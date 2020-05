Según el diputado local morenista Iván Gurrola Vega, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Desarrollo Económico, solicitará a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) transparentar o más bien aclarar el manejo de los recursos otorgados a los empresarios por la contingencia sanitaria. Para ubicar, se autorizaron 50 millones de pesos para canalizarlos vía créditos a través de la misma Sedeco, al sector empresarial. A nivel rumor, se maneja que el reparto de dichos dineros fue sesgado y tendencioso, es decir, imperó el influyentismo, el cuatismo, o sea el gandallismo, y al final la lana quedó en pocas manos y en los menos necesitados. ¿Sera?

Tal aparente abusivo cuadro, lo quiere investigar Gurrola Vega, ¡muy bien! que se aclare y ¿para qué?, ¿para recuperar qué? Si los créditos están bien sustentados y respaldados ¿qué se podrá hacer?, ¿se recuperará dinero?, ¡no creo! ¿Linchar a los que lo obtuvieron legalmente?, si se dejan, o sacar “raja” política por los protagonistas, ¡por supuesto!

Reitero, que se aclare y penalice en caso que existan anomalías que tipifiquen un delito, pero si no hay tal, entonces ¿para qué hacer tanto ruido, estando el piso parejo?

Ahora, al citado diputado que se caracteriza por “tirar la piedra y esconder la mano”, ¡generar noticia!, con base en acusar sin sustentar y sin ir a fondo en temas rentables pero intrascendentes que generan morbo, yo le pido que solicite institucionalmente al ayuntamiento capitalino que dé a conocer y aclare públicamente los resultados de la Auditoría Forense a la administración pasada, ahí sí hay mucho que señalar, aclarar y presuntamente mucho que “recuperar” ($$$).

¿Qué dices Gurrola? ¿A poco no te enteraste en su momento de todo el bacanal que se dio en la pasada administración? ¿A poco no te enteraste de las declaraciones de Salum y su equipo de recepción de todas las anomalías encontradas? (regalos y viajes al extranjero, aviadores, descuentos irregulares en diversos servicios en pleno periodo electoral... Ni Dios sabe dónde quedaron los recursos de los retenes nocturnos, etc., etc., etc).

Al parecer ya a nadie le interesa, o cómo entender que públicamente se comunicó que tales resultados estarían para el 31 de marzo, y ahora al respecto “ni pío”. Increíble que aparte que se traicione al pueblo dándole la espalda al no velar por sus intereses, todavía insulten su inteligencia con faramallas protagónicas: “(…) vamos a aclarar los créditos y vamos a evidenciar a los empresarios”, ¡wow!, cuando de lo que se trata es hacer justicia, no señalar sino enjuiciar y meter a la cárcel a los rateros y recuperar lo robado al pueblo, el mismo que paga los onerosos sueldos sin devengar de los diputados, 93 mil 329 pesotes más prestaciones, ¿y todo para qué?, entretenerse haciendo declaraciones mediáticas y estériles. ¡Inaceptable!

Ahora pasando a la aberrante incongruencia, oportuno cuestionar ¿cuánto necesita invertir o arriesgar ($$$) un empresario, un comerciante o un profesionista?, aparte ¿cuánto tiempo con el sudor en la frente?, además, tributar, pagar nómina, etc., para que al final le queden “libres de polvo y paja” 100 mil pesos mensuales.

En contraparte, un diputado ¿qué invierte?... SS (sumisión y saliva). Y si seguimos con la incongruencia, habrá que comparar un policía que todos los días arriesga su vida, gana 4 mil 900 quincenales, y ante tal irrisoria cantidad propicio preguntar ¿quién le es más útil al pueblo?, ¿un diputado o un policía?

Y siguiendo por la vía de las incongruencias, pero entrando al sector salud, resulta que un camillero que expone su vida a toda hora por estar en el campo de batalla o de la muerte, gana 6 mil 400 pesos y sin prestaciones, y nuestros distinguidos regidores 50 mil… ¿Qué tal?

Retomando lo de la corrupción, según el INEGI, Durango ocupa el distinguido tercer lugar en corrupción a nivel nacional. ¿De qué nos extraña?, si como lo he comentado, nadie, absolutamente nadie se ha atrevido a romper con la cadena de la impunidad.

El Código Penal en el apartado de enriquecimiento ilícito, no se ha estrenado aún y cada 6 años surgen camadas de ricos nuevos, la nueva casta delincuencial, la que se quedó con lo del pueblo y al parecer ni quién le haga justicia, ¿o será el Fiscal Anticorrupción?... ¡Por favor!

Culmino este apartado de corrupción reiterando: sale más caro simular atacar la corrupción, que esta misma; ¡el circo oneroso! Fiscalía Anticorrupción, sistema local en la materia, Contraloría y por si faltaran, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la que le lava las manos y la cara a los ayuntamientos. A propósito, se está buscando al nuevo titular y para ello hay 29 aspirantes (¿habrá desempleo?), y mediante un proceso “transparentísimo” (simulación) saldrá el elegido y se conducirá con autonomía (a control remoto).

Ante todo lo planteado, no me resta más que comentar que no se cómo el pueblo ha aguantado y financiado todo este “circote”, el cual no solo permite las abusivas incongruencias salariales, sino el protagonismo político.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Según el modelo predictivo, desarrollo por Oxford Economics, Trump perderá las elecciones por el desastroso manejo de la pandemia. ¡Los muertos se sumaron y acabaron restando! Lamentablemente México va en el mismo elevador. A ver qué pasa en las elecciones del 2021.

• Interesante la conferencia impartida por el líder histórico y moral del PAN, Rodolfo Elizondo Torres, denominada “El turismo en tiempos de pandemia”.

Insisto, el “Negro” todavía tiene mucho que aportar y por parte de los “azules” es el único competitivo para el 2022.