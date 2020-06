Auditoría tardía y reactiva





La contralora municipal de Durango, Martha Judith Ávila Lucero, ambigua y tibiamente comentó que por razones de la contingencia sanitaria los resultados de la Auditoría Forense, se han retrasado (programados para el 31 de marzo), pero que sólo falta el dictamen final y de éste se verá cómo proceder en caso que existan “irregularidades”. ¿Solo irregularidades? Ante el quebranto y el bacanal ¡Por favor!

Continúa Ávila Lucero que se apegarán a la norma para que no sea una “llamarada de petate”; más bien “llamarada o incendio, el que crearon el mismo presidente municipal Jorge Salúm del Palacio y colaboradores al señalar o “despotricar” sobre todo un mar de transas, abusos o robos por decir las cosas por su nombre. ¿O cómo interpretar cuando se comentó que no se tenía registrado en las arcas públicas un solo peso de lo supuestamente recaudado o atracado vía operativos nocturnos anti alcohol (millones). ¿Los desparecieron o ya aparecieron? ¿Los regresaron o estaban en algún cajón? ¿Qué con ello? Aparte Mario Pozo Riestra, actual juez administrativo dio “pelos y señales” de todos los aviadores que existían en tal institución y en su mayoría, consanguíneos del ex juez Ernesto Aguilar, el mismo que al parecer se burla de los “jovenazos” y peor aún, sigue ligado al erario. ¿Le seguimos contralora?

En un medio impreso local, del año pasado se dio a conocer y con sustento que la Dirección Municipal de Finanzas, estuvo recibiendo pagos ligados a descuentos del predial durante el mes de mayo pero ¿qué cree Judith? no se entregaban recibos como comprobante de los pagos. Los afectados, o sea los que pagaron y no se les acreditó el descuento reclamaron públicamente, testimonio a utilizar para sustentar un delito y grave, pero ninguna autoridad competente se enteró, y ¿a dónde llegó ese dinero? Sólo saben Dios, el ex presidente el Dr. José Ramón Enríquez, y por supuesto el ex director de Finanzas Felipe de Jesús Pereda Aguilar, el cual atendió a los que acudieron a pagar y reclamar, canalizándolos al mismo lugar donde se hicieron los pagos. ¡Ojo! No en las cajas, sino en la oficina de la sub Dirección de Ingresos. En su momento al cuestionar a Pereda del por qué aceptar pagos sin otorgar recibos oficiales, éste fue evasivo y por supuesto no pudo comprobar en cuantos casos se aplicó el descuento. ¿Será una irregularidad contralora? Y si estará enterada del pago millonario al conferencista Víctor de María, el “máster” en conferencias, coaching, etc., etc., etc.. En su momento también salieron a relucir y públicamente los pagos realizados al “máster” por más de 1 millón y medio, y ¿Qué cree Judith? Que cuando Salió el tema a la luz pública, se pretendió por arte de magia, si no desaparecer sí maquillar los finiquitos, informando únicamente la mitad, cuando en realidad fue el doble. De esto que fue del dominio público, nadie absolutamente nadie de las instancias contra la corrupción se enteró. ¡Inaudito! Como estas “irregularidades” o más bien “atracos” hay más, y para actuar en consecuencia no se requería de la Auditoría Forense, que costará casi un millón, más bien como lo he dicho y lo reitero se requieren “arrestos” y así haber actuado desde un principio por la vía penal para señalar, fincar responsabilidades, incautar y empezar a recuperar lo robado que es de lo que se trata, pero no, al parecer esta administración no tiene prisa y con el pretexto de hacer las cosas perfecta y humanamente, toma su tiempo, paso tortuga, aunque corre tiempo y el tiempo es dinero, los intereses corren y cuentan y ¿quién paga? El pueblo y peor cuando se tiene que pedir prestado para gasto corriente.

Entrando a las arenas “raras” es raro que al iniciar esta administración reitero, se despotricó y de repente ni “pío” y peor se optó por minimizar, incluso solapar, explico: al inicio la directora de Finanzas Erika Ruiz Hernández, hizo declaraciones en el sentido de que recibieron unas finanzas “quebradas”, obvio la explicación se dio con su debido tecnicismo. Al día siguiente el mismo Jorge Salúm sale a decir o más bien a contradecir que las finanzas están complicadas pero no se puede hablar de quebranto; posteriormente y no hace mucho de eso, la directora Ruiz Hernández, comenta que por razones del Covid la gente ya no está pagando sus impuestos, razón por lo cual las finanzas siguen complicadas. ¡Término ambiguo y tibio! ¡No, están quebradas! Tal parece que este ayuntamiento en el grave tema en cuestión ha actuado “muy raro” (lento, tardío y de forma reactiva) y esto por la presión que han realizado los regidores del PT y consecuencia de ello, esta administración al encontrarse evidenciada y rebasada, se vio obligada a filtrar una misiva públicamente, argumentando que se contrataría la ahora famosa y onerosa “Auditoría Forense” para fiscalizar los números, pero nunca habla de delitos. ¡Qué raro! Y hablando de números, resulta que la deuda global sigue muy alta y la de los proveedores aún más y en ese contexto, el regidor aguerrido Alfonso Primitivo Ríos, da a conocer que esta administración para otorgar los créditos a las pequeñas empresas ante la pandemia, solicitó y empleó el segundo préstamo por 50 millones y si sumamos los 50 del primero, en total ya se deben 100 millones en lo que va de esta administración. ¡Grave situación! Y ante ella, el citado aguerrido presentará un plan de austeridad republicano (más que justo necesario).

Por lo antes citado, creo que Jorge Salúm al cual le deseo cabal salud, al principio no fotografió a pesar que es bueno en ello (su vocación) el momento histórico que enfrentaba y éste tenía como premisa el tema de la corrupción, consecuencia del insultante bacanal que indignó, lastimó y perjudicó a la ciudadanía. Ante tal perverso, degradante y notorio cuadro, por alguna razón Salúm no lo quiso atacar frontalmente por los encauces pertinentes y estratégicos; esa era su bandera, hacer justicia pronta y expedita, ahí estaba su proyección política, la cual fue desperdiciada, y sin tal bandera y sin recursos el panorama para su gobierno más que sombrío “pinta negro” y el tema tardío y reactivo de la Auditoría Forense de no convencer, más bien será el que le dará una cristiana sepultura política a su administración, al partido político tutor y a la decepcionante alternancia.

“El que se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá también la guerra”

Winston Churchill

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Siguiendo en el ayuntamiento capitalino, ahora sale a relucir públicamente porque a nivel rumor ya tenía tiempo, otra “joyita”. Que la líder del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, Alicia “Lichita” García Valenzuela, tenía cuando menos medio centenar de trabajadores del municipio laborando en sus negocios particulares y que muchos son consanguíneos que cobran una buena tajada salarial en el ayuntamiento (vaya, vaya). Ante tal joya, el tema de los ex aviadores consanguíneos de Aguilar, en el Juzgado Administrativo resultó un cuento de niños. Por lo pronto el caso ya está en la Contraloría Municipal y su titular Martha Judith Ávila (¿Les suena?), ya comentó que no dirá ni “pío” hasta que no se tenga todo bien fundamentado y “peinado”. Pero el que dio señales de vida y le entró a la “fiesta” fue el Fiscal Anticorrupción Héctor García Rodríguez, al comentar que el caso “Lichita” como se difundió públicamente, está obligado a “entrarle” ¡O sea, actuará de oficio! ¿Y qué con los casos citados fiscal?¿Le vas a entrar? ¿O también te vas a esperar a los resultados de la Auditoría Forense?