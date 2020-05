Premeditada y costosa inacción

El Fiscal Anticorrupción local, Héctor García Rodríguez, celebra y festeja (con confeti) la voluntad política del alcalde Jorge Salum del Palacio de trabajar “coordinadamente”, razón por la cual la propia Fiscalía CAPACITARÁ al personal municipal, incluyendo a la Contraloría.

Lo planteado me parece una burla para la inteligencia social. Explico: Para la onerosa y estéril Fiscalía, su primera y única prioridad debe ser atacar frontalmente la corrupción, y lograr resultados, es decir recuperar lo robado y meter a la cárcel a los delincuentes (tan tan). Dicha cuestionada institución cuenta con Ministerios Públicos, los cuales representan al Estado y por ende a sus intereses y la Fiscalía cuenta con ellos, lo que significa que no se requiere esperar a que alguien denuncie, se debe actuar de oficio.

Es oportuno cuestionar a García Rodríguez si se enteró cuando Salum y su equipo de entrega-recepción, públicamente despotricaron contra el mar de irregularidades que encontraron (repetirlas es ocioso), puntualizo, un bacanal, y si nos vamos más para atrás, hubo más señalamientos y de agraviados que pagaron servicios con descuentos y no se los acreditaron y la forma de cobrar fue indebida, si no es que turbia. ¿Qué con ello Fiscal? ¿No te enteraste? Aparte, el Código Penal del Estado en su artículo 322 tipifica el delito de enriquecimiento ilícito como el incremento del patrimonio de servidores públicos que no comprueben su legítima procedencia, dicho artículo es muy amplio, tanto que con la pura presunción, apariencia y señalamiento se puede proceder y va contra consanguíneos y allegados en diversas líneas, y lo más importante se pueden decomisar los bienes de los “ratones” en beneficio del Estado, y dependiendo de los montos evaluados y tipificados como delitos, las penas serán desde 6 meses a 14 años de prisión. Pregunto públicamente, habiendo tanto exservidor como servidor que presumen su nueva y meteórica riqueza, ¿y qué ha pasado?, es decir, ¿a quién se ha señalado o enjuiciado?, ¿cuánto se ha recuperado en bienes o efectivo?, ¿y quién ha ido a la cárcel? Que yo sepa, nadie. ¿Qué fiscal, atora o mejor CAPACITA?

Ahora, aparte de lo que se han robado del pueblo, y en perjuicio del mismo, habrá que sumar lo que se gasta en simular atacar la corrupción. Tan sólo al Sistema Local Anticorrupción se le otorga un presupuesto anual de más de 13 millones, destacando que cuenta con 5 consejeros que obtienen sueldos por arriba de los 90 mil, más compensaciones; habrá que sumar el del fiscal, que supera los 100 mil más compensaciones (la danza de los millones) y habrá que sacar la calculadora para sumar lo de la Auditoría Superior del Estado y las sumisas contralorías. Todo ese aparato implica un millonario y estéril gasto, cuando todo ese mundo de dinero se debiera recanalizar a verdaderas prioridades sociales.

Volviendo al adefesio y estéril Sistema Anticorrupción, este fue concebido y creado como moneda de cambio del gobierno de Peña Nieto para distraer la opinión pública de los escándalos de la Casa Blanca, etc. Al final sirve para dos cosas, y por supuesto crear dualidades. ¿O que no hay con las Contralorías? Claro, pero si fueran realmente independientes y autónomas.

En cuanto al Municipio, y preguntándole reiteradamente como al “adefesio”, ¿qué con los resultados de la Auditoría Forense?, ¿o lo dejamos al olvido gracias al Covid-19? Y al parecer todavía aparte nos quieren dar “atole con el dedo” con esta supuesta coordinación entre ambos, que terminará en CAPACITACIONES, ¡por favor! Según el presidente Salum, pretende que su administración trascienda ante la ciudadanía como transparente y honesta por cuidar los recursos y si hay circunstancias (¡término ambiguo!) que se proceda jurídicamente. Obvio hablando del futuro, y el pasado, donde se afectaron sustancialmente los intereses de la ciudadanía ¿qué? De no proceder y contundentemente vía penal y no administrativa (por las ramas), esta administración no sólo no se le recordará, sino ya se le ve como cómplice.

Ante todo lo planteado, que representa un cuadro perverso el cual pone de manifiesto cómo se gastan indebidamente los recursos públicos en una corrupción institucionalizada, la cual es base de la impunidad, no me resta más que comentar que de nada sirve que haya alternancia de partidos en el poder si no se da la transformación política, ésta entendida como la modernización y la adecuación de las instituciones para que éstas realmente le sirvan a la ciudadanía, pero para que se dé todo ello se requiere de una sociedad valiente, propositiva y proactiva. ¡Un pueblo tiene el gobierno que se merece!

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Según el diputado local Iván Gurrola Vega, el tema del apoyo de 50 millones vía créditos a empresarios es una bomba que ya explotó, ya que el “agandalle” supuestamente se dio bajo la lógica “el que parte y reparte se queda con la mayor parte”. Ahora, el tema es una “bomba”, pero de agua. ¿Qué tanto afecta a la ciudadanía que unos u otros reciban el crédito si lo acaban pagando, salvo se lo quisieran “clavar” vía fondo perdido? En contraparte, la “bomba” que realmente afecta y severamente a la sociedad es el tema de la corrupción e impunidad planteado en este articulo. ¿Solapar el quebranto a las arcas municipales? ¿Y qué dice Gurrola? ¿Por qué no le entra con el mismo singular entusiasmo que a la bombita de los créditos? ¿El legislador se hará el “harakiri”? Exhorto a todos aquellos que en redes y por otros medios que participaron o lincharon en el tema del crédito a que lo hagan señalando y demandando que el municipio proceda contra la corrupción del pasado (basta de sometimiento ante la injusticia) y así que se recuperen recursos por lo menos para bajarle a la deuda a proveedores, donde según la regidora Daniela Soto Hernández, éste ha subido en 17 millones, es decir de 125 se fue a 147.

• El sustituible IEPC mandó una iniciativa al Congreso en la materia (modificaciones, innovaciones, etc., etc.) pero lo que brilló por su ausencia fue el Plan de Austeridad, resulta que nuestros respetables consejeros obtienen sin devengar 108 mil pesos mensuales, más prestaciones. ¡Otra burla! México es el único país en el mundo que en materia electoral cuenta con una organización dual, federal y estatal, lo que representa 15 mil burócratas, cuando en Canadá sólo son 350 (El “charrismo” en su máxima expresión).