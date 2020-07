Recientemente, el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, rindió su tercer informe de “resultados”. ¿Cuáles? si no se ha recuperado un solo clip de la perversa y nociva corrupción. Para hablar de resultados y contrastar, citaré de nuevo la operación justicia en Chihuahua donde el gobernador Javier Corral Jurado, afirmó que tanto por la vía fiscal, administrativa y penal, se han recuperado 500 Millones de pesos y siendo enfático, señaló que es una acción penal contra 39 personas (servidores públicos, empresarios y por supuesto el ex Gobernador César Duarte, se habla de 16 sentencias condenatorias).

¡Esos son resultados! Aparte Corral Jurado y con un singular entusiasmo, afirmó que van por más, es decir buscará recuperar más de mil millones de pesos en propiedades y bienes que le han asegurado al “gandallón” de Duarte. Al respecto, se habla de una lista de más de 100 propiedades donde tan solo una, es de 40 mil hectáreas y se ubican tanto en Estados Unidos como en su Estado (Duarte no gobernó, atracó). Aparte de traficar bonos carreteros, desvío de recursos para fines electorales, protección de bandas de abigeo y qué decir de la nómina secreta de la cual se tejía una red de protección vía aliados estratégicos en diversos sectores (político, social, empresarial y se dice que hasta el clero). Todo un bacanal pero en “grandote” y para atacarlo, no fue un día de campo, más bien una guerra de 3 años y librada en todos los terrenos y por todos los medios. El mandatario Corral Jurado, tuvo que encabezar una marcha de protesta a la CDMX, ahí Peña Nieto entendió y desistió de las represalias pero mantuvo la protección a Duarte. Pero el “aguerrido” gobernador se jacta que rescatará todo lo robado y para ello su gobierno contrató al despacho THE BUZBEE LAW FIRM de Houston, el cual será el encargado de dar la pelea jurídica para recobrar todo y conforme se vayan obteniendo las sentencias, podrán aplicar la extinción de dominio, de los bienes del ex gobernador y de sus colaboradores y así lograr que todo ese millonario inventario pase a formar parte del Estado y con ello obtener una reparación del erario público. ¡Esos son resultados!

Ahora bien, ya que mencioné el “bacanal grandote” (en lugar de gobernar simular y atracar) hablaré del “chiquito local”, el de nuestro querido y pobre Valle del Guadiana, empezando por el tema de actualidad Luminarias LED, el cual al parecer resultó un gran “bisnes” para los que las adquirieron y si le ponen lupa a las huellas (o garras de las manos largas) llegarán hasta el Registro Público, en sí todo un entramado con una fachada de progreso, de modernización, al final una vil simulación para atracar. Y si le seguimos por las primeras piedras o maquetas, ahí está el proyectazo del nuevo Mercado de Abastos donde se comenta que entre estudios y otros rubros derivados, se gastaron varios millones. ¿Y a qué manos llegaron? ¿Y dónde está el proyecto? Otro caso, es el de la polémica Ciudad Gobierno, donde al parecer también se gastaron otros “milloncitos”, se habla de 10, que entre estudios, compactación del terreno. ¡Que de un particular! ¿De quién? Y qué decir del evento de colocación de la primera piedra, que adquirió dimensiones de verbena popular. Todo ese folklore insultativo, al estilo rancio priista (acarreados y “música maestro”). ¿Quién lo financió? Otro proyecto mesiánico, el Parque de las Naciones Unidas, donde también se comenta que se invirtieron otros “milloncitos” que en la compactación del basurero, plantación de arbolitos (que no podían faltar para adornar o más bien simular). ¿Y dónde está? Pero donde se volaron la barda, es en el haber construido precisamente una barda y con puerta, que acabó siendo la nueva fachada de la entrada al Sahuatoba. Se menciona una inversión de 11 millones. ¡Ojo! Tal “bardita” más cara que la que se tumbó al iniciar la administración, la cual se ubicaba en la Unidad Administrativa y tal simbólica acción fue “dizque para privilegiar la transparencia”. Que la gente al pasar viera que hacen sus servidores públicos. ¡Hágame el favor! Y volviendo al zoológico, sólo Dios sabe donde quedó el recurso económico vía visitas; tampoco hay registros de todo tipo de animales que nacieron durante los 3 años de la administración pasada (todo un misterio). Y hablando de misterios, en su momento Jorge Salum comentó que no hay un solo peso registrado en las arcas públicas de los operativos o extorsiones antialcohol nocturnos. Se habla de cuando menos de 40 millones o más anualmente (la danza de los misteriosos millones).

Y entrando a lo político, se comenta que existe una lista interminable de viajes a Puebla y CDMX y se habla de una importante suma de dinero, y al igual si se saca la lupa y se buscan evidencias, éstas se podrán encontrar en las aerolíneas. ¿De dónde se financió todo ese despilfarro? Al igual ¿de dónde o quién financió el evento masivo en el salón del Club Campestre, donde el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, finado, presentó su libro? Ahora se entienden esas oportunistas y maquiavélicas “amistades” en el pasado, Moreno Valle por cierto panista, Dante Delgado Rannauro de Movimiento Ciudadano y ahora el senador Ricardo Monreal Ávila morenista. ¡México te quiero feliz!

Ante todo el “bacanal” planteado que afectó e indignó a la sociedad; ex funcionarios y representados por el ex Juez Administrativo, Ernesto Aguilar García irán a proceder legalmente por daños a la moral, por la denuncia que se presentó por el presunto mal manejo de 14 millones. Según Aguilar, dichos recursos están en una cuenta. ¡Ah, aparecieron! Pero que no hay comprobante del origen, es decir no hay registro que evidencie, constate el estatus del ingreso, o sea otro misterio. ¿Quién lo depositó? Pero ese es otro tema, porque el caso de la demanda es de otra naturaleza, es por transferencias a cuentas “fantasmas”. Aquí, Aguilar pretende mezclar y confundir pero la contralora Martha Judith Ávila Lucero le contesta que el expediente por desvío de recursos está bien sustentado y va con todo y que en breve se interpondrán una cascada de denuncias emanadas de la Auditoría Forense.

Como conclusión, aquí en Durango como en Chihuahua se tiene que atacar con todo para rescatar lo robado. Por lo pronto, la pelota está en manos del Fiscal Anticorrupción, Héctor García Rodríguez, donde su futuro como tal, dependerá de ello al presentar resultados tangibles rescatando lo robado. No obstante, el edil Jorge Salúm debe estar en la retaguardia con todo el arsenal para un plan B o C, de hecho no está de más contactar el despacho de Houston y que su financiamiento sea bajo la lógica costo-beneficio.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Con la llegada a México de Emilio Lozoya Austin y la extradición de César Duarte, se estará dando un duro golpe al muro de la impunidad y desmoronándose éste, esperemos y por la vía judicial y no política el ataque sea vertical y transversal, desde Peña Nieto para abajo (las escaleras se barren de arriba hacia abajo).

• ¡Qué vergüenza! Según José Luis Flores Martínez, presidente del Consejo de SLA, INEGI ubica a Durango como uno de los Estados más corruptos y el citado, invita a toda la sociedad a combatir tal nocivo flagelo. ¿Dónde nos apuntamos?