En el Legislativo local, en momentos convertido en circo, se han dado a conocer iniciativas, las cuales ponen de manifiesto no sólo el oneroso enanismo sino el oportunismo político. Por supuesto la nota se la llevó el diputado panista Antonio Ochoa, ya conocido como “lord huevos”. Del caso o “mitote”, promesas o acuerdos incumplidos entre fracciones, todo por el control político y del circo de cara al próximo proceso electoral, el cual pinta accidentado, confrontado, y si no es que desbordado; el botín San Lázaro y el futuro de la 4T ¡será a morir!

Volviendo a “lord huevos” con el burdo desplante que protagonizó insultando a las damas y degradando la institución, éste se le revirtió y amenaza con sepultarlo políticamente. Según la diputada morenista Sandra Amaya Rosales, demandará a Ochoa con todo y hasta “donde tope” o más bien hasta donde alcance la recién aprobada y por unanimidad “Ley de las mujeres para una vida sin violencia”. ¿Pues qué le pasó a mi “lord huevos”? Hay quienes comentan que está obsesionado, ya que recientemente pedía la castración. Ahora retomando lo de la muerte, hay iniciativas de ley, que viéndolas bajo la óptica de beneficio social, serán letra muerta empezando por la presentada por la diputada panista María Elena González Rivera, la cual pretende modificar la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, en sí es atarle las “manos largas” a los “gandallones” para que no se vayan grandes o accedan a programas sociales o de fomento económico, y para ello se modificará el Código Penal, que para “castigar a servidores”. ¿Será?

El Código Penal local actual contempla y fundamenta todo un abanico de causales de delitos con sus penalidades, reitero, no faltan leyes, de hecho sobran, lo que faltan son políticos patriotas y con “arrestos” que las apliquen. Tal iniciativa es protagónica y mediática por lo de “Sedecogate”. Otra iniciativa presentada por los integrantes de los grupos parlamentarios de MORENA y del PT tiene que ver con la creación de la Unidad Técnica de apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado; en sí, vigilará que las funciones fiscalizadoras de la Superior sean imparciales profesionales y “re monas” o sea, un policía para que cuide a otro. Todo el Estado está salpicado de obras inconclusas, superfluas (elefantes blancos), ¿y qué hizo la citada aparte de maquillarlas y peinarlas? Mientras dicha onerosa institución se maneje políticamente, el comité y la “carabina de Ambrosio”…, bueno, hasta el diputado Gerardo Villarreal Solís habla de eliminar los trucos (¡hachazos al caballo de espadas!). Otra perla es la iniciativa presentada por la diputada priista Alicia Gamboa Martínez para reformar la Ley de Fomento Económico, y ésta tiene el oportuno objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; ¡muy bien!, y para ello se pretende reorientar el paquete económico del año en curso. Lo que no vi fue ¿cuáles serán los rubros a castigar para obtener recursos disponibles? Ante tal laguna, sugiero que dicha iniciativa tenga como eje rector el plan de austeridad republicana. ¡Acabar con todo el paraíso de privilegios del que goza la alta burocracia local y de los tres poderes! De hacerlo, cuantitativamente se lograrían grandiosos dividendos y cualitativamente se dignificaría la función pública.

Ante todo lo planteado, el Legislativo debe eficientarse creando leyes que propicien cambios acorde a la nueva realidad, ya que en ésta no habrá margen ni presupuesto para mantener instituciones disfuncionales y aparte onerosas, empezando por el Congreso mismo.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Siguiendo por la vía de la lógica, habrá que interpretar lo dicho por la directora de Finanzas del ayuntamiento capitalino Erika Ruiz Hernández, en cuanto que las finanzas aún están complicadas, ¡término ambiguo! ¡No, están quebradas! Pero según la citada, a raíz del Covid (bendito sea) bajó la recaudación… ¿Será? ¿Qué no estaban saqueadas desde la administración pasada? Lógicamente, este ayuntamiento ya exoneró al anterior, el del “bacanal”. A todo esto, ¿qué dice el diputado “lord huevos” que se jacta que en el PAN sí tienen “blanquillos”? ¿Dónde están los responsables del saqueo?

• Recuento de agraviados desde el Covid, Sedecogate y más. De entrada, Jaime Mijares Jr. y su grupo “los Harvard” si tenían aspiraciones políticas o más bien protagónicas, que las olviden, que mejor se regresen a sus negocios y de paso al anonimato de donde no debieron haber salido

• ¡Aberrante e inaceptable incongruencia! Se da a conocer públicamente, que se gastan más de 7 millones anuales en el ayuntamiento capitalino por los más de 60 auxiliares de los 17 regidores, unos hasta consanguíneos. ¿Qué dice Daniela Soto y David Payán? Y el que no se midió con más de 5 es el regidor Fernando Rocha Amaro, que de hecho está repitiendo ya que estuvo en la administración pasada y no dijo “ni pío” del “reventón”. Aparte, hay que sumar los millones gastados no devengados en los “suculentos” sueldos de los regidores, además otros tantos millones en gestión, en un fondo en especie, más gasolina (en tiempo de crisis inaudito), y en paralelo las enfermeras del Hospital del Niño con sueldos de hambre y descalzas. ¡Qué incongruencia! Los regidores deben aclarar públicamente lo que ya es del dominio público.