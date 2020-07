Ante el rotundo y evidente fracaso de la estéril y onerosa Fiscalía Anticorrupción local, su titular Héctor García Rodríguez, sale a medios de comunicación a querer “medio enmendar”. Para ubicar y analizar sobre este perverso y degradante tema, en perjuicio comunitario y que aparte insulta la inteligencia social, retomaré lo más relevante de las entrevistas que dio el fiscal. De entrada reconoce la falta de resultados y para justificar dice que los tiempos y la economía no han sido amigables. ¿Será? Hablando de tiempos, que el año pasado se le fue en instalar la oficina con todo lo que conlleva y que a partir de agosto inició la etapa sustancial y se abrieron más de un centenar de carpeta y se le pregunta. ¿Actúa de oficio? Y contesta categóricamente que no, ya que desde un inicio se determinó no actuar de forma oficiosa, que por circunstancias complicadas (y sin explicarlas) y de ahí se suelta comentando que se lleva a cabo una convocatoria permanente para que la ciudadanía conozca la Fiscalía.

¿Será museo? ¿O para qué? ¡Ah! Para que vayan a poner sus denuncias, o sea que esta le haga la “chamba” a la Fiscalía y de ser así, a la primera. ¿Quién la protegerá? ¿Quién le garantiza que no tendrá represalias? Ahí el ingenioso fiscal, dice que las denuncias pueden ser desde anónimas hasta por teléfono (hágame el “chinche” favor). Y para ello, o sea para que la gente conozca este naciente tigre de institución, está visitando los municipios, que por lo pronto lleva 10 y la meta son los 39. Y luego se le vuelve a preguntar por casos específicos, nombres, y vuelve a evadir con otras falacias y mentiras que ya entrados en la etapa sustancial y en plena acción, se viene el Covid, pero que volviendo a la nueva normalidad dizque habrá resultados y regresa a la evasión falaz, argumentando que durante este tiempo o sea de vacaciones obligadas (cuando se puede laborar en línea) se ha dedicado a construir algo “grande, grandioso” todo un proyecto organizativo y para ello se está asesorando por la Unión Europea, Universidad Santander de España, Embajada Norteamericana, la CIA, KGB y Delta Force. ¡Ah! Pero que también trabaja en la Fiscalía Local, es decir conociendo de delitos de corrupción (menos mal que se acuerda para que se creó la Fiscalía). Se le vuelve a preguntar. ¿Por qué no actuó o actúa contra la Administración Municipal de Durango pasada? ¡Ojo! Que porque los comentarios eran vagos y contradictorios. ¿Comentarios? No sé si reír o llorar, cuando en su momento y de forma clara y contundente, en mayo del año pasado se dio a conocer públicamente y de forma precisa, es decir, nombre y apellidos con direcciones, de los que pagaron el predial con un supuesto descuento y éste no fue acreditado; y el cobro fue en lo “oscurito” de forma turbia. ¿Serán comentarios? Y también lo serían sobre el caso del conferencista Víctor de María donde se dio a conocer que con lo referente al pago se quiso desvirtuar y maquillar la cantidad. ¿Serán declaraciones contradictorias? Y por esa línea, lo comentado por el Presidente Jorge Salúm y colaboradores en cuanto al mar de anomalías encontradas. ¿Serán chismes fiscal? Hasta el Presidente del glorioso y oneroso Sistema Anticorrupción, Gonzalo Salas Chacón, públicamente declaró que iba a apercibir a los funcionarios que “despotricaron” sobre el tema de los aviadores para que se sostuvieran en lo dicho. ¿Si te enteraste al respecto? Supongo que sí, pero también creo que estás como los 3 changuitos: ni vez, ni oyes, ni opinas, sin duda lo tuyo son las capacitaciones, las promociones, para que la gente conozca la Fiscalía y ahora lo nuevo, construir modelos organizacionales.

