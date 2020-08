La política es guerra y atacar la corrupción lo es más. ¡Salum remonta por la senda de la justicia y sus detractores se defienden contraatacando! Resulta que el senador Enríquez, que ya volvió a sus andadas (oportunismo burdo) poniendo primeras piedras en obras públicas donde hace caravana con sombrero ajeno, ahora ¡El gestor benefactor! Aparte chapulín con un pie en MORENA y otro en Movimiento Ciudadano, manipula a sus siervos para bloquear, confundir y contraatacar (dicen que la mejor defensa es el ataque). Por un lado, manda a la regidora de Movimiento Ciudadano, Paulina Monreal Castillo a empezar a desvirtuar el primer informe de Salum: que la citada exige que todo absolutamente todo lo informado pase por la lupa de la Comisión de Transparencia. ¿Y para? Obvio linchamiento mediático; y a la regidora Marisol Carrillo Quiroga, la envía a la Fiscalía Anticorrupción, denunciando un presunto desvío de recursos por 11 millones que por unas capacitaciones. Según fuentes confiables, no existe ningún elemento probatorio que sustente tal señalización que al parecer es una burda difamación, pero veremos y opinaremos sobre cómo evoluciona el caso.

Por otro lado, el oportunista diputado “primor” Iván Gurrola Vega, que como dice el “aguerrido” panista Rómulo Campuzano, ahora se encarga de defender a Enríquez haciendo el trabajo sucio entrampando y politizando el acuerdo para que la Entidad de la Auditoría Superior del Estado (EASE) investigara la estafa de las luminarias, que por cierto Gurrola Vega le ha sacado mucha rentabilidad política mediática, “cacaraqueándola” y como es su costumbre, “tirando la piedra y escondiendo la mano” sin nunca llegar a nada, mucho menos interponiendo una demanda. Ahora el “primor” hizo mal los cálculos políticos, sabía que lo que él contrademandaba a cambio (sacrificar cabezas) no era posible y ni lo será, por parte del Congreso, ya que éste no tiene las facultades. Al oportunista al hacerle al “maquiavélico” quedando bien con “Dios y con el diablo” le salió “el tiro por la culata” y ante tal polémico y delicado tema, cavó su tumba política. Ahora MORENA y el Congreso, cómplices. “Tan tan”. Al final los detractores de la justicia y aliados de la complicidad, más que evidenciarse, le allanaron el camino al edil capitalino Jorge Salúm para que se canalice por la libre directo y sin escala, ante la Fiscalía Anticorrupción a interponer una cascada de demandas debidamente fundamentadas y emanadas de los resultados de la onerosa y tan esperada Auditoría Forense (incluyendo la estafa). Y todo ello, sugiero, tiene que ser antes del primer informe, para que este tenga como eje central la nociva y perversa corrupción. Y hablar de ésta, es comentar del flagelo que más ha dañado e indignado a la sociedad y ésta se merece más que respeto, que realmente se le represente velando por sus intereses y necesidades que para ello tributa.

Cuando este cuadro virtual se da, pero al revés se engendran casos como el de Alicia García Valenzuela, líder del Sindicato de Trabajadores del Municipio, la cual convirtió tal institución en un coto de poder, tiranía y presuntos negocios y toda esa bazofia, gracias a la complicidad y negligencia de gobiernos corruptos. Tal degradante y perverso esquema, en perjuicio no sólo para los trabajadores sindicalizados sino para la sociedad y lo peor, ya era práctica común y hasta representativa, tanto que “Lichita” hasta diputada fue por el padre de la simulación y corrupción “el Primoroso” y candidata por el MC. ¡Vaya cuadro! Y sin mencionar el tema del nepotismo donde sus familiares “se sirven con la cuchara grande”. Ahora se entiende, por qué “Lichita” también se defiende atacando haciendo cortinas de humo, queriendo tergiversar los temas del contrato laboral con los de las demandas por corrupción. ¡Qué tal! Y ante ello, la regidora priista Daniela Soto Hernández, comenta que es un conflicto interno del Sindicato y que es otro frente que abre el Ayuntamiento y que lamentablemente los ciudadanos quedan en medio del pleito. ¿Será? O sea que atacar la corrupción y hacerle justicia a los trabajadores y que ellos la demandan, significa abrir otro frente. Sus declaraciones son indignantes pero hay que tomarlas de quien vienen. ¡Es priista! y ahí el tema de la corrupción siempre se ha manejado con la lógica: “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana” ¡Complicidad institucional! Y a la citada le comento, la ciudadanía (donde me incluyo) no estamos ni pintados, ni indiferentes, ni en medio sino del lado de la justicia y si Jorge Salum, va por esa línea, estaremos con él, de lo contrario, en contra. Jorge: Es tu momento histórico y en este el ataque a la corrupción, será tu gran causa y legado. Lo demás es lo de menos, es el momento de dar un “manotazo” e ir por todos los corruptos y sinvergüenzas ¡Ejercer el poder no es tarea fácil! Pero como dijo Obama: “La política no es para corazones débiles y menos cuando se está en guerra”.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Las vencidas de poder, es jugar a “perder perder”. La Barra de Abogados que con expresiones y acciones extraordinarias exige la renuncia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Esteban Calderón Rosas, con argumentos de corrupción entre otras razones, está es su legítimo Derecho de protestar y manifestarse, pero sin encender los ánimos.

• Todo un desorden. ¡Y con daños económicos! Un día se habla del sello turístico “Viaje Seguro” que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para ser claro, toda empresa sin importar el ramo que cumpla con una lista interminable y onerosa de requerimientos sanitarios y de seguridad, podrá operar ostentando tal distinción; al día siguiente se decreta la restricción de horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico, entre semana y los domingos ley seca; al otro día la diputada local Sandra Amaya Rosales, afirma que el Congreso no fue tomado en cuenta para tal decreto y por ende éste es ilegal, que sólo es un decreto cívico y que con un amparo “no pasa nada”. ¡Claro que pasa! Ya que al final todo es pérdida económica para las empresas formales y jauja para las informales. ¡Arriba el clandestinaje! Con tales medidas restrictivas, en lugar de “medio controlar” el contagio del COVID, más bien lo están impulsando al propiciar que la gente se canalice a las fiestas particulares sin ningún control.

• Y ya que antes mencioné sobre el primer informe de Jorge Salum, al mismo le recomiendo que se limite a enviar el documento a los Regidores y “tan tan” ¿Para que más circo? Para que los regidores se luzcan con su protagonismo ocurrente. ¡Ah! Y otra, te recomiendo no decir que en la guerra contra los baches se han tapado “chorro mil”. ¡Por favor! ¿Quién los va a contar? Pero peor aún, algunos gobernantes (que más bien simulan) usan ese delicado término “guerra” cuando éste por su naturaleza se debiera emplear cuando menos en el tema del narcomenudeo. ¡Ya basta de rituales falaces y onerosos!