La hora de la verdad

Apenas en días pasados la Organización Mundial de la Salud ubicó a México en fase 2 de contagio comunitario por el Covid 19 y ahora el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, advirtió que la fase 3 será inevitable.

Al respecto, ya se contemplaba que dicha etapa se fuera a dar, lo que no está claro y está generando mucho temor e incertidumbre es si será controlada o por el contrario el pico de crecimiento de contagios se salga de control y llegue a niveles de China, Italia, España o Estados Unidos. De ser así, será una tragedia humana nacional con sus respectivos costos y consecuencias.

Volviendo a la incertidumbre, esta no es ni infundada ni por superstición sino en gran parte por las constantes y marcadas contradicciones entre el sector oficial y el científico. El primero desde un principio ha manejado el tema de una forma muy peculiar -por decir lo menos-, ya que por un lado López Gatell desde la primera fase ha tratado de ser explícito al informar esquematizadamente. No obstante, el mismo AMLO con acciones y actitudes desafiantes y minimizando, no solo contradice sino le resta credibilidad.

Tal inconsistente escenario, para Jacqueline Pechard, investigadora de la UNAM es muy delicado, ya que por un lado se degrada la investidura del Subsecretario al ubicarlo como malabarista subordinado y por el otro se pierde la credibilidad en el gobierno, y como consecuencia de ello ahora se duda de las cifras, datos y medidas para llevar a cabo ante la epidemia de la enfermedad del coronavirus. Y eso es grave, ya que ahora la gran mayoría al desconfiar simplemente no acatará las disposiciones oficiales.

En cuanto a la ya lograda desconfianza y a pulso, para la investigadora citada las cifras oficiales de casos positivos por el Covid 19 no son reales, ya que por falta de pruebas no hay forma de detectarlos y cuantificarlos; aparte se sospecha de que se está manipulando la información, tema delicado que en su momento el senador de Nuevo León, Samuel García, ya lo había señalado. En específico a los contagiados por tal virus en instituciones de salud pública se les ubica con otros padecimientos, y para rematar, varios gobernadores ya optaron por irse por la libre, lo que significa que con hechos dicen “más que mil palabras”.

Ante tal contradictorio cuadro y por la etapa en la cual nos encontramos, reitero, estamos como país llegando a la “hora de la verdad”, de aquí se va a ver si el gobierno ha tenido un buen desempeño basado en un manejo gradual como el modelo de Japón. Consecuencia de ello se irá a sortear exitosamente esta próxima etapa y así pasar el “pico” y llegar a lo plano.

De ser así -¡que por el bien del país esperemos y así sea!-, entonces AMLO no solo recuperará sus altos índices de popularidad, sino estos alcanzarán niveles nunca antes vistos, en sí sería como en su momento y en otras circunstancias el “tata Cárdenas”, pero de lo contrario si el país se enluta, la aceptación de AMLO que de hecho ya perdió otros 10 puntos situándose en 47 y eso que apenas empieza lo fuerte de esta pandemia, se iría en picada.

Y si a esto le sumamos la crisis económica que se prevé irá a dejar a México en el mejor de los casos en “terapia intensiva”, de ser así el Ejecutivo federal llegará a un nivel tan bajo como andaba Peña Nieto al final de su sexenio. ¿Y qué irá a hacer AMLO para revertir ese posible escenario?, cuando no va a contar con recursos económicos para cumplir con todas las “linduras” prometidas por la 4T, tal como lo dijo Alfonso Romo.

Ante todo lo planteado, en lo personal creo que México cuenta con un sector científico con mucha capacidad y experiencia en la materia (epidemiología), y esto en base que la Influenza del 2009 donde nuestro país fue el epicentro del brote, este dejó un gran aprendizaje.

Al igual quiero pensar que AMLO ha pretendido ser cauto y gradual para ir manejando equilibradamente los temas de salud y el económico, que este no es menos importante, ya que como lo comentó el empresario Ricardo Salinas Pliego “si no morimos por el virus, sí moriremos de hambre”.

Y al final, y de donde me agarro para creer que iremos a salir bien librados es en base a lo comentado por la Dra. Ana Lorena Gutiérrez Escolano, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), la cual comenta que las sociedades son diferentes en base a edades, grupos étnicos (genéticas diversas, aunado a climas cambiantes).

En Europa están viviendo un invierno fuerte todavía y aquí en América del Norte, el clima es más benéfico, lo cual hace que las barreras mecánicas actúen mejor contra los virus respiratorios, aparte hay más luz ultravioleta. En sí hay una serie de características que pueden favorecer que el brote se comporte de manera diferente (con eso me quedo), sin embargo, reitero, ES LA HORA DE LA VERDAD.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Saliendo del nocivo virus, pero entrando a algo peor, ya que es origen y consecuencia y “agarra parejo”… si no adivinó, me refiero a la corrupción. Se hizo público que el ayuntamiento capitalino abrió un proceso directo contra el exJuez Administrativo Ernesto Aguilar García por el supuesto de haber contratado 9 familiares directos en el Juzgado y otras 22 personas que fueron contratadas por la influencia del citado, y todo ese universo tiene algún lazo de parentesco hasta el cuarto grado, incluso vinculo de matrimonio. Por otro lado, el ex Juez comentó que todo es falso, razón por la cual ahora contrademandará. Aguilar es el mismo que tiene demandado al ayuntamiento con una suma exorbitante para una injustificada liquidación; aparte, ligado a Movimiento Ciudadano, el partido del galeno Enríquez. Y ya que lo mencioné, oportuno preguntar si él estaba enterado del multitudinario supuesto nepotismo.

• Al parecer los albazos se están dando por todos lados aprovechando al Covid 19 de distractor. Primero en San Lázaro, los diputados morenistas y cómplices en fast track aprobaron reformas legales que permitirán las reelecciones sin solicitar licencias, lo que significa que podrán hacer campañas sin dejar de cobrar (gandallismo político “Morena el partido de la esperanza”). Y en el plano local, el PT señala y con sustento que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ilegalmente aprobó el registro de 2 agrupaciones políticas “Ciudadanos por la democracia” y “Reacciona”, pero lo más sorprendente es que señalan que José Ramón Enríquez está detrás de éstas. De ser así, sería lamentable, más bien “despierta y reacciona Durango”, para ya no aceptar seudolíderes oportunistas y mercenarios que solo buscan lucrar con los recursos públicos.

• Que el diputado local Gerardo Villarreal Solís exhorta a los empresarios que ante la actual contingencia sanitaria no reduzcan los salarios de sus empleados. Más bien el citado debiera empezar por bajarse su oneroso e injustificado sueldo (el jefe dice vayan, el líder va por delante).