Jesús Frías, que con sus declaraciones nos deja fríos, no está claro dónde quedaron los “dineros” por concepto de visitas al zoológico. Se calculan 350 mil por año, promediándolo a 10 pesos, entonces andamos por los 3 millones y medio, y por 3 años 10 millones y medio. Según el que “nos deja fríos” es un misterio y al parecer tampoco hay registros de las crías que nacieron en todo el trienio: ni “leoncitos, changuitos, periquitos”. Veremos qué aclara la tan esperada Auditoría Forense.

En sí, fue un vil engaño y simulación todo el proyecto y una farsa llamar “vida silvestre” cuando no se cumple con las especificaciones al respecto, y lo peor, haber pretendido modificar el estatus legal de los terrenos como el haberse aferrado a invertirle y aperturar el restaurante de “garnachas” el cual generó indignación social, y lo ridículo es que el exgobernador (el ajonjolí de todos los moles) Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez se haya manifestado diciendo que el Bioparque iba por buen camino. ¡Caray!, qué forma de exponerse y lacerar su ya cuestionado prestigio.

Después de comentar y sustentar ciertas simulaciones, ahora retomo y explico sobre ciertos temas que son prioritarios, ya que impactan el medio ambiente y por ende la salud pública, empezando por cuestionar cuánto se invirtió para realizar la anunciada celda de confinamiento de basura que se recolecta (tema que ya hizo crisis). Otro: ¿por qué no se consolidó la planta de reciclaje para el millón de llantas que están esparcidas en el basurero?, el cual es un foco de contaminación que ya llegó a un punto crítico.

Y si seguimos por la dañina contaminación, ahí está el río Tunal, donde no solo se mueren los peces sino también este contamina los mantos freáticos y estos a la vez los 96 pozos que abastecen la capital. Y si le sigo, la lista de temas que demandan infraestructura básica en servicios como drenaje, etc., es interminable y urgente, pero como éstos no se ven y por ende no se les saca rentabilidad política, entonces ni se toman en cuenta aunque dañen la salud pública.

Y si hay duda de la gravedad, ahí están las declaraciones sustentadas del diputado local Mario Delgado Mendoza, donde refiere que el agua que consumimos los duranguenses de la capital y la comarca lagunera supera y por mucho el nivel aceptable de arsénico, lo que se relaciona con el fallecimiento de mil 500 personas por año y aflora el fantasma del letal cáncer (¿será peor que el Covid 19, que como ya comenté, hay virus más letales?).

Más claro, con tales graves y amenazantes problemáticas sociales ¿cómo entender el carnaval de “gandalleces o atracos”, como las primeras piedras, los viajes al extranjero (en especial a China) que para atraer las grandes inversiones que acabaron en “cuentos chinos”, las asesorías y conferencias millonarias (Víctor de María “el máster”), gabinete a modo (a modo de meter a la nómina a todo el equipo político a los intereses del galeno, flotilla de aviadores, que al respecto ¿qué dice el honorable juez administrativo Mario Pozo Riestra de su antecesor? Si no sostiene y sustenta lo antes señalado, se irá al pozo y contaminado de arsénico).

Con todo este distorsionado y abusivo cuadro, se entiende por qué está quebrado el ayuntamiento. Que al respecto, la directora de Finanzas, Erika Ruiz, fue contundente al sustentarlo con datos duros, pero lo curioso es que al día siguiente de tales declaraciones el edil Jorge Salum declaró que no se podía hablar de quebranto, ¿entonces a quién creerle?

Pero ante tal ambivalencia institucional y si los resultados de la Auditoría Forense -que costó 812 mil pesos y si mal no recuerdo se entregarán el 31 del presente- no convencen, por no haberse ido a fondo, es decir seguir la huella de la ruta de las falacias y simulaciones (empresas fantasmas, facturas falsas o maquilladas, construcciones fachadas, etc.), entonces el fantasma del contubernio será de facto y con un gran costo político para la actual administración.

Aparte se vería como un típico “arreglón” (al amparo de los amparos como diría Galdino Torrecillas), o ¿qué opina el asesor de gabinete Arturo López Bueno? Preguntarle al fiscal anticorrupción Héctor García sería ocioso y pensar que los partidos políticos o sectores empresariales cuando menos comenten, sería como pedirle “peras al olmo”. Lo de ellos es el oportunismo, el acomodo y el contubernio.

La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia y la complicidad de la corrupción. ¿Qué dice Martha Palencia al respecto?

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Que el movimiento de las mujeres, por así ubicarlo, transite de la protesta a la propuesta y ésta se traduzca en un mejor andamiaje judicial el cual favorezca la disminución de la violencia contra ellas y privilegie la equidad de género, pero a la inversa, que no se distorsione y se desborde en un feminismo imprudente y oportunista. Señalar irresponsablemente acoso, entre otras modalidades puede destruir prestigios, incluso vidas. Para muestra, “Lady Manoseo” y que las autoridades no se ensañen queriendo crucificar, y si así es, que también sea para los corruptos.

* Según el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, en la segunda quincena de marzo se dará el contagio comunitario por el Covid 19, de ser así se pondrá a prueba el sistema de salud pública del país. De no contenerse, y cobrar muchas vidas, no solo se enlutarán familias sino pudiera ser la tumba política de AMLO por haber minimizado el problema y no haber actuado oportunamente.

La soberbia, “mal consejera”.