Retomando y manipulando la entrevista, el citado opta por victimizarse argumentando que su labor es titánica ya que se enfrenta al segundo problema estructural del Estado. ¡La corrupción! Aparte, la resistencia que enfrentan las investigaciones son “tremendas”, a razón que las oficinas gubernamentales se resisten a colaborar. ¿Apoco de gratis se irían a hacer el “harakiri”? Pero realmente el gran problema no está ahí, sino en el Sistema Anticorrupción mismo, explico: oportuno comentar que tal Sistema fue una moneda de cambio que obsequió Peña Nieto como distractor ante los escándalos de corrupción del momento, pero yendo más allá, el truco maquiavélico consiste en su propio diseño organizacional el cual se proyecta como incluyente (todos a la fiesta) para simular integración, inclusión, transparencia, entre otras linduras, al final este está integrado por un representante de la Auditoría Superior del Estado, por el titular de la Fiscalía Anticorrupción, titular contraloría del Estado, presidente de IDAIP, presidente del Tribunal de Justicia, representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, representante de…. y de….. de…., y la fiesta que más bien es todo un reventón, llega hasta los municipios, ahí como la última cena, pero todos los apóstoles son Judas ya que mucho se dice que más bien se dedican a cobrar y a bloquear, la razón es que cada uno de los integrantes, su lealtad está en sus mentores políticos (“ex gober’s”) y en esa lógica más que tocar intereses, más bien se cuidan las espaldas, entonces ¿de qué clase de autonomía goza el Fiscal? Ahora se entiende por qué ante tal premeditado e inoperante adefesio (una joya burocrática) el fiscal se aferra a la ubre con “dientes y amparos” pero tal parece, que también es “soñador” ya que no tiene límites. Según él, su meta, su pasión, es que en septiembre en su comparecencia ante el Congreso tiene la confianza de presentar un proyecto muy ambicioso de Fiscalía. ¡Un proyectazo! Que puede ser la base para todas las Fiscalías a nivel nacional; habla de una súper estructura. ¿Y quién le pidió semejante barbaridad? Entonces ¿Es fiscal o proyectista? El primero, es representante del interés público y para ello se da a la tarea de fiscalizar, es decir inspeccionar, averiguar cómo señalar las acciones indebidas tipificadas como delitos y los de su competencia, son sólo 21 y la Fiscalía General del Estado, tenía 119 menos los 21, se quedó con 98. Con ese mínimo numero, ¿la Fiscalía Anticorrupción justifica su existencia, es decir su financiamiento? Cuando aparte es disfuncional estructuralmente, por las razones maquiavélicas planteadas. ¡No te engañes fiscal! Y no nos quieras engañar con tus “sueños de salvador” con el tema de la súper organización que para empezar no eres proyectista y cuando comentas que pretendes contar con la comprensión de los diputados para que te apoyen, con más recursos económicos para lograr tu súper misión (la súper organización, el súper aparato) y con todo “el power, el punch” y para motivar, sacas como argumento que lo que se invierta será poco con relación a lo que se va a ganar. ¿Será? Hasta ahorita, en todo este tiempo y con todo lo gastado no has recuperado ni un clip. ¿Y cómo si no enfrentas? ¡Ahí está todo el bacanal de la administración de Enríquez! ¿Y por qué no atoras?

Como conclusión final propicio afirmar que para atacar efectiva y frontalmente la corrupción, no se necesita ni un adefesio como el analizado, ni más leyes, ni el IDAIP y la “carabina de Ambrosio” sino de Fiscalías como: Auditorías Superiores y Contralorías 100% autónomas, es decir que a sus titulares los nombre la ciudadanía, y que a ésta le rindan cuentas. Aparte, que todas cuenten con dientes, es decir facultades amplias y que actúen de oficio, de no ser así seguiremos con el “circote” estéril y oneroso, derroche de recursos simulando que se ataca la corrupción, cuando ésta sale más cara que la corrupción misma (inaudito e inaceptable y peor en época de crisis).

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• No solo el ejecutivo local, sino legisladores y todas las fuerzas vivas, deben apoyar a la UJED gestionando recursos económicos ya que ésta no puede ni debe quebrar.

• Según el diputado local Esteban Villegas Villarreal, todos los municipios están quebrados. ¿Todos? Sin duda se sabía del capitalino. La duda: ¿Cómo le hará este para salir a flote? ¡Bendita Auditoría Forense! ¡No te rajes! Y arrojes causales graves más que simples irregularidades. Saludos a la humanista contralora Martha Judith Ávila Lucero y bienvenida al presidente Jorge Salum del Palacio a sus labores cotidianas.

• Según el Presidente del Movimiento líder del PRI Jesús Diez Flores, reconoce que su partido sigue siendo oposición maquillada. “Vaya, vaya”, después de medio siglo se da cuenta, pero ¿sólo maquillada? Cuando es oportunista, carroñera y reactiva (“trucha mi gato”).

• Sin duda apoyo la iniciativa del diputado primor Iván Gurrola Vega, en cuanto a homologar la elección de gobernador a la de Presidente de la República, como sea y se vea, representa un ahorro económico significativo y evita el estar distrayendo el ejercicio de la administración pública con el mitote electoral traducido en prometer y hacer negocios.