Complicidad es corrupción





Recientemente regidores priistas del Municipio de Durango presentaron una iniciativa, la cual favorece la transparencia en el manejo de recursos públicos, evita conflicto de intereses y actos de corrupción. Tal propuesta fue aprobada por unanimidad. Estando en el ayuntamiento capitalino, aprovecho para desearle una pronta y efectiva recuperación al presidente Jorge Salum del Palacio.

Ahora, retomando el tema planteado, tal iniciativa la presentaron los regidores Daniela Soto y David Payán, que a grandes rasgos contempla que ninguna autoridad municipal de primer nivel y familiares podrán acceder a programas de desarrollo social o fomento económico, aparte se tendrán que abstener de contraer algún trabajo en otros niveles de gobierno con goce de sueldo, mientras no hayan presentado previamente licencia para separase del cargo. En sí, tal iniciativa es buena, ya que de cierta manera le ata las “manos largas” a los “gandallones”, tipo como los que desfilaron en el ya famoso caso “Sedecogate”; de hecho, tal iniciativa se inspiró en el mismo bajo la lógica “Ahogado el niño, a tapar el pozo”, de ahí que dicha propuesta es reactiva y no preventiva, ¡pero bueno, no sobra! Pero lógicamente se aplicará para el presente y futuro, pero mirando al pasado, donde al parecer nadie quiere apuntar, yo le pregunto no sólo a los regidores priistas, sino a todos: ¿qué con los resultados de la Auditoría Forense? ¿Sí saben que el despacho que supuestamente la llevó a cabo cobró casi un millón de pesos? Ahora saco otra y otra vez el tema porque en la aprobada iniciativa y por unanimidad, se habló de actos de corrupción y la complicidad por sí misma, lo es, entonces les sugiero a todos los regidores que le expliquen al pueblo lo dicho por el regidor Alfonso Primitivo Ríos, en cuanto que en la pasada administración se dio una corrupción sin precedentes. Reitero la pregunta a los “justicieros” regidores: ¿qué con ello? Incluso, hay varios regidores de este cabildo, que lo fueron del pasado, o colaboraron, ejemplos: Fernando Rocha Amaro, y qué decir de la eterna aspirante (o suspirante) a candidata Claudia Hernández Espino, exfuncionaria y de primer nivel.

En sí, si esta administración municipal no evidencia y actúa en consecuencia en base a lo último planteado, estará incurriendo en complicidad y eso es un delito. ¿O qué dice Gonzalo Salas Chacón, presidente del oneroso y estéril Sistema Anticorrupción? ¿Apercibirá al regidor Primitivo Ríos para que sostenga lo dicho?, así como lo hizo con Mario Pozo Riestra (o diestra para simular), hoy Juez Administrativo. ¿Qué “Gonzi”, le atora? Preguntarle al tibio fiscal en la materia es ocioso, lo de él son las capacitaciones. Y extendiendo la pregunta a los legisladores, y en específico al “primor” Iván Gurrola al que le gusta tirar la “piedra y esconder la mano”. ¿Qué comenta? Al parecer nadie dice “ni pío”, pero todos cobran y bastante sin devengar. Pobre pueblo, traicionado por sus representantes populares o más bien impopulares, ya aborrecidos. Pero un pueblo tiene el gobierno que se merece, este razonamiento lo saco a cuenta porque caso contrario en Nuevo León, el Movimiento Nacional por la Esperanza como colectivo organizado del pueblo y representado por su dirigente Ignacio Vizcarra, acusó al Congreso del Estado por traicionar a la sociedad al negarse a destituir e inhabilitar o demandar penalmente al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, que en los hechos salió “mansito y mañoso” al cometer delitos y graves en diversos campos, destacando el electoral, pero el citado se ha beneficiado de componendas pactadas con los diputados (misma película pero con diferente público). Allá los emprendedores y rijosos nuevoleoneses si algo no les cuadra, lo “descuadran” y se salen del “cine”; aquí todos ven la misma película y distorsionada, pero se entretienen con “palomitas o migajas”. (Pobre Durango).

Lamentable y perjudicialmente, en nuestro querido Valle del Guadiana nadie ha tenido los "arrestos" y el sentido patriótico de romper con la cadena de impunidad. Gobiernos van, gobiernos vienen, ricos nuevos, subdesarrollo, y no "pasa nada", y lo peor, se gastan millones en simular que se ataca la corrupción haciendo leyes y en capacitaciones. ¡Inaudito e inaceptable!





NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Siguiendo en el ayuntamiento capitalino, y entrando a la necesaria austeridad, el mismo regidor petista Alfonso Primitivo Ríos, aparte de regresar por más de una decena de veces un porcentaje importante de su salario, comentó o más bien anticipó que en las próximas (¿cuál?) sesiones de cabildo, él y la regidora Ivonne Barbosa presentarán una iniciativa de austeridad republicana, la cual contemplará recortes en áreas no esenciales, reducción de sueldos desde el presidente, directores y regidores. De ser así, de aplaudir y de pie. ¿Cómo es posible que los regidores cobren 50 mil, más prestaciones, más “damos de compañía”? Y en paralelo las enfermeras con sueldos miserables y descalzas. ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? Estaremos muy atentos a tal iniciativa.

• No coincido en mucho con AMLO, pero en esto sí: en México estamos plagados de “Consejos”: Consejo para adultos, para transparencia, para la no discriminación, para “los conejos” (“consejitis aguda”). Resulta que el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas para el Estado de Durango, por el motivo del Covid realizará diversos documentos de investigación y los pondrán al alcance de los gobiernos para que estos prioricen. Por favor, desde que tengo uso de razón, cada 3 o 6 años los nuevos gobiernos y del color que sea, la única brújula de plan de gobierno es hacer obra y simular con proyectos mesiánicos en pantalla, en el siglo pasado el 2020, ahora el 2040 floreado por el Codedur, otra hermosura. Hay que ser claros, la meritocracia no se favorece, los gabinetes se forman con los mismos vicios recomendados: pago de favores y meter a la nómina a todos los empleados de campaña. En sí, se conforman con una visión política y no de gobernar, de hecho ya sólo administran, ya que sólo ostentan la representatividad porque el poder está en otro lado.

• Según el IEPC sí se procederá en contra del diputado José Antonio Ochoa alias “lord huevos”, pero la pelota se la “mandaron” al Congreso, donde mucho me temo lo irán a “quemar en leña verde”. Al final todo acabará en unos “huevos revueltos con chorizo”.

• Retomando la perversa y nociva corrupción, hasta MORENA decidió presentar una denuncia en contra de su secretaria general Yeidckol Polevnsky, se habla que la citada pagó casi 400 millones de pesos por obras fantasmas. ¡Vaya, vaya! Y aquí ante el bacanal ni quien diga “pío”. Y ya que cité a MORENA pero en el plano local, su vocero Iván Ramírez vaticina que ahora en dicho partido iniciará una nueva etapa, que se acabará el “canibalismo”. ¿Será? Ahora con el arribo del senador José Ramón “el oportunista” Enríquez, irá a ser “un soleado día de campo”.