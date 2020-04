Mapeo municipal

El pasado jueves en la rutinaria mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer el alentador panorama general ante el Covid-19 a nivel nacional, proyectado a escala municipal. Lo relevante, es que en el mes de mayo más de 900 municipios pudieran escalonadamente regresar a sus actividades normales.

En cuanto al panorama local, según datos preliminares, los municipios que pudieran levantar las medidas de la jornada nacional de sana distancia el 17 del próximo mes se encuentran: Ocampo, Guanaceví, Tepehuanes, Topia, Canelas, El Oro, Indé, Tlahualilo, San Luis del Cordero, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro. Los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y San Juan del Río deberán extender tal jornada hasta el 30 de mayo y los restantes 22 ayuntamientos se ubican en una fecha intermedia, la cual aún no ha sido confirmada.

Volviendo al plano nacional, el citado Subsecretario comentó, y siendo muy especifico, que será entre el 8 y 10 de mayo cuando se dé el pico más alto en cuanto a contagiados por el coronavirus. Al igual aseguró, que será después del 25 de junio cuando se pueda comenzar a retomar la actividad normal en el país. El planteamiento exhibido fue una proyección matemática la cual fue elaborada por un grupo interdisciplinario donde se dieron a conocer reiteradamente los nombres de las instituciones participantes.

Ante lo expuesto, quiero comentar lo siguiente: no desconozco observaciones o críticas por otras instancias que desmienten lo planteado, se dice que las cifras en general están manipuladas, de las carencias con las que laboran las instituciones de salud pública, etc., etc., sin embargo bajo estas circunstancias, siendo institucional y por salud mental me quedó con la versión oficial, la cual significa una muy buena noticia, basada en las siguientes premisas: 1. De entrada se interpreta que la salud de gran parte de la población a nivel nacional no está tan amenazada y en riesgo por tal virus, esto no significa que ya se puede “cantar victoria”. ¡No se debe bajar la guardia!, se debe seguir disciplinadamente con las medidas de mitigación (sana distancia, como las de higiene comunitarias); 2. Que el mes que entra se empiecen a regularizar ciertas actividades significa la reactivación económica de muchos sectores, lo cual será vital para hidratar la débil economía. 3. Que no se salga de control el tema de salud y se pueda apuntalar, y medio reactivar la economía evitará un desbordamiento social como el que se está dando en Colombia, donde en diversas ciudades se están dando saqueos y rapiña por falta de ayudas alimentarias y económicas. En sí, se está evitando un negativo efecto dominó.

De regreso al plano local, y consciente de las muchas limitaciones con que cuentan los gobiernos locales en materia de salud, tanto que el mismo Ejecutivo local ha planteado que no se ha contado con recursos $$$ extraordinarios para circunstancias extremas (al buen entendedor). Que en el estado solo existen 160 respiradores, de los cuales un 30% ya están ocupados y la lista de etcétera es larga. No obstante y ante el adverso panorama, pondero y reconozco empezando por lo dicho por el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares, Carlos Maa Lares, en cuanto a que los nosocomios privados sin estar en el Acuerdo Nacional de Cooperación contra el Covid-19, por asociaciones privadas atenderán pacientes con otras enfermedades que les envíen las instituciones públicas de salud para que estas solo se enfoquen a la atención del tema del virus (unidos y coordinados todo es mejor).

Por último, felicito a todo el personal de salud, que aparte que es mal remunerado, mal protegido (expuesto al contagio) y todavía atacados y señalados por ciertas inconscientes, ignorantes y egoístas personas, velan por nuestra salud; y de reconocer y aplaudir de pie que Durango después de Colima es el estado más limpio de Covid-19, manteniéndose hasta el viernes pasado con 16 casos positivos y 4 fallecidos. Gracias a todos ellos como a las autoridades competentes.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Reiterando lo dicho, lo que ha sido una debilidad (el aislamiento por falta de infraestructura de comunicación), ahora es una fortaleza.

• Sin duda el tener la chequera es mantener el control. Bajo esa lógica el gobierno federal quiere manejar los recursos públicos favoreciendo la 4T no importando las adversas circunstancias. Sí seguir con los programas sociales para paliar las necesidades de los más vulnerables, no seguir con las obras insignias (tren Maya, etc.) para que con tales recursos ahorrados se apoyen las emergencias sanitarias y a las empresas con créditos fiscales (eso no es FOBAPROA). De lo contrario quebrarán y cerrarán las empresas y con ello los empleos. El gobierno no debe ser el generador de estos, sino la iniciativa privada. Los efectivos planes contra cíclicos se basan en inversiones rápidas y salpicadas pero no duraderas, como el crear infraestructura pública, que en el pasado con las paraestatales fue un craso error que generó severas y recurrentes crisis económicas.

• Por lo pronto, un Juez de San Luis Potosí otorgó la suspensión a un particular contra la prohibición a condonar impuestos durante la emergencia sanitaria, por lo que el gobierno federal ahora tendrá que responder. Tal determinación se basa en el Art. 39 del Código Fiscal de la Federación, el cual contempla incentivos en casos de catástrofes sufridas por diversos fenómenos (el gobierno se aferra y se equivoca al otorgar créditos en lugar de extensiones fiscales; una empresa cerrada ¿para qué necesita un empréstito si no tendrá liquidez para pagarlo?). La realidad: AMLO no quiere soltar la chequera, pero por ello igual se le va el país de las manos. Por lo pronto MORENA se desploma 28 puntos en las preferencias en lo que va del año.

• Ahora con el Covid-19 de los resultados de la Auditoría Forense contra la pasada administración del galeno Enríquez, ni sus luces. ¿Será que a este ayuntamiento le cayó como anillo al dedo lo del virus para encubrir al pasado? ¿Tanto así será?