Caiga quien caiga





Como es del conocimiento público, el alcalde Jorge Salum del Palacio acudió a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia por presunto desvío de recursos contra la pasada administración (y al parecer va con todo). Este complejo, polémico, nocivo y degradante tema en perjuicio comunitario, para proyectarlo y explicarlo habrá que hacerlo en retrospectiva: desde el punto de vista técnico, se habla de una primera denuncia porque al parecer, serán varias. Tan solo del proceso entrega-recepción se tienen identificadas más de 100 transferencias ejecutadas en el periodo 2019, por un monto de 14 millones a empresas fantasmas (la moda).

Volviendo a la fiesta que derivó en todo un bacanal, este deja entrever y de la manera más burda (el sello de la pasada administración) como se quiso maquillar (sustentar) más de 5 millones de los 14 millones como en su momento se hizo con el pago millonario a un conferencista charlatán. En cuanto al acto de la denuncia, el mismo Jorge Salum comentó que en su momento presentará lo conducente ante el Tribunal de Justicia Administrativa, entre líneas va con todo y no habrá negociaciones ni acuerdos ¡CAIGA QUIEN CAIGA! Aparte, ya está terminada la Auditoría Forense y de esta se irán a interponer otras denuncias, que nada más para abrir boca, estaría el programa de Energía Barata, donde no hay ni rastros, todo un misterio.

Y siguiendo con tal auditoría, esta por naturaleza llevará toda la solventación, de hecho ya le hizo la “chamba” a la Fiscalía. Explico: en la Auditoría Forense se usan técnicas de investigación integradas con la contabilidad, conocimiento jurídico-procesales y con habilidades en finanzas y de negocios para manifestar información y opiniones como pruebas en los tribunales; se utiliza tal auditoría en casos relacionados con fraudes, malversaciones de fondos, entre otros asuntos, o sea ya está la información de las “autopsias”. Y la empresa contratada es del Corporativo CROWE GLOBAL y sus honorarios ascienden al millón de pesos. Aquí, como dijo el fiscal anticorrupción local Héctor García Rodríguez, lo que se invierta será poco con relación a lo recuperado. ¿Será?

Ya que mencioné al citado, él mismo al recibir formalmente la denuncia explicó categóricamente que se iniciará una carpeta de investigación bien sustentada, donde se tardará de 3 a 4 meses para que llegue a buen puerto, es decir ante el juez, y de ahí se obtengan buenos resultados en beneficios de la sociedad, que sería devolver lo robado y meter a la cárcel a los corruptos; lo demás, es lo de menos. Y ya inspirado García Rodríguez, comentó que la Fiscalía (el tigre que él encabeza) es única en el país y será referente en la impartición de justicia. Esperemos que tal aseveración se base en los resultados antes planteados y no en sueños guajiros con el tema de la “súper súper” estructura.

Por lo pronto se comenta que en diciembre se verá cómo asignarle más presupuesto a tal polémica institución para que se fortalezca en La Laguna. Al respecto, yo opino que primero se los “gane” ofreciendo resultados, que para el caso ya tiene su prueba de fuego con las denuncias de Salum. La pelota en la cancha de la Fiscalía, y yo agarro otra y me voy a la arena política: la política es guerra, y atacar la corrupción lo es más.

Salum debe estar consciente que haber acudido a la Fiscalía es tan sólo un primer paso y lo está haciendo firme y correctamente, no obstante tiene que estar vigilante y preparado para dar otros, no se puede relajar ni deslindar y menos lavarse las manos aventándole “la pelota” a la Fiscalía. Al final, el éxito será de todos y el fracaso huérfano.

Retornando a la guerra, pongo como ejemplo Operación Justicia en Chihuahua, donde el gobernador Javier Corral Jurado calificó la detención de su antecesor como un triunfo para su pueblo en contra de la impunidad (y lo es). El citado mandatario explicó que fue una larga y dura batalla debido a que César Duarte contó con la protección del expresidente Enrique Peña Nieto y que los intentos de detención al ex y colaboradores se convirtieron en represalias hasta económicas para la entidad por parte de la pasada administración federal. No obstante, con perseverancia, con altura de miras y arrestos, se logró el objetivo.

