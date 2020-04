Ante el COVID-19 alerta máxima

Para el Subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud de Durango, Juan Carlos Espinoza Burciaga, para la tercera semana del mes en curso se espera la fase crítica del virus en el país. El citado comenta, que México no ha entrado a tal crisis como actualmente viven países como España, Italia y Estados Unidos porque va retrasado un mes y en esa misma situación, está Durango como entidad donde afortunadamente sigue siendo de los menos infectados a nivel nacional y siendo más preciso, el Secretario de Salud, Sergio González Romero, informó que del 2 de febrero al 2 de abril, se estudiaron 100 casos sospechosos a nivel estatal y de ese universo, 8 salieron positivos y uno falleció.

Desgraciadamente el viernes 3 las cifras se alteraron y tiñeron de rojo, ya que tres personas murieron por Covid-19 en la clínica número 46 del IMSS de Gómez Palacio, donde según información oficial, por la demora en los estudios las autoridades competentes no se enteraron del contagio hasta que fallecieron. Esto último hace ver una debilidad en los servicios o medidas adoptadas contra el virus concretamente en tal institución.

Volviendo al diagnóstico general estatal y cerrándolo hasta el viernes 3 se confirmaban 11 casos positivos, 4 defunciones en Gómez Palacio más 75 casos negativos y 17 en proceso de estudios, y más allá de los números, un dato muy importante a destacar es que todos los casos positivos de coronavirus fueron de importación (personas que viajan de otros países).

Como ejemplo, recientemente una paisana que dio positivo en Dallas, Texas y a sabiendas se trasladó a Durango para ser atendida, ya que en el vecino país por algún a razón le negaban la atención medica. Siendo más explicito, en Durango aún no se ha dado el contagio comunitario. Excelente escenario.

No obstante, y citando nuevamente al Subdirector de Epidemiología, Espinoza Burciaga, el cual alerta que aunque llevamos pocos casos nadie se puede confiar pensando o actuando como si no se fueran a contagiar, aparte el número de casos en cuestión de días se puede disparar, de tal razón exhorta a la población a no bajar la guardia atendiendo las medidas de higiene y de sana distancia.

Ahora ubicándonos en nuestra ciudad capital, se me informa que en el hospital del ISSSTE Santiago Ramón y Cajal ya se habilitaron áreas especificas para atender el coronavirus y que el que trae la “camiseta” y el cubrebocas bien puestos es el director Joel Antonio Mugía Corral.

También es bueno saber que el gobernador José Rosas Aispuro Torres dotó al sector salud del estado con tres cabinas consultorio, las cuales se ubicarán en el Hospital General 450, así como en los municipios de Lerdo y Santiago Papasquiaro y también que se tienen retenes en todas las carreteras para ingresar a nuestro estado. En sí este ya cuenta con un filtro y cerco sanitario (que bien).

Y otro punto que considero oportuno comentarlo pero este tiene que ver con la geografía y lo voy a plantear como una reflexión, empezando por razonar que la moneda tiene dos caras, partiendo que el subdesarrollo de Durango en gran medida ha sido por la falta de vías de comunicación, razón por la cual se ha mantenido aislado. Tal debilidad, ahora y ante la amenaza sanitaria pudiera ser una fortaleza. Como dijo Maussan, a Durango ¡ni los ovnis llegan! Igual y el Covid se desintegró antes de llegar a Cuencamé (un poco de sentido del humor, que tanta falta hace en estas adversas circunstancias).

Concluyo agradeciendo a todas las personas que arriesgando su vida hacen que las de la ciudadanía estén atendidas y por ende, protegidas. Hablo de todo el personal del sector salud. También agradezco a todos aquellos y aquellas que siguen exponiéndose a laborar y de tal forma contribuyen a mantener las dinámicas sociales cotidianas (policías, tránsitos, empleados bancarios, de farmacias, de supermercados, etc.). ¡A ellos muchísimas gracias!

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Hoy a las 5 p.m. AMLO dará a conocer su plan económico el cual ha generado una gran expectativa a nivel nacional, y al respecto hay dos alternativas: la primera, que se aferre a su plan original de la 4T: economía estatista ¡El gobierno motor de la economía! Y para ello, se aferrará a los programas insignia: Tren Maya, Dos Bocas, etc.; Economía paternalista, seguirán los programas sociales que más bien son clientelares. Aparte, apoyo a Pemex, en sí desde el punto de vista técnico “salpicará de a poquito” pero no “sacará al buey de la barranca”; y desde el punto de vista político, se define como que es un proyecto más bien ya ideológico y su brújula Alternativas Bolivarianas a la mexicana.

Aquí cobra sentido el pronunciamiento de que debido al Covid 19 se enfrentará una crisis la cual “vino a caer como anillo al dedo” para afianzar la transformación. ¡Ojo!, de navegar por esas aguas, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, México estaría retornando al presidencialismo dictatorial setentero.

La otra alternativa es que el Ejecutivo federal se abra a un diálogo constructivo y propositivo, tal y como se lo solicitan un grupo de políticos e intelectuales de “todos colores y sabores”, destacando al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Por esta vertiente se apoyaría al sector empresarial en general, el cual es el motor económico del país.

En lo personal y como empresario que he sido, me pronuncio por la libre productividad, esta generadora de riqueza distributiva, pero el que tendrá la última palabra será AMLO y como veo las cosas, creo que se va a canalizar por la primera hipótesis.

• Ante la grave crisis que apenas empieza a asomar la cara, AMLO anunció el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos, medida oportunista que a primera instancia da rentabilidad política y solo eso, más bien debiera anunciar un nuevo proyecto de austeridad republicana el cual por principio debiera exigir que se les baje el financiamiento público a los partidos políticos, y ahí sí, reducir significativamente los altos sueldos de la llamada “burocracia dorada”. Donde debe haber un sustancioso ahorro es en el sector político en general para así apoyar al empresarial, el cual en mucho contribuye a mantener una burocracia onerosa, gandalla y en mucho, estéril.

• El Covid-19, un distractor. Según tenía entendido el 30 del mes pasado se entregarían y darían a conocer los resultados de la Auditoría Forense. ¿Qué pasó?, ya estamos en abril y nada, y con lo del virus ¡ni quien se acuerde! Pero con éste o sin éste, a la actual administración municipal capitalina nunca se le vieron intenciones, mucho menos ganas de proceder contra los que saquearon y quebraron al ayuntamiento. Pero al parecer, donde sí tiene muchas ganas es en consolidar y proyectar el Museo de la Ciudad, toda una frivolidad y superflua al crear más burocracia.

“Al pueblo, si no hay pan, darle circo”.