Duarte, el priista voraz, en su sexenio 2010-2016 amasó una grotesca fortuna, desvió recursos públicos por 1,200 millones de pesos y por si fuera poco aumentó la deuda del Estado a 47 mil millones. Ahora el priista está detenido en Estados Unidos y será extraditado, se le expropiarán los bienes malogrados y 21 excolaboradores ya están en la cárcel (esos son resultados).

Esa es tu brújula Salum, y que las patadas de ahogado de exfuncionarios no te distraigan, y hablando de estos, insultan la inteligencia social al pretender desvirtuar, minimizar y victimizarse con argumentos ridículos: que tal administración llevó a cabo 43 auditorías externas de las cuales salieron limpiecitos y aparte obtuvieron dos premios en transparencia… ¡de esos que se pagan tipo el Águila Dorada! Una burla.

Y lo destacable por burdo y cantinflesco, lo dicho por el exjuez administrativo Ernesto Aguilar, ¡que ve sospechoso que la denuncia se presentó a pocos días que el senador José Ramón Enríquez anunciara obra!, como si el sustento de las auditorías se lograran en horas. Y aparte, comenta que espera que no sea venganza política, ¡por favor!, y exhorta a que hay que dejar la “poliquetería” para todos trabajar por Durango.

Y para cerrar el “pataleo” (patadas de ahogado) la exsecretaria del Ayuntamiento, Trinidad Cardiel, señaló a la actual síndico Luz María Garibay Avitia de que ella en su calidad de procuradora, al haber sido también síndico en la administración pasada avaló todo lo ejecutado. Este importante punto me hace volver a lo técnico, y empezaré por explicar lo que significa ser síndico: persona que representa y defiende los intereses de una comunidad. ¿Más claro?

La respuesta de Garibay Avitia no se hizo esperar y comenta que cuenta con pruebas documentales (fotográficas, videos, audios y actas) que constatan de sus señalamientos ante irregularidades que se presentaron en la pasada administración y la síndico fue más allá al señalar que a pesar que se revisaban minuciosamente los estados financieros, en paralelo se daban acciones en la Dirección de Finanzas a las cuales ella no tenía acceso, o sea en el salón de belleza se daban las “maquilladas”. Continuando, Garibay sostiene que siempre denunció la ¡bondad temeraria! es decir la exorbitante recaudación, y los pasivos no disminuían (todo eso está asentado en actas). ¿Y los recursos económicos, dónde?

Y para terminar, entro al terreno social y lo denomino “Operación dignidad”. Dignidad: Respeto que se merece uno, y uno y todos somos pueblo y nos merecemos respeto, y nos lo faltan cuando nos roban nuestros recursos públicos y derivado de ello insultan nuestra inteligencia social cuando se quiere encubrir con declaraciones alusivas a que no sea revanchismo o venganza política, ¡por favor! Pero es entendible, porque hasta en ese tema de ataque a la corrupción estamos “en pañales” y llagados hasta el alma social por tantos “dizque amparos”, ¡pero bueno! Y lo malo es que se percibe como algo extraordinario cuando debe ser práctica común, en otros Estados ya están exfuncionarios en la cárcel, ya se recuperaron recursos económicos, cuando al final de lo que se trata es hacer justicia, resarcir el daño comunitario, reivindicar el Estado de derecho, la vida institucional.

Jorge Salum, estás haciendo lo correcto y debido, mas no lo extraordinario, esto significaría implementar el plan de austeridad y que derivado de ello acabes con el paraíso de privilegios que perversa y gandallamente goza la alta burocracia. Cuando se dé esto, te voy a aplaudir, y de pie. Aprovecha tu momento histórico para ir por la gloria a través de acciones que dignifiquen tu administración.





NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• ¿Qué dirá el priismo local en voz de su “líder” Enrique Benítez sobre “Operación Zafiro? ¿Más claro? Mínimo se deslindarán de Jorge Herrera Caldera, o seguirán en la eterna e institucional complicidad, cavando más hondo su “tumba”

• Sin duda la corrupción es el tema, con la extradición de Lozoya se rumora que igual le tocarán “el copete” a Peña Nieto.